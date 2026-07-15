ΥπΑΑΤ: Επεκτείνεται η διακίνηση παραδοσιακών γαλακτοκομικών από τη Λέσβο

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Σε περαιτέρω, σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Λέσβο, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται λόγω του αφθώδους πυρετού, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου την τρίτη επικαιροποίηση του «Οδηγού Βιοασφάλειας για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από περιοχή με περιορισμούς λόγω αφθώδους πυρετού», σε συνέχεια αιτημάτων εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος της Λέσβου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων.

Η νέα τροποποίηση κατέστη δυνατή με δεδομένη τη μείωση των θετικών κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί το τελευταίο διάστημα, τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος της Λέσβου με τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης του κινδύνου.

Σε ποια προϊόντα επιτρέπεται η έξοδος

Με τον επικαιροποιημένο Οδηγό επιτρέπεται επιπλέον η έξοδος από την απαγορευμένη ζώνη των ακόλουθων γαλακτοκομικών προϊόντων:

1. Βούτυρο, κρέμα γάλακτος και μυζήθρα (γκίζα), αποκλειστικά προς εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις για περαιτέρω μεταποίηση, όπως επιχειρήσεις παραγωγής σύνθετων τροφίμων, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η διακίνηση μπορεί να πραγματοποιείται είτε απευθείας είτε μέσω εμπόρων, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τον τελικό προορισμό των προϊόντων.

2. Ώριμα τυριά που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με ανοικτού τύπου συστήματα παστερίωσης, με τη μέθοδο LTLT στους 63°C για 30 λεπτά, πριν από τις 15 Μαΐου 2026. Η διακίνησή τους επιτρέπεται με σκοπό τη λιανική πώληση ή την περαιτέρω μεταποίηση, με την ημερομηνία παραγωγής να τεκμηριώνεται από τα αρχεία της εγκατάστασης.

3. Αποθηκευμένα ώριμα τυριά προς ανασυσκευασία, τα οποία θα μπορούν, κατά περίπτωση, να μεταφέρονται σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου, αφού προηγουμένως έχουν παραμείνει αποθηκευμένα για τουλάχιστον έναν μήνα εκτός του νησιού.

Η ανασυσκευασία θα πραγματοποιείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας, με χρονικό ή χωρικό διαχωρισμό από τα υπόλοιπα προϊόντα, απομόνωση κάθε παρτίδας και υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση των χώρων.

Η όλη διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ και προϋποθέτει την πλήρη τήρηση των κανόνων ιχνηλασιμότητας, καθώς και των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων, των περιεκτών και των εξωτερικών συσκευασιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα μέτρα εφαρμόζονται για την αποτροπή της μετάδοσης της νόσου στα ζώα, καθώς ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μηχανικά μέσω νωπού γάλακτος, οχημάτων, εξοπλισμού και εξωτερικών επιφανειών ή συσκευασιών.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους τα μέτρα βιοασφάλειας και οι διαδικασίες που προβλέπονται στον επικαιροποιημένο Οδηγό.

«Το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει τη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον ΕΦΕΤ και τους παραγωγικούς φορείς, με στόχο τη στήριξη της γαλακτοκομικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας της Λέσβου, χωρίς καμία έκπτωση στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και στην προσπάθεια περιορισμού της νόσου», επισημαίνεται.