 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Τραμπ: Επιμένει πώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ

Κόσμος 04.08.2026, 08:41
Σχολιάστε
Τραμπ: Επιμένει πώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή», με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει «καλή» συμφωνία, κατ’ αυτόν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα, κατακεραύνωνε μέσω Truth Social την «απίστευτη διπροσωπία» των ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

«Ζητάνε συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν ‘εκλιπαρούν’, οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον, και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμιά συζήτηση», υποστήριξε ο μεγιστάνας σε μήνυμά του μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα διατάξει να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, προτού ανακρούσει πρύμνα, ανακοινώσει πως ανέβαλε σχεδιαζόμενους μαζικούς βομβαρδισμούς σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η νέα μεταβολή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πάγια τακτική του, κινείται συχνά τελευταία στο εκκρεμές από τις απειλές στις αναγγελίες συνομιλιών.

Ένταση

Η απάντηση της Τεχεράνης δόθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ήδη την προηγουμένη, ο εκπρόσωπος αναφερόταν σε συμφωνία που κατ’ αυτόν μπορεί να κλειστεί σύντομα με το Ομάν, για να ανοίξει το θαλάσσιο πέρασμα καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε ξανά de facto η Τεχεράνη αφού η καταρχήν συμφωνία με την Ουάσιγκτον, το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», έγινε κομματάκια με την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Η Τεχεράνη, που δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση, δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

Το σουλτανάτο του Ομάν, το οποίο προκάλεσε οργή στο Ιράν δημιουργώντας νέο δρομολόγιο τον Ιούνιο, δεν έχει πάρει θέση δημόσια ως τώρα — δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή κι από τα δυο μέρη –ούτε τη βόρεια, ούτε τη νότια–, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας», συνόψισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Μπαγαεΐ προχθές Κυριακή μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λίγο μετά τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας αργού WTI αυξανόταν κατά 0,49%, στα 80,73 δολάρια, αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατά 0,60%, στα 82,47. Οι τιμές σημείωναν μικρή άνοδο έπειτα από τη μεγάλη υποχώρησή τους χθες, λόγω των ελπίδων πως θα γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Το Μπρεντ είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια στα τέλη Ιουλίου.

Εν αναμονή, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ συνεχίζει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση.

Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στο στενό του Ορμούζ, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

 «Νέο ψέμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως προϋπόθεση για την αναστολή των βομβαρδισμών των ΗΠΑ τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν «γρήγορα», ιδίως για το στενό.

Χθες, διαβεβαίωσε πως η θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του πολεμικού ναυτικού της χώρας του και πρόσθεσε πως ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο δεν θα αρθεί παρά μόνο σε περίπτωση «συμφωνίας» ή «πλήρους παράδοσης» του Ιράν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σταμάτησε τον Απρίλιο, προτού οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον είχε καταρτίσει σχεδιασμούς για μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν το σαββατοκύριακο, εναντίον ιδίως ιρανικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων και ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να μη γίνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως την έλαβε εξαιτίας αιτημάτων «χωρών της περιοχής», διαβεβαιώνοντας πως υπάρχει το «περίγραμμα» συμφωνίας.

Έκανε λόγο περί «αιτήματος» της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ και του ίδιου του Ιράν.

Η Τεχεράνη διέψευσε πως υπέβαλε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, κάνοντας λόγο για «νέο ψέμα» του αμερικανού προέδρου.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τις τελευταίες μέρες σε νέο μέτωπο, στην Ερυθρά θάλασσα, όπου το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά –γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε αρχικά την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, κατόπιν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και λιμανιών του σουνιτικού βασιλείου με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον πλανήτη.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Κόσμος

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability
English Edition

ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability
Chevron: Ειδικό bonus στο προσωπικό μετα τα εντυπωσιακά κέρδη
World

Ειδικό bonus της Chevron στο προσωπικό μετά τα εντυπωσιακά κέρδη
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχούν οι traders για τις αγορές
Ομόλογα

Τι ανησυχεί τους traders- Γιατί βλέπουν αναταράξεις
ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Κόσμος

ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Εξαγωγές: Ποια προϊόντα αλλά και χώρες ενισχύουν την εξωστρέφεια
Economy

Ποια προϊόντα σέρνουν τον χορό των εξαγωγών [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Σε δοκιμασία η παραγωγή – Φόβοι για αύξηση των τιμών
AGRO

Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών

Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδο

Ανθή Γεωργίου
Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Κόσμος
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Κόσμος

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν

Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.

ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ
Επικαιρότητα

Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές
Κοινωνία

Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες

'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους

Λίβανος: Νέος, γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη
Κόσμος

Λίβανος: Νέος, γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη

Ο Λίβανος ελπίζει σε «σταδιακή αποχώρηση» του Ισραήλ «από το λιβανικό έδαφος, μέχρι την πλήρη απόσυρση»

Κατάρ: Στέλνει σήμα προόδου για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν
Επικαιρότητα

Σήμα προόδου για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν και άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι αύριο μεθαύριο θα ανοίξει το Ορμούζ, καθώς ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες

Μητσοτάκης σε Politico: Νέα όπλα από ΕΕ για το Μεταναστευτικό
Πολιτική

Μητσοτάκης σε Politico: Νέα όπλα από ΕΕ για το Μεταναστευτικό

Οι τυποποιημένες διαδικασίες της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια όπου το άσυλο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υβριδικής πίεσης, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Επιμένει πώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Κόσμος

Τραμπ: «Βλέπει» διαπραγματεύσεις με Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ

Latest News
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Κόσμος

Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν

Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.

ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability
English Edition

ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability

Executive Board member Frank Elderson says rising climate-related disasters and ecosystem decline are creating growing risks for banks, economic growth and global financial stability

Chevron: Ειδικό bonus στο προσωπικό μετα τα εντυπωσιακά κέρδη
World

Ειδικό bonus της Chevron στο προσωπικό μετά τα εντυπωσιακά κέρδη

Το μπόνους ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου βασικού μισθού για τους περισσότερους υπαλλήλους

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχούν οι traders για τις αγορές
Ομόλογα

Τι ανησυχεί τους traders- Γιατί βλέπουν αναταράξεις

Οι επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα προετοιμάζονται για μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων

Τζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Κόσμος

ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα

Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της Ντέλσι Ροντρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών.

Εξαγωγές: Ποια προϊόντα αλλά και χώρες ενισχύουν την εξωστρέφεια
Economy

Ποια προϊόντα σέρνουν τον χορό των εξαγωγών [γράφημα]

Οι βασικοί «κινητήρες» για τις ελληνικές εξαγωγές - Οι νέες αγορές και ο ρόλος των χωρών της Ευρώπης

Μαρία Σιδέρη
Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα
AGRO

Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα

Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 86 εκατ. ευρώ, αναφέρει ο Χρίστος Δήμας

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Η ελπίδα για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν «γκρεμίζει» το πετρέλαιο

Το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ έφερε πτώση στις τιμές για το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Cenergy: Άλμα πωλήσεων και κερδοφορία το α’ εξάμηνο του 2026 – Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για EBITDA
Business

Αυξημένα κατά 45% τα κέρδη της Cenergy το α' 6μηνο του 2026

Τα κέρδη προ φόρων της Cenergy αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ

Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α΄εξάμηνο
Business

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Παπουτσάνης

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατα 5% - Υψηλότερα κατά 8% και τα καθαρά κέρδη στα 3,4 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε νέα ιστορικά υψηλά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα - Ανοδο 1,7% κατέγραψε ο τεχνολογικός κλάδος

ΗΠΑ: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμουζ
Επικαιρότητα

Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα

Η υποβολή των αιτήσεων για το Τουρισμός για Όλους θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η ελληνική κοινότητα AI χτίζει γέφυρες με τη διεθνή επιστημονική σκηνή
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς ελληνική κοινότητα AI χτίζει γέφυρες με τη διεθνή επιστημονική σκηνή

Σε ποιο πεδίο θα κριθεί αν το brain circulation μπορεί να μετατραπεί σε επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και παραγωγικές εφαρμογές για Τεχνητή Νοημοσύνη

Ταυτότητες: Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι παλαιές
Κοινωνία

Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες

'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους

Ελληνικές τράπεζες: Η Scope βλέπει υψηλότερα κέρδη το 2026 – Οι νέες προβλέψεις για Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Τράπεζες

Scope για ελληνικές τράπεζες: Ακόμη πιο ψηλά τα κέρδη του 2026 

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και τα ανθεκτικά περιθώρια διατηρούν σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies