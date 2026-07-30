 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Seanergy Maritime: Ρεκόρ κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο, επενδύσεις 591 εκατ. δολ.

Η Seanergy Maritime σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας στο β’ τρίμηνο με καθαρά κέρδη 26,2 εκατ. δολ.  έναντι 2,9 εκατ. δολ. το β' τρίμηνο 2025

Ποντοπόρος 30.07.2026, 18:24
Σχολιάστε
Seanergy Maritime: Ρεκόρ κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο, επενδύσεις 591 εκατ. δολ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ρεκόρ κερδοφορίας και σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp. για το β’ τρίμηνο και το α΄εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της.

Τα καθαρά έσοδα β΄ τριμήνου 2026 διαμορφώθηκαν σε 55,7 εκατ. δολ.  (+48,5% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά έσοδα α’ εξαμήνου στα 97,8 εκατ. δολ. (+59%).

Η εταιρεία κατέγραψε άλμα λειτουργικής κερδοφορίας με προσαρμοσμένο EBITDA β’ τριμήνου 2025 στα 41,5 εκατ. δολ.  (+126%), και προσαρμοσμένο EBITDA α΄ εξαμήνου 2026 στα 69,6 εκατ. δολ. (+165%).

Η εταιρεία κάνει επίσης λόγο για ρεκόρ κερδοφορίας β’ τριμήνου με καθαρά κέρδη στα 26,2 εκατ. δολ.  έναντι 2,9 εκατ. δολ. το β’  τρίμηνο 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη α’ εξάμηνου 2026 ήταν 35,9 εκατ. δολ. έναντι ζημιών 4,0 εκατ. δολ. το α’  εξάμηνο 2025.

H Seanergy Maritime προχώρησε σε διανομή μερίσματος 0,35 δολάρια ανά μετοχή για το β’ τρίμηνο του 2026.

Από το δ’  τρίμηνο του 2021, η Seanergy έχει επιστρέψει συνολικά 108,4 εκατ. δολ.  στους μετόχους της, εκ των οποίων 63,2 εκατ. δολ. με τη μορφή μερίσματος.

Στρατηγική ανανέωσης στόλου και επενδύσεις $591 εκατ.

Η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής της συνδυάζοντας την εξασφάλιση δυσεύρετων θέσεων παράδοσης με την πώληση παλαιότερων πλοίων σε ισχυρές αποτιμήσεις, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή πειθαρχία ως προς τη διαχείριση του ισολογισμού.

Προχώρησε σε απόκτηση δύο επιπλέον Capesize πλοίων ιαπωνικής κατασκευής, ένα νεότευκτο και ένα σύγχρονο πλοίο κατασκευής 2022, έναντι $130 εκατ., με παράδοση το 2029.

Το επενδυτικό πρόγραμμα για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου περιλαμβάνει πλέον 8 σύγχρονα πλοία (7 νεότευκτα και 1 μεταχειρισμένο), συνολικής επένδυσης περίπου $591 εκατ., εκ των οποίων τα τέσσερα αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2027.

Πώλησε το M/V Squireship (έτος ναυπήγησης 2010), αποφέροντας κέρδος $4,6 εκατ. και ενισχύοντας τη ρευστότητα κατά $13,8 εκατ., με την εταιρεία να διατηρεί την τεχνική του διαχείριση.

Εξασφάλιση πολυετεις ναυλώσεις για 3 νεότευκτα του 2027 με ελάχιστους εγγυημένους ναύλους που καλύπτουν τα ταμειακά έξοδα, διατηρώντας παράλληλα έκθεση στην άνοδο της αγοράς (index-linked), περιορίζοντας έτσι ουσιωδώς τον κίνδυνο της πρώτης φάσης του προγράμματος από την πρώτη ημέρα παράδοσης των πλοίων, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανοδική πορεία της αγοράς, η οποία άλλωστε αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής πρότασης της Seanergy.

Συνετή κεφαλαιακή διαχείριση και ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση

-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30.06.2026: $59,5 εκατ.

-Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: $294,9 εκατ.

-Λογιστική αξία στόλου: $542,3 εκατ.

-Δείκτης δανεισμού προς λογιστική αξία στόλου: 55%.

-Ίδια κεφάλαια: $313,1 εκατ. (+11% έναντι 31.12.2025)

Διεύρυνση των Πηγών Χρηματοδότησης

-Επιτυχής έκδοση εταιρικού ομολόγου €100 εκατ. πενταετούς διάρκειας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και εισαγωγή του στην Euronext Athens.

-Εξασφάλιση της χρηματοδότησης του προγράμματος ανανέωσης του στόλου σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μέσα από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων (€73 εκατ.), χρηματοδοτήσεις πριν και μετά τις παραδόσεις (€297 εκατ.) καθώς και το ομόλογο των €100 εκατ.

Ισχυρές εμπορικές επιδόσεις

-Μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) β’ τριμήνου 2026: $32.355 (+63%)

-Μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) α’ εξαμήνου 2026: $28.244 (+69%)

Προοπτικές

-Οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευνοϊκές, με το χαμηλό βιβλίο παραγγελιών να συνδυάζεται με την ταχεία γήρανση του υφιστάμενου στόλου, την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος και τους ανθεκτικούς όγκους μεταφοράς άνθρακα και βωξίτη.

-Εξασφαλισμένες ναυλώσεις για περίπου το 55% των ημερών ιδιοκτησίας του στόλου κατά το β’ εξάμηνο 2026

-Εκτίμηση μέσου ημερήσιου ναύλου γ’ τριμήνου ~$30.700

-Σημαντική ορατότητα εσόδων και θετικές προοπτικές κερδοφορίας κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Apple: Τα iPhone κρατούν ψηλά τις πωλήσεις που έφτασαν τα 109,4 δισ. δολ.
World

Κέρδη 29,8 δισ. δολ. για την Apple
Νομοσχέδιο για το νερό: Αντιδράσεις απο 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις
Πολιτική

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το νερό ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις
Amazon: Πάνω από τις προσδοκίες τα έσοδα που έφτασαν τα 200 δισ.δολ. για το β΄τρίμηνο
World

Εσοδα 200 δισ. δολ. για την Amazon στο β΄τρίμηνο
Χαλκός: «Καμπανάκι» στα telecoms από τη δράση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος
World

Διεθνές «καμπανάκι» στα telecoms από την κλοπή του χαλκού
Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Wall Street

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi
Business

Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασκ: Χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα
Ηλεκτροκίνηση

Ο Μασκ χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα

Η Tesla του Μασκ υστέρησε κατά 1,3 δισ. δολάρια, ακόμη και μετά την πώληση 25% παραπάνω αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Anglo American: Αναζητά αγοραστή για τη De Beers
World

Τα μονοπώλια δεν είναι για πάντα, ακόμα κι αν είναι De Beers

Πωλητήριο για τη De Beers, γνωστή για τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά ορυκτών διαμαντιών, έβγαλε η Anglo American

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις
World

«Καυτές» πωλήσεις για την Adidas - Σκόραρε στο Μουντιάλ

Το αποτύπωμα του Μουντιάλ στην εικόνα και στο ταμείο της Adidas - Οι αστερίσκοι και τα μεγέθη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές
World

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

Η Engie προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις στη Γαλλία - Κινητοποιούνται οι όμιλοι Carrefour, Lidl και ο τραπεζικός τομέας

Αλέξανδρος Καψύλης
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
Αποταμίευση: Υποχωρεί για χάρη της… κατανάλωσης
Economy

Πώς τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Η «τρύπα» των 1,3 δισ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, η αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις δύο ταχυτήτων και η παράμετρος της παραοικονομίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μάχης για τους θαλάσσιους δρόμους
Ναυτιλία

Η νέα μάχη για τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο σημείο συμφόρησης, μετά τα Στενά του Ορμούζ, που μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβει να ανοίξει το προηγούμενο

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Seanergy Maritime: Ρεκόρ κερδοφορίας στο β΄ τρίμηνο, επενδύσεις 591 εκατ. δολ.
Ποντοπόρος

Ρεκόρ κερδοφορίας για τη Seanergy Maritime στο β΄ τρίμηνο

Η Seanergy Maritime σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας στο β’ τρίμηνο με καθαρά κέρδη 26,2 εκατ. δολ.  έναντι 2,9 εκατ. δολ. το β' τρίμηνο 2025

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026
Ναυτιλία

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε την παραλαβή δύο νέων πλοίων μεταφοράς LNG/Cs και ενός πλοίου μεταφοράς HMG/C τύπου hand

Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Οι χώρες του Κόλπου συμφώνησαν σε εθελοντικά τέλη
Ναυτιλία

Ορμούζ: «Ναι» σε τέλη υπέρ του Ιράν από χώρες του Κόλπου

Το Ομάν έπεισε τις γείτονες χώρες να συναινέσουν στο σχέδιο για καταβολή εθελοντικών τελών για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

EY: Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής
Ναυτιλία

Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει κόμβος ναυπηγοεπισκευαστικής

Τι δείχνει στρατηγική εκτίμηση της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής αγοράς από την EY-Parthenon

Βασίλης Κικίλιας: Πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών τα τελευταία 2 χρόνια
Ναυτιλία

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών τα τελευταία 2 χρόνια

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ποντοπόρος

Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Apple: Τα iPhone κρατούν ψηλά τις πωλήσεις που έφτασαν τα 109,4 δισ. δολ.
World

Κέρδη 29,8 δισ. δολ. για την Apple

Με πωλήσεις που τρέχουν λόγω iPhone και Mac, η Apple εμφάνισε αύξηση εσόδων που ξεπέρασε το 15% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο

Νομοσχέδιο για το νερό: Αντιδράσεις απο 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις
Πολιτική

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το νερό ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η απορρόφηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα και «μετατρέπει το νερό σε εμπόρευμα»

Amazon: Πάνω από τις προσδοκίες τα έσοδα που έφτασαν τα 200 δισ.δολ. για το β΄τρίμηνο
World

Εσοδα 200 δισ. δολ. για την Amazon στο β΄τρίμηνο

Τα κέρδη ανά μετοχή της Amazon στα 5,75 δολάρια, πολύ πιο πάνω απο τα 1,82 δολάρια ανά μετοχή που προέβλεπε η LSEG

Χαλκός: «Καμπανάκι» στα telecoms από τη δράση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος
World

Διεθνές «καμπανάκι» στα telecoms από την κλοπή του χαλκού

Η τιμή του χαλκού αυξήθηκε κατά πάνω από 40% πέρυσι

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Wall Street

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία

H Microsoft οδήγησε τα κέρδη - Ο Nasdaq έβαλε φρένο στο 6ήμερο σερί απωλειών

Τζούλη Καλημέρη
Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi
Business

Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi

Η θυγατρική Zoox θα βγάλει στους δρόμους 2.500 robotaxi στα επόμενα δύο χρόνια

Anglo American: Αναζητά αγοραστή για τη De Beers
World

Τα μονοπώλια δεν είναι για πάντα, ακόμα κι αν είναι De Beers

Πωλητήριο για τη De Beers, γνωστή για τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά ορυκτών διαμαντιών, έβγαλε η Anglo American

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσωνες: Πόσο κοστίζουν στην Ευρώπη
Green

Το κόστος για την Ευρώπη από τους καύσωνες

Τα ολοένα και πιο ακραία καλοκαίρια στην Ευρώπη μετατρέπονται σε οικονομικό πρόβλημα

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές
World

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

Η Engie προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις στη Γαλλία - Κινητοποιούνται οι όμιλοι Carrefour, Lidl και ο τραπεζικός τομέας

Αλέξανδρος Καψύλης
Μασκ: Χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα
Ηλεκτροκίνηση

Ο Μασκ χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα

Η Tesla του Μασκ υστέρησε κατά 1,3 δισ. δολάρια, ακόμη και μετά την πώληση 25% παραπάνω αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Πορτογαλία: Εκτακτος φορος 33% στα υπερβολικά κέρδη των πετρελαικών εταιρειών
World

Η Πορτογαλία βάζει έκτακτο φόρο στις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο φόρος έκτακτων κερδών στην Πορτογαλία θα επιβληθεί στο τμήμα των κερδών των εταιρειών για το 2026 που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 20% τα μέσα κέρδη των ετών 2024 και 2025

Άλτμαν (OpenAI): Συζήτηση με κυβέρνηση Τραμπ για δοκιμές ασφάλειας στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Άλτμαν-Τραμπ ετοιμάζουν τεστ ασφάλειας στην ΑΙ - Το «ατύχημα» στην OpenAI

O Τραμπ έδωσε εντολή στους συμβούλους του να αναπτύξουν εθελοντικές δοκιμές κυβερνοασφάλειας

English Edition

ECB Unveils Final Designs for New Euro Banknotes

The ECB has unveiled 10 designs for the euro’s next banknote series, featuring figures such as Maria Callas and Leonardo da Vinci.

Πορτογαλία: Σε έκρηξη τα data centers, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Η Πορτογαλία πρωταγωνιστεί σε data center και ηλεκτρική ενέργεια

Η Πορτογαλία μπορέι να προσελκύσει επενδύσεις πάνω από 40 δισ. δολάρια από τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ έως το 2031

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο πράσινο οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες

Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει τον πήχη της κερδοφορίας για το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ανεβαίνει ο πήχης των κερδών- Τι είπε για μέρισμα

Τι είπε ο Παύλος Μυλωνάς για τους στρατηγικούς στόχους το 2026 - Τι θα φέρει στην Εθνική Τράπεζα η συνεργασία με την Allianz

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies