ΗΠΑ – Κίνα: Νέα σύγκρουση για τα ανθρωποειδή ρομπότ

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Νέο μέτωπο στην τεχνολογική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ανοίγει η απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) να περιορίσει τις εισαγωγές προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ κινεζικής προέλευσης, επικαλούμενη λόγους κυβερνοασφάλειας. Το Πεκίνο κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στις διμερείς οικονομικές σχέσεις και προειδοποιεί με αντίμετρα, την ώρα που η κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνει περαιτέρω τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι αντεγκλήσεις ΗΠΑ με Κίνα

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αγνοήσει τη συγκρατημένη στάση του Πεκίνου όσον αφορά τις απαγορεύσεις προϊόντων, ανέφερε την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, απειλώντας με αντίποινα. Η FCC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, λόγω ανησυχιών για την κυβερνοασφάλεια, πρόσθεσε προηγμένες ρομποτικές συσκευές ξένης κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωποειδών ρομπότ, σε κατάλογο που περιορίζει τις εισαγωγές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση δεν προσδιόριζε συγκεκριμένη χώρα και ανέφερε ότι οι έμποροι λιανικής μπορούν να συνεχίσουν να εισάγουν μοντέλα που έχουν ήδη εγκριθεί από την FCC. Καθώς η FCC συνεχίζει να κλιμακώνει τους περιορισμούς στα κινεζικά προϊόντα, «υπονομεύει σοβαρά τη σταθερότητα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας σε διαδικτυακή ανακοίνωσή του την Πέμπτη, σύμφωνα με μετάφραση του CNBC από τα μανδαρινικά. Το υπουργείο κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν την απόφαση και απείλησε με αντίμετρα εάν αυτό δεν συμβεί.

«Αυτή είναι κακή είδηση για τους Κινέζους κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ που σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Marc Einstein, διευθυντής ερευνών της Counterpoint Research. «Τα δύο βασικά χαρτιά που μπορεί να παίξει η Κίνα είναι να περιορίσει περαιτέρω τις πωλήσεις σπάνιων γαιών σε αμερικανικές εταιρείες και να περιορίσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών, όπως η Tesla και η NVIDIA, στην κινεζική αγορά».

Η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου δημοσιοποιήθηκε ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι εντάσεις γύρω από την τεχνολογική κούρσα έχουν ενταθεί, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η τοποθέτηση Τραμπ

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη, σε δημόσιες δηλώσεις του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να υιοθετήσουν πιο προσεκτική στάση όσον αφορά τους περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να διατηρήσουν την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας. Οι κινεζικές εταιρείες Agibot, Unitree και UBTech κατείχαν τις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε μερίδιο εγκατεστημένων ανθρωποειδών ρομπότ το περασμένο έτος, σύμφωνα με την Counterpoint.

Το Optimus της Tesla κατατάχθηκε στην πέμπτη θέση. Η μετοχή της UBTech, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, υποχώρησε πρόσκαιρα περισσότερο από 6% στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης. Οι Unitree και Agibot έχουν καταθέσει αιτήσεις για εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η Robostore, διανομέας κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ στη Βόρεια Αμερική, έχει προετοιμαστεί επεκτείνοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Teddy Haggerty, σε δήλωσή του στο CNBC. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.