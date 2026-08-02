New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;

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Πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει την έκδοση του βιβλίου «Τα Ημερολόγια Τέρνερ» του νεοναζιστή συγγραφέα Γουίλιαμ Λούθερ Πηρς, υπό το ψευδώνυμο Άντριου ΜακΝτόναλντ. Σε αυτό περιγράφονταν πυρηνικές επιθέσεις εναντίον πόλεων με κυρίως μαύρο πληθυσμό, ακόμα και απαγχονισμός λευκών «προδοτών» λόγω των σχέσεών τους με μη λευκούς. Η επιρροή του βιβλίου, όμως, στις ΗΠΑ, μπορεί να διαπιστωθεί στον διαδικτυακό κόσμο του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, του Ίλον Μασκ.

Αυτό υποστηρίζει ο Τζαμέλ Μπούι, αρθρογράφος των New York Times, κατηγορώντας τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ότι μέσω της πλατφόρμας X, ενισχύει λογαριασμούς της άκρας δεξιάς και προβάλλει σε κοινή θέα τις δικές του θέσεις περί λευκού εθνικισμού και αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Μασκ, μιλώντας στο The Economist, αρνήθηκε ότι είναι ρατσιστής, την ίδια στιγμή που υπερασπίστηκε τις ακροδεξιές του απόψεις για τη μετανάστευση. «Αν έχεις μια μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη ομάδα ανθρώπων, των οποίων οι πεποιθήσεις είναι ασύμβατες με τις δυτικές αξίες, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια αναμέτρηση», είπε.

Ωστόσο, για τους New York Times, αυτές οι απόψεις, όπως βλέπουμε, δεν διαφέρουν σε τίποτα από εκείνες που συναντά κανείς στο «Τα Ημερολόγια Τέρνερ».

«Με εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους σε μια πλατφόρμα που ο ίδιος ελέγχει, ο Μασκ αποτελεί τον πιο προβεβλημένο διακινητή ακροδεξιάς και υπερεθνικιστικής ρητορικής στον κόσμο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που αξιοποιεί παράλληλα τον τεράστιο πλούτο του για να διαμορφώσει αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με τη δική του εικόνα».

«Ο ακραίος ρατσισμός του Μασκ και οι βίαιες, ανησυχητικές απόψεις του δεν αποτελούν μυστικό. Δεν τις κρύβει. Βρίσκονται σε κοινή θέα, εύκολα προσβάσιμες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, όπου κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει παρόμοιες ακροδεξιές και λευκές υπεροπτικές ιδέες».

Ο ιδρυτής της Tesla πρόσφατα είχε δηλώσει ξανά ότι πρέπει να «ασχοληθούμε με τους προδότες πριν από τους εισβολείς» και λίγες ημέρες αργότερα δήλωσε ότι «όποιος αντιτίθεται στον επαναπατρισμό (remigration) είναι προδότης».

Υπενθυμίζεται ότι ο επαναπατρισμός είναι το αίτημα ευρωπαϊκών ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων για την αναγκαστική απομάκρυνση μη λευκών πολιτών προς τις υποτιθέμενες χώρες καταγωγής τους, ανεξάρτητα από το αν είναι μετανάστες ή έχουν γεννηθεί στη χώρα όπου ζουν.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή εθνοκάθαρσης και παρουσιάζεται ως απάντηση στη δήθεν “Μεγάλη Αντικατάσταση” των λευκών Ευρωπαίων από μη λευκούς πληθυσμούς» σημειώνει ο Μπούι. «Όπως βλέπει τα πράγματα ο Μασκ, όσοι αντιτίθενται στον επαναπατρισμό είναι προδότες της “Δύσης”. Και ως “προδότες”, η αρμόζουσα μοίρα τους, σύμφωνα με τη λογική των αναρτήσεών του, είναι να θανατωθούν ως τιμωρία για τον ρόλο τους στη δημογραφική μεταβολή των χωρών με λευκή πλειονότητα και, πιθανότατα, ως προειδοποίηση προς όσους θα μπορούσαν να μολύνουν το εθνικό αίμα, καλωσορίζοντας μη λευκούς στις ζωές τους και στη χώρα τους».

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Μασκ είχε γράψει ότι «οι λευκοί είναι μια ταχέως συρρικνούμενη μειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού», ενώ αργότερα πρόσθεσε ότι «η χαμηλή γεννητικότητα είναι η υπ’ αριθμόν ένα απειλή για τη Δύση και ακολουθεί πολύ κοντά η μετανάστευση. Αν αυτό συνεχιστεί, δεν θα υπάρχει Δύση».

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο των New York Times, η εμμονή του Μασκ με τους δημογραφικούς «προδότες» απορρέει άμεσα από την εμμονή του με τη δημογραφική κατάρρευση, την οποία περιγράφει με όρους μείωσης των γεννήσεων στην Ευρώπη και μεταξύ των λευκών Αμερικανών.

Γι’ αυτό και ο Μπούι καταλήγει αναρωτώμενος γιατί ο Μασκ αντιμετωπίζεται με τόση επιείκεια:

«Γιατί πολιτικοί, δημοσιογράφοι και σχολιαστές αντιμετωπίζουν τον ακροδεξιό, ρατσιστικό ριζοσπαστισμό του ως μια δευτερεύουσα πτυχή και όχι ως τον πυρήνα του πολιτικού, ιδεολογικού και επιχειρηματικού του σχεδίου, που αποτυπώνεται στα πάντα, από τη βαθιά στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και στο Restore Britain στη Βρετανία μέχρι την απόφασή του να κατασκευάσει ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων που προκαλεί ρύπανση, σε περιοχή του Μέμφις του Τενεσί με κυρίως μαύρο πληθυσμό» λέει, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Πηγή: in.gr