ΗΠΑ: Πρόστιμο 125 εκ. δολαρίων για «ξέπλυμα» χρήματος, με ρωσικό και ιρανικό «άρωμα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρόστιμο 125 εκατομμυρίων δολαρίων επέβαλαν στην UBS οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ τη Δευτέρα, για παραβίαση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε broker-dealer για παραβίαση του βασθικού νόμου των ΗΠΑ για το ξέπλυμα χρήματος.

Το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχτηκε ότι παραβίασε εκούσια τον Νόμο περί Καταπολέμησης του Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (BSA), μη εφαρμόζοντας το πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μη υποβάλλοντας αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.

Το πρόστιμο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της UBS ως επαναλαμβανόμενου παραβάτη, αφού η ελβετική τράπεζα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν σε πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την FinCEN τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι φερόμενες επακόλουθες παραβάσεις σημειώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιουνίου 2023.

Ο διακανονισμός της UBS επέλυσε σχετικές κατηγορίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και την Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Κλάδου.

Σε ανακοίνωσή της, η UBS ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τις ρυθμιστικές αρχές και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση του προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «σύμφωνα με τις κορυφαίες πρακτικές του κλάδου».

Ρωσικό και ιρανικό «άρωμα»

Οι ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η UBS δεν διεξήγαγε τον κατάλληλο και δέοντα έλεγχο των πελατών, ιδίως των πελατών υψηλού κινδύνου με δεσμούς με τη Ρωσία και τη Λατινική Αμερική.

Ένας από αυτούς, ένας Ρώσος ολιγάρχης με στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να άνοιξε και να διατηρούσε λογαριασμούς στην UBS, παρά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που αμφισβητούσαν τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε τον πλούτο του και τον συνέδεαν με πιθανό ξέπλυμα χρήματος, καθώς και με μια εταιρεία που «επένδυσε ενεργά» σε ιρανικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η UBS κατηγορήθηκε επίσης ότι δεν παρακολούθησε επαρκώς περισσότερα από 60.000 εμβάσματα ξένου συναλλάγματος, συνολικού ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόστιμο του 2018 αντιμετώπισε παρόμοιες παραλείψεις.

Ο διακανονισμός απαιτεί από την UBS Financial Services να προσλάβει έναν εξωτερικό σύμβουλο για να επανεξετάσει το πρόγραμμά της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να επικεντρωθεί στους «προτεραιοποιημένους κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης».

Αυτά περιλαμβάνουν τα νοτιοδυτικά σύνορα των ΗΠΑ, τα καρτέλ και την πιθανή διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα, δήλωσε η FinCEN.

«Η σημερινή ιστορική ενέργεια κατά της UBSFS θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υποτροπιάζουν θα αντιμετωπίσουν σοβαρές επιπτώσεις», δήλωσε η διευθύντρια της FinCEN, Andrea Gacki.