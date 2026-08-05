 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Οι εξαγωγές στην εποχή της νέας αβεβαιότητας

Η επόμενη δεκαετία μπορεί να εξελιχθεί στη δεκαετία της ελληνικής εξωστρέφειας

Experts 05.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Οι εξαγωγές στην εποχή της νέας αβεβαιότητας
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη αξία: την ανθεκτικότητα. Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Παρά τις συνεχείς αναταράξεις στο διεθνές περιβάλλον, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 22,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,5%, ενώ ακόμη και χωρίς τα πετρελαιοειδή η άνοδος παρέμεινε ισχυρή στο 4,5%.

Ταυτόχρονα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 9%, επιβεβαιώνοντας ότι η εξωστρέφεια συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Οι αριθμοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζονται μέσα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, η αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και η σταδιακή επιστροφή του προστατευτισμού δημιουργούν ένα από τα δυσκολότερα περιβάλλοντα που έχει αντιμετωπίσει το παγκόσμιο εμπόριο τις τελευταίες δεκαετίες.

Κι όμως, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις όχι μόνο παρέμειναν όρθιες, αλλά συνέχισαν να αναπτύσσονται. Επένδυσαν στην ποιότητα, στην καινοτομία, στις πιστοποιήσεις, στη διαφοροποίηση των αγορών τους και στη δημιουργία μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Κυρίως, όμως, απέκτησαν την ευελιξία να προσαρμόζονται γρήγορα στις συνεχείς μεταβολές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Αυτή η προσαρμοστικότητα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας.

Η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ

Μία ακόμη πρόκληση προστίθεται πλέον σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Η νέα δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επιβολή γενικού εισαγωγικού δασμού 10% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές, δημιουργεί αναπόφευκτα νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον ευνοημένων χωρών του νέου καθεστώτος, ενώ σημαντικές κατηγορίες προϊόντων εξαιρούνται από τον πρόσθετο δασμό. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους και η ενίσχυση του προστατευτισμού αποτελούν ακόμη ένα εμπόδιο που καλούνται να διαχειριστούν οι Έλληνες εξαγωγείς.

Είμαι, όμως, πεπεισμένος ότι όπως οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεπέρασαν την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τις μεγάλες αναταράξεις στις μεταφορές και τις γεωπολιτικές εντάσεις, έτσι θα προσαρμοστούν και στη νέα αυτή πραγματικότητα. Η εξωστρέφεια της χώρας μας έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά, ευελιξία και στρατηγική σκέψη.

Εκείνο που απαιτείται σήμερα είναι μια πιο δυναμική και ενιαία ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική απέναντι στον αυξανόμενο προστατευτισμό, ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανθεκτικότητα, ωστόσο, δεν αρκεί για να διαμορφώσει το μέλλον. Το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας είναι να μετατρέψουμε την αντοχή σε διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας με ορίζοντα δεκαετίας.

Μια στρατηγική που θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εξαγωγικών διαδικασιών, θα ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων μέσω του Single Window, θα διευρύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, θα ενισχύσει την οικονομική διπλωματία και θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυσσόμενες αγορές.

Από την πλευρά τους, οι ίδιες οι επιχειρήσεις καλούνται να συνεχίσουν να επενδύουν στην καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ψηφιακές εφαρμογές, στη βιωσιμότητα, στη δημιουργία ισχυρών ελληνικών brands και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κυρίως, όμως, οφείλουμε να επενδύσουμε στη νέα γενιά εξαγωγέων. Οι νέοι επιχειρηματίες διαθέτουν τις δεξιότητες, τη διεθνή κουλτούρα και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που απαιτεί η επόμενη ημέρα του διεθνούς εμπορίου.

Η επόμενη δεκαετία μπορεί να εξελιχθεί στη δεκαετία της ελληνικής εξωστρέφειας. Όχι επειδή ο κόσμος θα γίνει λιγότερο αβέβαιος, αλλά επειδή η Ελλάδα διαθέτει πλέον ώριμες, ανταγωνιστικές και διεθνώς προσανατολισμένες επιχειρήσεις.

Αν η Πολιτεία δημιουργήσει ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές και οι επιχειρήσεις συνεχίσουν να επενδύουν στη γνώση, στην καινοτομία και στους ανθρώπους τους, τότε οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να κατακτήσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι το όραμά μας: οι εξαγωγές να μην αποτελούν απλώς έναν ακόμη παραγωγικό κλάδο της οικονομίας, αλλά τον βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας για τη χώρα.

Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Tax

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Business of Sport

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ
Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Ομόλογα

Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Τζούλη Καλημέρη
Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
World

Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Macy’s: Η προσωρινή «αποκαθήλωση» – Τι φέρνει η επόμενη μέρα
World

Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα

Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Μερίσματα, δάνεια, εξαγορές – Το σχέδιο με «όπλο» τα κέρδη
Τράπεζες

Τα τραπεζικά σχέδια με «καύσιμο» κέρδη 12 δισ. ευρώ

Μέσα σε 4,5 χρόνια οι συστημικές τράπεζες έχουν πετύχει κερδοφορία άνω των 11,8 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Οι πέντε όροι της προσωρινής συμφωνίας για τα Στενά
World

Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την Τετάρτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συναυλίες: Κερδίζει έδαφος η online αγορά εισιτηρίων στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Economy

Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη

Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Experts
Οι hyperscalers επιβεβαιώνουν το AI story
Experts

Οι hyperscalers επιβεβαιώνουν το AI story

Το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρό.

Συμεών Μαυρουδής
Επιχειρηματική και πολιτική ηγεσία: διαφορετικότητα ή σύγκληση
Experts

Η ηγεσία που κερδίζει

Οι κοινές αρχές και η βασική διαφορά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματικών ηγετών

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Η δημοκρατία της διαχείρισης τελειώνει
Experts

Η δημοκρατία της διαχείρισης τελειώνει

Οι πολίτες αισθάνονται ότι η πολιτική δεν σχεδιάζει το μέλλον. Απλώς διαχειρίζεται τις συνέπειες όσων έχουν ήδη συμβεί

Μιχάλης Σάλλας
Προσπαθούν να φέρουν τους θεσμούς στα μέτρα τους
Experts

Θεσμοί

Για την αξιολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων ο Πρωθυπουργός παγιδεύτηκε στην παγίδα που προσπάθησε ο ίδιος να στήσει

Κώστας Τσουκαλάς
Φιλοδοξία και αξιοπιστία των προγραμμάτων
Experts

Φιλοδοξία και αξιοπιστία

Ενα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι ούτε ένας πίνακας δημοσιονομικών μεγεθών ούτε μια άσκηση λογιστικής ισορροπίας

Φραγκίσκος Κουτεντάκης
Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες δαπάνες αποτελούν τεκμήριο, σε ποιο φορολογικό έτος δηλώνονται, ποιες εξαιρούνται από το τεκμήριο

Απόστολος Αλωνιάτης
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Latest News
Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI
Ηλεκτρισμός

Ελλάδα - Γαλλία συμμαχία για τον GSI

Γκάζι στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Πέφτουν υπογραφές - Στη γαλλική Meridiam το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Tax

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη
Business of Sport

Η Μπενφίκα ζητάει 70.000.000 ευρώ για να πουλήσει τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση 40.000.000 ευρώ της Φενέρμπαχτσε και ζητάει… αστρονομικό ποσό για να τον παραχωρήσει, ενώ ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος για το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταφέρνει να διατηρεί το θετικό του πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση

Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέση Ανατολή: Σταθερή η ναυτιλιακή κίνηση στον Κόλπο εν μέσω αβεβαιότητας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες
World

Κανονικά οι διελεύσεις πλοίων από τον Κόλπο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η ναυτιλιακή κίνηση στα βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, παρουσίασε ελάχιστες αλλαγές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Ξεκινά παγκόσμιο αναδρομικό φορολογικό σαφάρι
World

Η Κίνα ξεκινά φορολογικό κυνήγι - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η δημοσιονομική πίεση που αντιμετωπίζει η Κίνα πυροδοτεί αναδρομική εκστρατεία και αυστηρότερους ελέγχους στις μελλοντικές υπεράκτιες ροές κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Ανεβαίνει και πάλι πάνω από τα 80 δολ.
Commodities

Και πάλι πάνω από τα 80 δολ. το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο ανακάμπτει μετά την ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι της Υεμένης για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο της Σαουδικής Αραβίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιοι κάνουν αίτηση την Τετάρτη
Τουρισμός

«Τουρισμός για Όλους»: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής ανά ΑΦΜ - Τι καλύπτει το Τουρισμός για όλους

Ελιά: Ψηφιακή μάχη με τον δάκο
AGRO

Ψηφιακή μάχη με τον δάκο της ελιάς

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου - Προστασία στην ελιά

ΕΕ: Διοχετεύει ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά assets στην Ουκρανία
World

Η ΕΕ δίνει στην Ουκρανία ακόμη 1,4 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαι

Τα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας παραμένουν δεσμευμένα στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΟΞ: Εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία για την εμπειρία φιλοξενίας
Τουρισμός

«The Lexicon of Greek Hospitality» από την ΠΟΞ - Νέα πρωτοβουλία για τον τουρισμό

Η πρωτοβουλία της ΠΟΞ «The Lexicon of Greek Hospitality» μετατρέπει την ελληνική γλώσσα σε αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας

Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

«Ταύρος» για τις τράπεζες Goldman και Morgan Stanley

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley διατηρούν θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Γιατί ο «Mr Big Short» βλέπει sell off, όπως το 1987
World

Ο «Mr Big Short» βλέπει sell off στη Wall Street, όπως το 1987

Ο Μάικλ Μπέρι εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κορυφή

ΕΟΣ Σάμου: Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν τα αμπέλια – Σε απόγνωση οι αμπελουργοί
AGRO

Καταστρέφονται τα αμπέλια της Σάμου - Σε απόγνωση οι αμπελουργοί

Τι αναφέρει για τις συνεχιζόμενες καταστροφές ο ΕΟΣ Σάμου – Επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία

Μαρκόπουλος: Συνάντηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.
Economy

Συνάντηση Μαρκόπουλου με τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.

Τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies