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Eurobank: Στην λίστα των κορυφαίων επιλογών των Alpha Finance – ΑΧΙΑ Research

Η διοίκηση της Eurobank αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της στοχεύοντας πλέον σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 αρκετά πάνω από το 10%

Τράπεζες 31.07.2026, 09:12
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Eurobank: Στην λίστα των κορυφαίων επιλογών των Alpha Finance – ΑΧΙΑ Research
Newsroom

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Την επανεπιβεβαίωση της Eurobank  ως την προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και τη διατήρηση στη λίστα των κορυφαίων επιλογών αναφέρουν οι αναλυτές της  Alpha Finance- ΑΧΙΑ Research.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Eurobank ανακοίνωσε εξαιρετικά τριμηνιαία αποτελέσματα, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 425 εκατ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση, +21% σε τριμηνιαία βάση), για RoTE 18% (μετά το AT1), υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους, κυρίως χάρη στα έσοδα από μη βασικές δραστηριότητες και στην καλύτερη από την αναμενόμενη ποιότητα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις υποδηλώνουν περιορισμένο περιθώριο αναθεώρησης προς τα πάνω των εκτιμήσεών τους (αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026 κατά 14% και RoTE περίπου 16,6%) και ελαφρώς μεγαλύτερο περιθώριο αναθεώρησης προς τα πάνω των εκτιμήσεων της συναίνεσης (κέρδη ανά μετοχή 11%, RoTE 16,2%, σύμφωνα με το VisibleAlpha).

Τα βασικά σημεία για τα αποτελέσματα της Eurobank

Οι βασικές επισημάνσεις των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα:

i) τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 685 εκατ. ευρώ (+8% σε ετήσια βάση, +3% σε τριμηνιαία βάση), τα οποία αντανακλούν κυρίως το αυξημένο χαρτοφυλάκιο δανείων σε συνδυασμό με τα υψηλότερα βασικά επιτόκια, το αυξημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων και τις επανεπενδύσεις των τελευταίων τριμήνων σε τίτλους με υψηλότερες αποδόσεις,

ii) Τα έσοδα από προμήθειες στα 189 εκατ. ευρώ (+11% σε ετήσια βάση, +5% σε τριμηνιαία βάση), ή 211 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ακίνητα, κυρίως λόγω των υψηλότερων προμηθειών από τη χορήγηση δανείων, τις κεφαλαιαγορές και τους τομείς Διαχείρισης Περιουσίας και Ασφαλίσεων,

iii) τα συνολικά έσοδα στα 932 εκατ. ευρώ (+12% σε ετήσια βάση, +5% σε τριμηνιαία βάση), συμπληρωμένα από ισχυρά κέρδη από συναλλαγές και λοιπά έσοδα,

iv) τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 332 εκατ. ευρώ (+7% σε ετήσια βάση, αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση) λόγω υψηλότερων γενικών και διοικητικών εξόδων, δαπανών προσωπικού και αποσβέσεων επενδύσεων σε πληροφορική,

v) το CoR διαμορφώθηκε στα 50 μονάδες βάσης, που αντιστοιχεί σε συνολικές προβλέψεις ύψους 71 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) μειώθηκε στο 2,5% (-30 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, -10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση), με το καθαρό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κατά 28 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις ευνοϊκές τάσεις στην υποκείμενη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων,

vi) Το CET1 παρέμεινε σταθερό σε τριμηνιαία βάση, στο 15,4% (έναντι 13%/ 10,7% εσωτερικός στόχος διαχείρισης/OCR), καθώς η οργανική δημιουργία κεφαλαίου αντιστάθμισε πλήρως τη συσσώρευση μερισμάτων, την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και την επιτάχυνση των DTC, ενώ συνέβαλε επίσης η SRT που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου,

vii) οι όγκοι παρουσιάζουν πολύ ισχυρή πορεία, με την αύξηση των δανείων το 2ο τρίμηνο του 2026 να ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ (και 2,7 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2026), και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου (και 2,9 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2026), λόγω των τάσεων σε ολόκληρο τον κλάδο (εποχικότητα + δραστηριότητα ECM/DCM των εταιρειών της GR).

Επιπτώσεις και Προοπτικές

Μια σειρά πολύ ισχυρών αποτελεσμάτων, που οφείλονται στα έσοδα από τις βασικές δραστηριότητες, σε υψηλούς όγκους (τόσο στα δάνεια όσο και στη διαχείριση περιουσίας) και στην ανθεκτική τιμολόγηση, ενώ τα έξοδα και οι προβλέψεις παραμένουν υπό έλεγχο, επισημαίνεται στην έκθεση.

Η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της, μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2026, στοχεύοντας πλέον σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 αρκετά πάνω από το 10% (έναντι 10% προηγουμένως), οδηγώντας την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) κοντά στο 17% (έναντι 16% προηγουμένως), χάρη στα ισχυρότερα βασικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους +10% σε ετήσια βάση έναντι +2,5% προηγουμένως και έσοδα από επενδύσεις και χαρτοφυλάκια +10% έναντι 7% προηγουμένως), που στηρίζονται σε υψηλότερους όγκους (αύξηση δανείων κατά περίπου 4,5 δισ. ευρώ έναντι 3,8 δισ. ευρώ προηγουμένως) και υψηλότερα βασικά επιτόκια.

«Πιστεύουμε ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις υποδηλώνουν περιορισμένο περιθώριο αναθεώρησης προς τα πάνω των εκτιμήσεών μας (αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026 κατά 14% και RoTE περίπου 16,6%) και ελαφρώς μεγαλύτερο περιθώριο αναθεώρησης προς τα πάνω των εκτιμήσεων της συναίνεσης (κέρδη ανά μετοχή 11%, RoTE 16,2%, σύμφωνα με το VisibleAlpha).».

Αποτίμηση και αντίδραση της αγοράς

Κατά την άποψή μας, τονίζουν οι αναλυτές, οι λειτουργικές επιδόσεις του τριμήνου, αφενός, και ο τόνος της επικοινωνίας της διοίκησης καθώς και οι αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις, αφετέρου, δικαιολογούν μια θετική αντίδραση της αγοράς. Ο όμιλος διαπραγματεύεται σε 1,52x P/TBV και 10,3x P/E βάσει των εκτιμήσεών μας για το 2027, για αναμενόμενο RoTE άνετα πάνω από 16% και αύξηση του EPS >10% CAGR για την περίοδο 2025-2028, γεγονός που υποδηλώνει, κατά την άποψή μας, περαιτέρω ανοδική δυναμική από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ως εκ τούτου, επαναβεβαιώνουμε την Eurobank ως την προτιμώμενη επιλογή μας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και τη διατηρούμε στη λίστα των κορυφαίων επιλογών μας.

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