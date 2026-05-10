Μόδα: Από το «Διάβολο που φορούσε Prada» στα deal εκατομμυρίων

Από τις εμφανίσεις διασημοτήτων από τη μόδα μέχρι επικερδείς συνεργασίες με μάρκες, η προσέγγιση του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» για τη μεγιστοποίηση των εσόδων είναι αντάξια των καλύτερων της αγοράς.

Με την cameo εμφάνιση της Lady Gaga, τις εμβληματικές δημιουργίες της Dior ακόμη και με την κυκλοφορία αξεσουάρ για τα μαλλιά, όπως τα τσιμπιδάκια, αξίας 24 δολαρίων η δεύτερη ταινία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» έχει ακόμη το άγγιγμα του Μίδα, μετατρέποντας καθετί σε ευκαιρία για πλούτο και χρήματα.

Η μόδα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Μιλώντας πριν από την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε τον ρόλο της αυταρχικής και απαιτητικής εκδότριας περιοδικών μόδας Μιράντα Πρίστλι στην πρωτότυπη ταινία του 2006, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει περισσότερα χρήματα από τους παραγωγούς της.

«Με πήραν τηλέφωνο και μου έκαναν μια προσφορά», είπε στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή Today, «και είπα όχι, δεν θα το έκανα. Ήξερα ότι θα είχε επιτυχία και ήθελα να δω τι θα συνέβαινε αν διπλασίαζα το αίτημά μου. Δέχτηκαν και τότε σκέφτηκα, είμαι 56 ετών και μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορούσα να το κάνω αυτό», αποκαλύπτει ο Guardian.

Το σκληρό παζάρι της Στριπ απέδωσε καρπούς. Η πρώτη ταινία είχε εισπράξεις που αντιστοιχούσε σε εννέα φορές τον προϋπολογισμό των 35 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε ισχυρή απήχηση στο streaming και έγινε πολιτιστικό σημείο αναφοράς.

Όταν ρωτήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για την 20ετή αναμονή για τη συνέχεια, η Έμιλι Μπλαντ και η Αν Χάθαγουεϊ αστειεύτηκαν λέγοντας ότι ο Στάνλεϊ Τούτσι ήταν ο τελευταίος από τους τέσσερις αστέρες που υπέγραψε για δεύτερη φορά – περιμένοντας, όπως είπαν, τα πολλά χρήματα.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι μισθοί των ηθοποιών από μόνες τους αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό της τιμής των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχεια, αφού αθροιστούν οι πρωταγωνιστές, οι δευτερεύοντες ρόλοι και οι… πιο δαπανηρές εμφανίσεις.

Η σύντομη εμφάνιση της Lady Gaga ως ο εαυτός της στην ταινία -συμπεριλαμβανομένου ενός τραγουδιού που σέβεται το σώμα- των γυναικών- φέρεται να έφτανε τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα από τα περίπου 30 μεγάλα ονόματα από τη μουσική, τη μόδα, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης που εμφανίστηκαν για λίγο στην οθόνη, σε μια προσπάθεια να προσδώσουν αξιοπιστία στο έργο, καθώς και να ενισχύσουν την προώθησή του.

Εκτιμήσεις και προβλέψεις

Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι η νέα ταινία θα έχει περίπου τον διπλάσιο προϋπολογισμό κατά το Σαββατοκύριακο πρεμιέρας της, πράγμα που σημαίνει ότι η συνολική εισπρακτική επιτυχία της πρωτότυπης ταινίας, ύψους 326 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πρέπει να ξεπεραστεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η συνέχεια δέχεται ένα ανανεωμένο κύμα ενθουσιασμού για την προσέλευση στον κινηματογράφο, μετά τις υπεραποδοτικές επιδόσεις της The Super Mario Galaxy Movie και της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον.

Όπως ακριβώς το φανταστικό περιοδικό Runway της, στρέφεται ολοένα και περισσότερο στις διαφημιστές για να ενισχύσει την σελιδοποίησή του, έτσι και οι παραγωγοί της νέας ταινίας έχουν μεσολαβήσει σε μια στρατηγική λίστα επικερδών συνεργασιών με μάρκες.

Η πιο εντυπωσιακή από αυτές είναι η Dior, η οποία εμφανίζεται στην ταινία ως η εταιρεία που διευθύνει πλέον ο χαρακτήρας της Μπλαντ. Οι άλλες είναι λίγο λιγότερο φιλόδοξες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την Diet Coke, την Old Navy, την Tweezerman , την εταιρεία Zillow, τις μάρκες περιποίησης μαλλιών Tresemmé και L’Oréal, καθώς και τις Google, Samsung και Starbucks.

Πολλά από τα προϊόντα που πρωταγωνιστούν με το δικό τους τρόπο στην ταινία, είναι διαθέσιμα προς αγορά στις ΗΠΑ στα καταστήματα Walmart, τα οποία διαθέτουν επίσης τη δική τους γκάμα επίσημων εμπορευμάτων, όπως μια κούκλα Miranda (35 δολάρια), μια κουβέρτα από πολυεστέρα (14,74 δολάρια), ένα αφρόλουτρο (10 δολάρια) και ένα μίντι φόρεμα με δέσιμο στη μέση από τη συλλογή scoop σε απόχρωση γαλαζοπράσινου (49 δολάρια).