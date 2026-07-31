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Φιλοδωρήματα: Αυξάνεται το αφορολόγητο στα 6.000 ευρώ – Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ

Στα 6.000 ευρώ τον χρόνο από 300 ευρώ τον μήνα θα υπολογίζεται στο εξής το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.07.2026, 09:52
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Φιλοδωρήματα: Αυξάνεται το αφορολόγητο στα 6.000 ευρώ – Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ
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Σε 6.000 ευρώ τον μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026 ήτοι από τα 300 στα 500 τον μήνα για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Η νέα ρύθμιση για τα φιλοδωρήματα

Σχετική ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυρικάκος Μητσοτάκης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αν άποιος δουλεύει σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες τον χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται.

Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 01.01.2026. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

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A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η νέα ρύθμιση ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται έξι μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα, αντί για 300 ευρώ, χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα επειδή συγκεντρώνει τα εισοδήματά του σε λίγους μήνες. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που απασχολείται όλο το έτος, όπως ένας διανομέας, μπορεί να αξιοποιεί κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ τον μήνα.

Είναι δικαιότερο φορολογικά

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Με το ίδιο κριτήριο υπολογίζεται πλέον και το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Διατηρεί ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι στην υποκατάσταση μισθού. Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε εύλογα επίπεδα. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό αλλάζουν εργοδότη μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που καθιστά το ετήσιο πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.

Με τον Νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024 θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, και προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.

Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.

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