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Οι hyperscalers επιβεβαιώνουν το AI story

Το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρό.

Experts 05.08.2026, 07:00
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Οι hyperscalers επιβεβαιώνουν το AI story
Συμεών Μαυρουδής

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Τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεγαλύτερων hyperscalers, Microsoft, Amazon, Alphabet και Meta, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές: ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά επιταχύνεται.

Παρά τις ανησυχίες των τελευταίων εβδομάδων για τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και την πίεση στις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι διοικήσεις των εταιρειών εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξες, αναθεωρώντας ανοδικά τα επενδυτικά τους σχέδια και επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για υποδομές AI εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές, καθώς οι τέσσερις εταιρείες αναμένουν πλέον συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 750 δισ. δολαρίων για το 2026, υψηλότερες από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Εν ολίγοις, η Amazon αύξησε τον στόχο της στα 220 δισ. δολάρια, η Alphabet στα 195-205 δισ. δολάρια, ενώ και η Meta αναθεώρησε προς τα πάνω το κατώτερο όριο του επενδυτικού της προγράμματος.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται τόσο στην εκρηκτική ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης όσο και στο υψηλότερο κόστος εξοπλισμού, ιδιαίτερα στις μνήμες και στους εξειδικευμένους επιταχυντές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Amazon, η οποία έδωσε για πρώτη φορά ένα σαφές πλαίσιο σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων στην AI.

Η διοίκηση διαχώρισε τις δαπάνες σε δύο βασικές κατηγορίες: εξυπηρετητές και δικτυακό εξοπλισμό, που αποσβένονται σε περίπου τρία χρόνια, και κέντρα δεδομένων, τα οποία απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο κατασκευής αλλά έχουν διάρκεια ζωής άνω των τριών δεκαετιών.

Με τον τρόπο αυτό εξήγησε γιατί οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα παραμείνουν πιεσμένες βραχυπρόθεσμα, αλλά αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, όταν οι επενδύσεις αρχίσουν να αποδίδουν.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν επίσης ότι η ζήτηση για υπηρεσίες cloud όχι μόνο διατηρείται ισχυρή αλλά επιταχύνεται. Amazon, Microsoft και Alphabet ανακοίνωσαν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στις δραστηριότητες cloud, ενώ η AWS κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εσόδων των τελευταίων 18 τριμήνων.

Παράλληλα, τα λειτουργικά περιθώρια των υπηρεσιών cloud συνέχισαν να βελτιώνονται, διαψεύδοντας όσους θεωρούσαν ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε συμπίεση της κερδοφορίας.

Η μοναδική εξαίρεση ήταν η Meta. Παρά την ισχυρή πορεία της βασικής διαφημιστικής δραστηριότητας, η μετοχή πιέστηκε μετά τα αποτελέσματα, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τη σημαντική μείωση των ελεύθερων ταμειακών ροών και για το γεγονός ότι οι νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ακόμη αρχίσει να δημιουργούν ουσιαστικά ανεξάρτητα έσοδα.

Επιπλέον, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά της παραμένει η αξιοποίηση των νέων υποδομών για την ενίσχυση των δικών της υπηρεσιών και όχι η άμεση εμπορική εκμετάλλευση μέσω μιας δημόσιας πλατφόρμας cloud.

Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τη χρηματοδότηση αυτού του επενδυτικού κύκλου, καθώς αρκετές εταιρείες αναμένεται να εμφανίσουν ασθενέστερες ελεύθερες ταμειακές ροές μέχρι το 2027.

Ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι μετά το τέλος της περιόδου έντονων επενδύσεων, η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, σε συνδυασμό με την είσπραξη ενός τεράστιου ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου συμβολαίων cloud σε υψηλότερες τιμές, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών περιθωρίων και των ταμειακών ροών.

Συνολικά, το βασικό συμπέρασμα από την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων είναι ότι η επενδυτική ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ακέραιη.

Οι hyperscalers συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά και οι διοικήσεις εμφανίζονται πεπεισμένες ότι η σημερινή επιβάρυνση στις ταμειακές ροές θα μετατραπεί σε σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στις αποτιμήσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, ωστόσο οι τελευταίες ανακοινώσεις δεν υποδηλώνουν επιβράδυνση του κύκλου της AI, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας εξακολουθούν να επενδύουν επιθετικά για να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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