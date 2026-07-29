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Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα από το γεωπολιτικό μέτωπο ενδέχεται να δημιουργήσει προσωρινές αντίξοες συνθήκες, είπε ο CEO της UBS Σέρτζιο Ερμότι

World 29.07.2026, 14:13
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Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI
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Αλμα της τάξης του 64% σε ετήσια βάση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων της UBS το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολάρια, ενώ σε 2,8 δισ. δολ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού, με τον CEO Σέρτζιο Ερμότι να προειδοποιεί ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες αντίξοες συνθήκες στη συνέχεια.

Μιλώντας στο CNBC, ο Ερμότι υπογράμμισε την ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της τράπεζας κατά το δεύτερο τρίμηνο, με ένα «πολύ καλό» χαρτοφυλάκιο συμφωνιών που τρέχουν» στην επενδυτική τραπεζική, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και στις κεφαλαιαγορές, καθώς και θετικά αποτελέσματα στις αγορές μοχλευμένων κεφαλαίων, στις αγορές χρεογράφων και στις μετοχές.

Ο ίδιος επεσήμανε μια «ζωντανή» αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών, με τη UBS να συμμετέχει σε πολλές από αυτές, μεταξύ των οποίων το ιστορικό ντεμπούτο της SpaceX.

Η τράπεζα παρουσίασε επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεκινώντας με την επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εντός των επόμενων τριών μηνών.

Οι μετοχές της UBS σημείωναν άνοδο 2,5% στις πρωινές συναλλαγές.

Προσωρινή η απόσταση από τις μετοχές AI

Ο Ερμότι αναγνώρισε ότι οι γεωπολιτικές ρωγμές παραμένουν σημείο πίεσης για τις αγορές, όμως φάνηκε να υποβαθμίζει την πιθανότητα αυξανόμενης κόπωσης της αγοράς σε σχέση με το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οπως υποστήριξε, «προφανώς, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που βλέπουμε από το γεωπολιτικό μέτωπο ενδέχεται να δημιουργήσει κάποιου είδους προσωρινές αντίξοες συνθήκες» και πρόσθεσε ότι «η δυναμική είναι καλή — είμαστε σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της».

Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο CEO της UBS ανέφερε ότι με δεδομένο τον ρυθμό και την έκταση της αύξησης της κεφαλαιοποίησης και της συγκέντρωσης στην αγορά τους τελευταίους τρεις έως τέσσερις μήνες, μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη: «Είναι απολύτως υγιές να το βλέπουμε αυτό. Συμβουλεύουμε πάντα τους πελάτες σε αυτό το πλαίσιο να προχωρούν πραγματικά σε διαφοροποίηση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποστηρικτικές υποδομές της θα συνεχίσουν να αποτελούν «σημαντικό παράγοντα» στις αγορές, συμπληρώνοντας ότι ο οικονομικός αντίκτυπος και τα οφέλη της AI θα διαχυθούν σε πολλούς άλλους τομείς πέρα από την τρέχουσα συγκέντρωση.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία που μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες μας για να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους και να επενδύσουν για το μέλλον».

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