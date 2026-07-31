Πετρέλαιο κίνησης: Φωτιά οι τιμές από τις αυξήσεις – Από 1 Αυγούστου η επιδότηση

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Με ακατάπαυστο ρυθμό συνεχίζουν οι αυξήσεις των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών το πετρέλαιο κίνησης έχει εκτιναχθεί σε βενζινάδικα περιοχών της χώρας ακόμη και στα 2,257 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2,060 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα σε μόλις ένα μήνα το πετρέλαιο κίνησης έχει ακριβύνει κατά 0,412 ευρώ ανά λίτρο ή πάνω από 41 λεπτά του ευρώ. Η μέση πανελλαδική τιμή ήταν την 1η Ιουλίου στα 1,648 ευρώ ανά λίτρο.

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης έχουν εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, όπως στα νησιά η απόκλιση από τη μέση πανελλαδική τιμή είναι ακόμη και 0,20 ευρώ ανά λίτρο ή 20 λεπτά του ευρώ. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή για το ντίζελ είναι τα 2,257 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται και για το ακριβότερο στη χώρα πετρέλαιο κίνησης. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή είναι στα 2,144 ευρώ ανά λίτρο, στη Λευκάδα στα 2,132 ευρώ ανά λίτρο, στην Ευρυτανία στα 2,124 ευρώ ανά λίτρο, στην Κέρκυρα στα 2,113 ευρώ ανά λίτρο κ.ο.κ.

Οι υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία, καταγράφονται κατά κύριο λόγο στις τουριστικές περιοχές. Το κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις σε μία περίοδο κατά την οποία οι οδικές μετακινήσεις αλλά και η καταναλωτική ζήτηση κινείται ανοδικά, είναι σημαντικό.

Οι αυξήσεις στο ντίζελ συνεχίζονται καθώς με βάση και τις χονδρεμπορικές τιμές, δηλαδή με αυτές που πουλάνε τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κινούνται ανοδικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης το περασμένο Σάββατο 25 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου ανεβαίνουν αδιάλειπτα. Πιο συγκεκριμένα από τα 1.496,024 ευρώ ανά κυβικό μέτρο έφτασαν στα 1.531,121 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Υποχωρούν οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη

Σε αντίθεση με το ντίζελ οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης. Οι αυξήσεις φρενάρουν… Έτσι, στις 30 Ιουλίου η μέση τιμή ήταν στα 2,022 ευρώ ανά λίτρο στις 30 και 29 Ιουλίου.

Η αντίρροπη αυτή τάση των τιμών αποδίδεται κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής αγορά του πετρελαίου κίνησης. Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι σφιχτές συνθήκες στη Ρωσία, επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο το πετρέλαιο κίνησης.

Η πυροσβεστική… παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης

Από αύριο 1 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ και η κρατική επιδότηση των 0,10 ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να σβήσει… τη φωτιά που έχουν βάλει οι τιμές του ντίζελ στις μετακινήσεις και στην αγορά.

Σε συνδυασμό και με την έκπτωση των 0,05 ευρώ ανά λίτρο που δίνουν από τις 14 Ιουλίου τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αναμένεται να καταγραφεί από το Σαββατοκύριακο η διαμόρφωση του ντίζελ σε κατά 0,15 ευρώ ανά λίτρο χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ουσιαστικά το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφώσει μία νέα αφετηρία ως προς την τιμή χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πώς θα σταματήσουν οι αυξήσεις.

Το μέτρο των επιδοτήσεων του κράτους και των διυλιστηρίων έχει ημερομηνία λήξης… Είναι η 31η Αυγούστου και φυσικά δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας και των υψηλών τιμών στο ντίζελ.