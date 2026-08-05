Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

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Σε ανοδική αναθεώρηση στις τιμές-στόχους για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησε η Goldman Sachs μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα τη θετική της στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αυξάνει την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,75 ευρώ από 11,25 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Buy. Για την Εθνική Τράπεζα η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 18,75 ευρώ από 18,50 ευρώ, με τη σύσταση να παραμένει Neutral.

Για τη Eurobank, η Goldman Sachs αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5,40 ευρώ από 5,20 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Buy, ενώ για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος ανέρχεται στα 5,30 ευρώ από 5,20 ευρώ, επίσης με σύσταση Buy.

Eurobank: Υψηλότερες προβλέψεις μετά την υπέρβαση των εκτιμήσεων

Για τη Eurobank, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν κατά 9% τις εκτιμήσεις της αγοράς σε επίπεδο καθαρών κερδών.

Η υπέρβαση αποδίδεται στα ελαφρώς υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), στις προμήθειες που κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις και κυρίως στα σημαντικά υψηλότερα λοιπά έσοδα, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν περίπου 3% πάνω από το consensus.

Παράλληλα, η τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο της για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) το 2026, κοντά στο 17%, από περίπου 16% προηγουμένως. Ως εκ τούτου, η Goldman Sachs αυξάνει κατά 3% τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2026, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2027 και το 2028 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Οι νέες προβλέψεις βρίσκονται περίπου 2% υψηλότερα από το consensus της Visible Alpha.

Εθνική Τράπεζα: Περιορισμένες αλλαγές στις προβλέψεις

Για την Εθνική Τράπεζα, τα αποτελέσματα κινήθηκαν συνολικά κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις και τα έσοδα από προμήθειες να ξεπερνούν το consensus κατά περίπου 4%.

Ωστόσο, οι υψηλότερες λειτουργικές και μη λειτουργικές δαπάνες οδήγησαν τη Goldman Sachs σε οριακή αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για τα κέρδη ανά μετοχή, κατά 3% για το 2026, 1% για το 2027 και 2% για το 2028. Παρά τις μικρές αυτές προσαρμογές, οι εκτιμήσεις της παραμένουν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες με το consensus της αγοράς.

Alpha Bank: Ισχυρά καθαρά κέρδη και αναβάθμιση στόχων

Η Alpha Bank ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς σε επίπεδο καθαρών κερδών, χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, στις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και σε θετικότερες λοιπές επιδράσεις.

Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή το 2026 στα 0,41 ευρώ, από 0,40 ευρώ προηγουμένως, ενώ επανέλαβε την εκτίμησή της για δημοσιευμένα καθαρά κέρδη περίπου 950 εκατ. ευρώ.

Η Goldman Sachs αυξάνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank κατά 0%-3% για την περίοδο 2026-2028, κυρίως λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβαθμίσεις στις προβλέψεις για έσοδα και κεφαλαιακή επάρκεια

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν περίπου 5% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες να υπερβαίνουν αισθητά το consensus.

Η τράπεζα προχώρησε σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα συνολικά έσοδα και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 για το 2026, αν και παράλληλα αύξησε την εκτίμησή της για το κόστος κινδύνου.

Μετά τα αποτελέσματα, η Goldman Sachs αυξάνει κατά 1% την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2027 και το 2028 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, καθώς τα υψηλότερα έσοδα αντισταθμίζονται από αυξημένες δαπάνες. Οι προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη είναι περίπου 2% υψηλότερες από το consensus της Visible Alpha για το 2026 και περίπου 5% υψηλότερες για το 2027 και το 2028.

Διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες η Morgan Stanley

Θετική παραμένει η Morgan Stanley για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, με ισχυρή κερδοφορία, υψηλές διανομές προς τους μετόχους και αποτιμήσεις που, σε αρκετές περιπτώσεις, εξακολουθούν να είναι ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί αμετάβλητη τη θετική του στάση για τη Eurobank, αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank, ενώ εξακολουθεί να τηρεί πιο επιφυλακτική στάση για την Εθνική Τράπεζα, θεωρώντας ότι η υψηλή ποιότητα του ισολογισμού της αποτυπώνεται ήδη σε μεγάλο βαθμό στην αποτίμηση της μετοχής.

Eurobank: Αναμένει υπεραπόδοση έναντι της αγοράς

Για τη Eurobank, η Morgan Stanley διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά τις προοπτικές υψηλής ανάπτυξης.

Η MS υπολογίζει ότι η τράπεζα διαπραγματεύεται περίπου στις 8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και στις 1,8 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2026, για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) περίπου 18%, προσαρμοσμένη για το πλεονάζον κεφάλαιο.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι την περίοδο 2025-2028 η Eurobank θα επιτύχει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του μερίσματος 24%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή και η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή θα αυξάνονται με ρυθμό περίπου 11% ετησίως, επιδόσεις που υπερβαίνουν τόσο τις προβλέψεις της διοίκησης όσο και τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Παρότι αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος άμεσος καταλύτης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ανατίμηση της μετοχής, εκτιμά ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να υπερβαίνει τις προσδοκίες της αγοράς και να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών σε όρους αύξησης κερδών, μερισμάτων και ενσώματης λογιστικής αξίας, ενώ διαπραγματεύεται με discount άνω του 10% σε όρους δείκτη P/E έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σε επίπεδο εκτιμήσεων, η Morgan Stanley μειώνει κατά 2% την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026, λόγω χαμηλότερης συνεισφοράς από την Eurolife εξαιτίας καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αντίθετα, αυξάνει κατά 3% την πρόβλεψη για το 2027, χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (CoR). Οι εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη το 2027 βρίσκονται περίπου 5% υψηλότερα από το consensus της Visible Alpha και κατά 2% υψηλότερα για το 2028.

Alpha Bank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ

Για την Alpha Bank, η Morgan Stanley διατηρεί επίσης τη σύσταση Overweight και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ από 4,80 ευρώ, επικαλούμενη τις υψηλότερες προβλέψεις για την κερδοφορία, τα μερίσματα και την κεφαλαιακή της θέση.

Όπως εκτιμά, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 7,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και στις 1,3 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, για απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 14,5%, εξαιρουμένου του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας ως σημαντικό θετικό καταλύτη και εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση εξακολουθεί να προσφέρει περιθώριο ανόδου περίπου 15%.

Η αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026 οφείλεται κυρίως στην εφάπαξ αναγνώριση φορολογικής απαίτησης (DTA) ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 οι υψηλότερες προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους αντισταθμίζουν εν μέρει τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για τα έσοδα από προμήθειες.

Εθνική Τράπεζα: Η πιο ασφαλής επιλογή, αλλά με περιορισμένα περιθώρια rerating

Για την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley εξακολουθεί να διατηρεί σύσταση Equal-weight, θεωρώντας ότι πρόκειται για την ασφαλέστερη επιλογή για έκθεση στην ελληνική αγορά, χάρη στον ιδιαίτερα συντηρητικό τρόπο διαχείρισης του ισολογισμού της.

Όπως σημειώνει, η Εθνική διαθέτει ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, υψηλή κάλυψη κινδύνων, άνετη ρευστότητα και έχει επενδύσει σημαντικά περισσότερο από τους ανταγωνιστές της στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η μετοχή, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και περίπου στις 1,9 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 18%, στοιχεία που δικαιολογούν το premium αποτίμησης περίπου 10% έναντι των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών.

Ο επόμενος καταλύτης για τη μετοχή, σύμφωνα με την Morgan Stanley, θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου με τρόπο που να ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή ή κινήσεις που θα επιτρέψουν περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και των διανομών προς τους μετόχους.

Η Morgan Stanley αυξάνει τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη της Εθνικής κατά 2% για το 2026, 4% για το 2027 και 1% για το 2028, κυρίως λόγω υψηλότερων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα έσοδα από προμήθειες και χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Για το 2026 εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν στα 1,43 ευρώ, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με την καθοδήγηση της διοίκησης. Παράλληλα, προβλέπει χαμηλότερο κόστος κινδύνου από τις εκτιμήσεις της αγοράς, θεωρώντας ότι η τράπεζα διαθέτει σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω μείωσή του.