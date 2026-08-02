Morgan Stanley: Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο

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Η Morgan Stanley ποντάρει ότι το κύμα των επικείμενων αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) θα αποφέρει περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στη μονάδα διαχείρισης περιουσίας της, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία που σημείωσε με την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας της τράπεζας της Wall Street προσέλκυσε περισσότερα από 74 δισ. δολάρια σε καθαρές νέες εισροές περιουσιακών στοιχείων από IPOs, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX, μέσω της διαχείρισης προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών για τις οποίες η Morgan Stanley είχε αναλάβει την αναδοχή. Το ποσό αυτό ήρθε να προστεθεί στα 100 εκατ. δολάρια σε αμοιβές που εισέπραξε η επενδυτική της τράπεζα για τον ρόλο της ως αναδόχου στην IPO της SpaceX.

Τα αποτελέσματα της Morgan Stanley

Η τράπεζα της Wall Street κατέγραψε καθαρά έσοδα 8,9 δισ. δολαρίων από τη δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, επίδοση-ρεκόρ, ενώ η εισροή νέων περιουσιακών στοιχείων από IPOs αναμένεται να δημιουργήσει επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία παραμείνουν υπό τη διαχείριση της τράπεζας. Ο Σκοτ Γουάτλεϊ, επικεφαλής της Morgan Stanley at Work, στην οποία υπάγεται η δραστηριότητα διαχείρισης προγραμμάτων συμμετοχής εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, δήλωσε στους Financial Times ότι η επίδοση αυτή «δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός».

«Έχουμε δεκάδες IPOs στα σκαριά για τους εταιρικούς πελάτες μας», δήλωσε ο Γουάτλεϊ. «Αν οι αγορές κεφαλαίου συνεχίσουν –χτύπα ξύλο– να παραμένουν ανοιχτές, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε αντίστοιχα αποτελέσματα».

Τα σχόλια αυτά υπογραμμίζουν τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες της Wall Street αναμένεται να ωφεληθούν από την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δίνει ώθηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστιες περιουσίες για εργαζομένους και επενδυτές των συγκεκριμένων εταιρειών.

Η δημόσια προσφορά της SpaceX

Η SpaceX πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή όλων των εποχών, επιτυγχάνοντας αποτίμηση που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια. Παράλληλα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο.

Η Morgan Stanley επιδιώκει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στη διαχείριση περιουσίας και επενδύσεων από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με στόχο να καταστήσει την εταιρεία λιγότερο εξαρτημένη από τις πιο ευμετάβλητες δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής και των συναλλαγών. Η τράπεζα ξεπέρασε πρόσφατα τα 10 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών, με το μεγαλύτερο μέρος τους να βρίσκεται στη μονάδα διαχείρισης περιουσίας.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Morgan Stanley ανακοίνωσε συνολικά καθαρές νέες εισροές περιουσιακών στοιχείων ύψους 148 δισ. δολαρίων, με περισσότερο από το ήμισυ να προέρχεται από IPOs, συμπεριλαμβανομένων της SpaceX και της Cerebras Systems, εταιρείας που κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές ως μέτρο της αναπτυξιακής πορείας της δραστηριότητας της τράπεζας.