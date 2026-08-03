Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα

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Δύο 24ωρα αφότου ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κατηγόρησε χώρες-μέλη της ΕΕ ότι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την κρίση στη Θέουτα για να πλήξουν την κυβέρνησή του, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του απαντά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Ισπανίας.

Με επιστολή της, και με προφανή στόχο να εξομαλύνει την πολιτική κρίση που έχει προκύψει, επαινεί τον χειρισμό της Ισπανίας στην εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα, στη βόρεια Αφρική. Και δηλώνει ότι η ΕΕ θα σταθεί στο πλευρό της Ισπανίας για να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση.

European Commission President Ursula von der Leyen said the EU “must do more” to strengthen its borders, telling Spanish Prime Minister Pedro Sánchez that Brussels would continue supporting Spain in tackling illegal migration. “We could enhance border management early-warning… pic.twitter.com/FbARfPF6A1 — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Ο Πέδρο Σάντσεθ το Σάββατο, με επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ζήτησε έκτακτη σύνοδο για το μεταναστευτικό. Και κατήγγειλε εκείνους τους Ευρωπαίους ηγέτες που «επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία και να ζητήσουν τον προσωρινό αποκλεισμό της» από τον χώρο Σένγκεν.

Προεξάρχουσα η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, που πρότεινε συνολικά την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν. Ακολούθησαν και άλλες χώρες που ανακοίνωσαν ελέγχους στα σύνορα. Επίσης, 22 χώρες ζήτησαν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

Η επιστολή

Περίπου 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, με δεκάδες να πεθαίνουν στην προσπάθεια. Σχεδόν όλοι όσοι εισήλθαν έχουν έκτοτε επιστρέψει στο Μαρόκο.

Στην επιστολή της, η πρόεδρος της Κομισιόν, επαινεί τον «γρήγορο χειρισμό» των επιστροφών από τις ισπανικές και τις μαροκινές αρχές. Δηλώνει ότι «αποτρέψαν με επιτυχία την παράνομη μετακίνηση προς την ηπειρωτική Ισπανία και την Ευρώπη».

«Η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση», γράφει. «Και σε αυτό, η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδης».

Η Επιτροπή, είπε, είχε προσφέρει στην Ισπανία οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη, με την Frontex, την Europol και την υπηρεσία ασύλου της ΕΕ να είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

Η Frontex έχει επί του παρόντος προσωπικό ανεπτυγμένο στη Θέουτα, καθώς και στα Κανάρια Νησιά και σε τμήματα της ακτογραμμής της Ανδαλουσίας.

Η Μαδρίτη έχει επανειλημμένα αρνηθεί να ζητήσει την αύξηση της παρουσίας της υπηρεσίας στην Ισπανία. Υποστηρίζει ότι ο έλεγχος των συνόρων εμπίπτει στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών. Μετά την αύξηση των αφίξεων μεταναστών στη Θέουτα το 2021 και την αύξηση των αφίξεων στα Κανάρια Νησιά το 2024, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας απέρριψε τις εκκλήσεις να ζητήσει την υποστήριξη της Frontex, επιμένοντας ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Να κάνουμε περισσότερα»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι το περιστατικό στη Θέουτα αποκάλυψε αδυναμίες στη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης. «Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα σύνορά μας σε κρίσιμα σημεία», αναφέρει στην επιστολή. Και προτείνει μεταξύ άλλων «επαγρύπνηση και χρήση φυσικών εμποδίων όπου χρειάζεται».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, οι προτεραιότητες είναι πέντε: πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης μέσω ισχυρότερης συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων λαθρεμπορίου και βελτίωση των επιστροφών.

Το Μαρόκο, αναφέρει, παραμένει «σημαντικός στρατηγικός εταίρος» στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών και της παράτυπης μετανάστευσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με το Ραμπάτ και τη Μαδρίτη για τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης γύρω από τη Θέουτα και τη Μελίγια. Επίσης, θα πρέπει να παράσχει τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι η έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ την Τρίτη, θα είναι ένα πρώτο βήμα προς μια συλλογική απάντηση. Οι υπουργοί θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια πορεία προς τα εμπρός προτού οι ηγέτες της ΕΕ αξιολογήσουν τα μέτρα στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνει.

«Η Ισπανία και ο λαός της μπορούν να βασίζονται στη διαρκή υποστήριξη της Επιτροπής», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν.

Πολιτική διαμάχη

Η κρίση της Θέουτα ήταν η αφορμή να ξεκινήσει ανοιχτά μια πολιτική διαμάχη στην ΕΕ για τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Η Μαδρίτη νομιμοποιεί περίπου 500.000 μετανάστες που βρίσκονται χρόνια και εργάζονται στην Ισπανία.

Ορισμένες κυβερνήσεις υποστήριξαν ότι το μέτρο δημιούργησε έναν «παράγοντα έλξης» ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η παράτυπη είσοδος θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε νόμιμη διαμονή.

Ο Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε αυτή την κριτική. Στην επιστολή του προς τις Βρυξέλλες κατηγόρησε ορισμένες χώρες της ΕΕ ότι αντέδρασαν με «εγωιστικό», «πολωτικό» και παράνομο τρόπο. Υποστήριξε ότι η Ισπανία χρειαζόταν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι ευθύνη μετά τους θανάτους και την πίεση που ασκήθηκε στις αρχές της Θέουτα.