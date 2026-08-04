Euronext Athens: Αλλάζει ο συντελεστής βαρύτητας της AKTOR

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Σε αναθεώρηση του συντελεστή ευρείας διασποράς (free float) της AKTOR, προχώρησε η Euronext Athens, αυξάνοντάς τον από 26% σε 35% σε όλους τους χρηματιστηριακούς δείκτες στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της εταιρείας.

Η αλλαγή, επηρεάζει τον Γενικό Δείκτη Τιμών, τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη, τον FTSE/Χ.Α. Large Cap, τον FTSE/Χ.Α. Δείκτη Αγοράς και τον FTSE/ATHEX Βιομηχανίες.

Παράλληλα, αναθεωρείται και ο συντελεστής βαρύτητας (Weight Factor) της μετοχής στον δείκτη ATHEX ESG, ο οποίος αυξάνεται από 21,30% σε 28,67%.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026, επηρεάζοντας τη στάθμιση της μετοχής της AKTOR στους σχετικούς δείκτες της αγοράς.