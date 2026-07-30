Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με νέα ιστορικά υψηλά σε κερδοφορία, πιστωτική επέκταση και αποδοτικότητα έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Optima bank, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Η διοίκηση, έχοντας ήδη υπερβεί τις αρχικές εκτιμήσεις της, προχώρησε σε αναβάθμιση του στόχου καθαρής κερδοφορίας για το σύνολο του έτους, ανεβάζοντάς τον από τουλάχιστον 195 εκατ. ευρώ σε πάνω από 210 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της τράπεζας.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 104,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με τα 81,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, αποτελώντας την υψηλότερη εξαμηνιαία επίδοση στην ιστορία της τράπεζας.

Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 27,2%, επίδοση που, σύμφωνα με την τράπεζα, αποτελεί την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) υποχώρησε στο 22,6%, επίπεδο που επίσης συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναπτυξιακή δυναμική αποτυπώθηκε και στον ισολογισμό. Οι συνολικές εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,3% σε ετήσια βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώθηκε στα 5,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37%. Αντίστοιχα, οι καταθέσεις ανήλθαν στα 7,1 δισ. ευρώ, επίσης αυξημένες κατά 37%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 39%, στα 8,7 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: “Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Optima bank και επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξή μας παραμένει υγιής, συνεπής και ποιοτική. Έχουμε οικοδομήσει μία διαρκώς εξελισσόμενη τράπεζα, μια τράπεζα αναφοράς, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Με το βλέμμα μας στο μέλλον, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.”

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: “Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες μας. Η δυναμική ανάπτυξη όλων των μεγεθών μας, αλλά και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το δεύτερο εξάμηνο, μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία.”