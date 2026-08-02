Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται

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Η αγορά εργασίας στη Γερμανία πλημμυρίζει απο διευθυντικά στελέχη καθώς η Volkswagen, όπως και άλλοι κατασκευαστές αυτοκινητων, προχωρά σε απολύσεις εκατοντάδων διευθυντικών θέσεων στο πλαίσιο μαζικών περικοπών του διοικητικού προσωπικού.

Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους ομίλους σε μια εποχή που οι γερμανικοί γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας δέχονται έντονη πίεση από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Κατασκευαστές όπως η Mercedes-Benz και η Volkswagen «απομάκρυναν στελέχη με μανία», δήλωσε ο Μάγκνους Τέσνερ , συνεργάτης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εταιρεία εξεύρεσης στελεχών IFP.

Πολλά από τα στελέχη αναζητούσαν νέες θέσεις εργασίας, αν και η αποχώρησή τους είχε μετριαστεί από γενναιόδωρα πακέτα αποχώρησης, πρόσθεσε.

Θέσεις για τα στελέχη

Ένας εξωτερικός σύμβουλος εξεύρεσης στελεχών ανέφερε ότι είχε προσεγγιστεί από τη VW για να βρει νέες θέσεις για 400 έως 500 στελέχη, σημειώνουν οι Financial Times . «Τους είπα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε… δεν διαθέτουμε 400 θέσεις στελεχών που πρέπει να καλυφθούν», ανέφερε ο υπεύθυνος προσλήψεων.

Η VW έχει ήδη αρχίσει να μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων στα εργοστάσιά της στη Γερμανία, αλλά έχει καταρτίσει σχέδια για την κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας σε «έμμεσους» τομείς της επιχείρησης, όπως η διοίκηση, η ανάπτυξη προϊόντων και οι πωλήσεις.

Η Porsche, η μάρκα σπορ αυτοκινήτων της εταιρείας, έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για την κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας, κυρίως σε διοικητικές θέσεις.

Το αρχικό πρόγραμμα της VW για την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030 αφορούσε υπαλλήλους στην παραγωγή και σε διοικητικές θέσεις σε ολόκληρο τον όμιλο, συμπεριλαμβανομένων των μαρκών VW και Audi, καθώς και της μονάδας λογισμικού Cariad.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά δεν ήταν επαρκή, και μια εσωτερική ανάλυση διαπίστωσε ότι τα διοικητικά έξοδα ήταν 30% υψηλότερα από το επίπεδο άλλων κατασκευαστών.

Η διαφορά αυτή «οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πολυπλοκότητα της δομής του ομίλου σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Αρνο Αντλιτζ κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο.

Ακόμη και αν η VW καταλήξει τελικά να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας — κάτι που είναι απίθανο λόγω της αντίστασης των συνδικάτων — ο όμιλος θα εξακολουθεί να απασχολεί περίπου 580.000 άτομα, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 390.000 της Toyota και τα 335.000 που απασχολεί η νοτιοκορεατική Hyundai.

Porsche

Στην Porsche, τα τελευταία μέτρα αναδιάρθρωσης έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη υπάρχον σχέδιο μείωσης του προσωπικού κατά 3.900 θέσεις, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προσωρινών εργαζομένων που απασχολούνται στα εργοστάσια.

Το νέο πρόγραμμα θα αφήσει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστους τους εργάτες, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Michael Leiters.

Η Porsche είχε «γνωρίσει δυσανάλογη ανάπτυξη σε έμμεσους τομείς, αλλά και . . . όπου δημιουργήθηκαν διευθυντικές θέσεις», δήλωσε ο Leiters, και τώρα «παρεμβαίνει και προβαίνει σε δυσανάλογες περικοπές» σε αυτούς τους τομείς.

Η Porsche καταργεί ορισμένα τμήματα και συγχωνεύει επιχειρηματικούς τομείς, ενώ έχει μειώσει τον αριθμό των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο από οκτώ σε επτά, πρόσθεσε.

BMW

Και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες προβαίνουν σε περικοπές θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου. Η BMW την περασμένη εβδομάδα πρότεινε εθελούσια αποχώρηση σε χιλιάδες υπαλλήλους γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ανάπτυξης και σχεδιασμού προϊόντων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Μόναχο αναμένεται να απολύσει 8.000 εργαζόμενους έως το τέλος του 2027 μέσω του προγράμματος αυτού, το οποίο δεν περιλαμβάνει τους εργάτες των εργοστασίων, σύμφωνα με πηγή κοντά στην εταιρεία.

Η BMW θα αναδιοργανώσει τη διοίκηση και θα συγχωνεύσει οργανωτικές μονάδες στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσής της, όπως δήλωσε στους εργαζόμενους ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Μιλαν Νεντελκοβιτς .