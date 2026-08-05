Ελλάδα – Γαλλία συμμαχία για τον GSI

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Σημαντικές εξελίξεις για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) δρομολογούνται με τη Γαλλία να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του καλωδίου που τρέχει ο ΑΔΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα το γαλλικό μεγάλο fund που επενδύει σε υποδομές αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον GSI.

Οπως γίνεται γνωστό από την κυβέρνηση, στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

Οπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες εξελίξεις, το εθνικής σημασίας έργο ξεφεύγει από τον γεωπολιτικό σκόπελο, καθώς η Γαλλία αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση του έργου.