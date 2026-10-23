Wall Street: Δέχεται νέες πιέσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται και σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 110 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 1,02% στις 52.330 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,57% στις 7.619 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,35% στις 25.918 μονάδες.

Οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, όπως η Microsoft και η Meta, κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, προσπαθώντας να ισορροπήσεων μετά τις πιέσεις της Πέμπτης. Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν ο αυξημένος δανεισμός των επιχειρήσεων και τα υψηλότερα επιτόκια στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, παραμένουν.

Σχεδόν αμετάβλητη και η CoreWeave, η οποία έχει αναδειχθεί σε χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης που χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της με εκτεταμένη χρήση δανεισμού.

Αντίθετα, ανοδικά κινούνται οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, με τις Micron Technology και Advanced Micro Devices να ενισχύονται κατά περίπου 1%.

Ο πρόεδρος της Yardeni Research, Ed Yardeni, χαρακτήρισε την επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «φούσκα», εκτιμώντας, ωστόσο, ότι μια αποκλιμάκωση του υπερβολικού ενθουσιασμού δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη αρνητική εξέλιξη. Όπως σημείωσε, μια διόρθωση δεν σημαίνει ότι η φούσκα θα σκάσει και θα προκαλέσει προβλήματα στην οικονομία. Παράλληλα, υπέδειξε την αγορά ομολόγων ως ανταγωνιστικό πόλο για την προσέλκυση κεφαλαίων που διαφορετικά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τις μετοχές.

Τα ομόλογα

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου ανεβαίνει κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,9697%, ενώ η απόδοση του 30ετούς παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα, η απόδοση του διετούς υποχωρεί κατά δύο μονάδες βάσης. Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τη σημαντική πτώση των αποδόσεων την Πέμπτη, όταν οι επενδυτές στράφηκαν στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναζητώντας ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Την ίδια ώρα, η άνοδος του πετρελαίου επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα στις αγορές. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ενισχύονται κατά 1,4%, στα 100,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημειώνει άνοδο 0,75%, στα 114 δολάρια. Η νέα άνοδος των τιμών ακολουθεί δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να καταρτίζουν σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, στο πλαίσιο της περιφερειακής σύγκρουσης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κατευθύνεται προς οριακά κέρδη, μικρότερα του 0,1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,5%. Ο Dow Jones, αντίθετα, εμφανίζει ισχυρότερη εικόνα, με άνοδο 1,7% από την αρχή της εβδομάδας.