Γάζα: Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις – Τέσσερα παιδιά νεκρά

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Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την Γάζα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 Παλαιστινίων σύμφωνα με το ΑΠΕ, με την πληροφορία για τα τέσσερα νεκρά παιδιά να προέρχεται από το QNN..

Από τα ξημερώματα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας στο βορρά, την κεντρική πόλη Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ και τη νότια περιοχή Χαν Γιούνις, προκαλώντας τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό θυμάτων των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με παλαιστινιακούς αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ την Πέμπτη, ισχυριζόμενος ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες είχαν συμφωνήσει να αφοπλιστούν είχε δημιουργήσει ελπίδες για πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν — μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου — δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα έδινε στη Χαμάς την ευκαιρία να αφοπλιστεί, αλλά ότι είναι «πολύ επιφυλακτικός» ως προς το αν αυτό θα συμβεί.

Ο Κοέν δήλωσε στο Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού ότι δεν είχε επιτευχθεί καμία συμφωνία για την παύση των επιθέσεων στη Γάζα και ότι θεωρεί απαραίτητο το Ισραήλ — το οποίο ήδη ελέγχει το 70% της περιοχής — να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της, εάν η Χαμάς δεν αποστρατιωτικοποιηθεί.

«Στη συμφωνία που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θέση μας είναι ότι η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί», πρόσθεσε.