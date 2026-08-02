Κίνα: Η κεντρική τράπεζα δεσμεύεται για χαλαρή νομισματική πολιτική και άφθονη ρευστότητα

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Τη δέσμευσή της για την έγκαιρη προσαρμογή των εργαλείων νομισματικής πολιτικής και τη διευκολύνση της έκδοσης ομολόγων «panda», εξέφρασε – σε σχετικη δήλωση- η κεντρική τράπεζα της Κίνας.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια κατάλληλα χαλαρή νομισματική πολιτική και να διατηρεί άφθονη ρευστότητα, σύμφωνα με τα πρακτικά μιας συνεδρίασης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με σκοπό τον σχεδιασμό των ενεργειών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η δήλωση της PBOC δεσμεύτηκε να «προωθήσει σταθερά το υψηλού επιπέδου άνοιγμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς… να προωθήσει την εγχώρια και διεθνή συνεργασία στον τομέα των υποδομών και να εμπλουτίσει τα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας και αντιστάθμισης κινδύνου».

«Θα συνεχίσει να υποστηρίζει οικονομικά την επίλυση του κινδύνου χρέους των φορέων χρηματοδότησης των τοπικών κυβερνήσεων και να προωθεί τον προσανατολισμό τους προς την αγορά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτός από την υποστήριξη περισσότερων ξένων ιδρυμάτων που εκδίδουν ομόλογα σε γιουάν —γνωστά ως «ομόλογα πάντα»—, η κεντρική τράπεζα θα βοηθήσει τη Σαγκάη να ενισχύσει τη διασυνοριακή χρηματοδότηση και τις υπεράκτιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και να εδραιώσει τη θέση του Χονγκ Κονγκ ως υπεράκτιου κόμβου για το γιουάν.

Η συνεδρίαση, υπό την προεδρία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας (PBOC) Παν Γκονγκσένγκ, ακολούθησε την έκκληση του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος την Πέμπτη να επιταχυνθεί ο ρυθμός των δημοσιονομικών δαπανών για έργα υποδομής που έχουν ήδη προϋπολογιστεί για το υπόλοιπο του έτους.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη ανήλθε στο 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, και δεν έφτασε το κατώτατο όριο του ετήσιου στόχου που κυμαίνεται από 4,5% έως 5,0%.

Το Πολιτικό Γραφείο, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του κόμματος, αναγνώρισε κατά τη συνεδρίασή του τις «δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα πρέπει να «επιταχύνει το ρυθμό των δημοσιονομικών δαπανών» και να ενισχύσει την ευελιξία και τον προνοητικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής, όπως προκύπτει από τη σύνοψη της συζήτησης.