Γαλλία: Στην κόψη του ξυραφιού κι αυτό το Σάββατο

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Συνάντηση με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων θα έχει το απόγευμα της Παρασκευής ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μόλις επέστρεψε στο Παρίσι από την περιοδεία του στον Περσικό Κόλπο. Μια απουσία για την οποία επικρίθηκε λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα και σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει ενός ακόμα Σαββατοκύριακου μαθητικών κινητοποιήσεων και κοινωνικής αναταραχής που έρχεται.

Μπροστά στο ενδεχόμενο ενός νέου ξεσπάσματος βίας και καταστροφών στους δρόμους των γαλλικών πόλεων ο Μακρόν και η κυβέρνηση Λεκορνί εμφανίζονται να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ των διασταυρούμενων προτροπών των κομμάτων της Δεξιάς για σκληρότερα και αποφασιστικότερα μέτρα καταστολής και των καταγγελιών της Αριστεράς για εγκαθίδρυση μιας «προκλητικής αστυνομοκρατίας» στους δρόμους που «υποκινεί αντί να αποτρέπει τις εκδηλώσεις βίας».

«Πρόεδρος και κυβέρνηση φέρονται αποφασισμένοι να αποτρέψουν φαινόμενα σαν κι αυτά του περασμένου Σαββάτου που συγκλόνισαν τόσο τη Γαλλία όσο και ολόκληρο τον κόσμο», γράφει ο Γκρεγκουάρ Πουσιέλγκ στη «Les Echos». Ο ίδιος ο Μακρόν εξάλλου δεσμεύθηκε για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης συγκαλώντας συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας παραμονές των νέων κινητοποιήσεων.

«Η κυβέρνηση έχει αποδεσμεύσει σημαντικούς πόρους για να αποτρέψει την επανάληψη αυτών των γεγονότων και την βύθιση της χώρας στην αβεβαιότητα», γράφει χαρακτηριστικά ο Γάλλος ρεπόρτερ.

Το στοίχημα της βιτρίνας

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει να αυξήσει κατά 20% συγκριτικά με το περασμένο Σάββατο τις δυνάμεις ασφαλείας που θα κινητοποιήσει αύριο. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να «νομιμοποιήσει» τις κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση επέτρεψε μόνο τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που διοργανώνονται από συνδικάτα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε «οδικούς χάρτες» με τις πορείες που θα ακολουθήσουν οι διαδηλωτές στις γαλλικές πόλεις. Στο Παρίσι η πορεία θα ξεκινήσει από την Πλατεία της Βαστίλης και θα προχωρήσει προς την Πλατεία του Έθνους (Place de la Nation). Στόχος είναι ο κόσμος να βαδίσει από το κέντρο προς τα βορειοανατολικά της πόλης, να κινηθεί δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που βρίσκονται τα πανάκριβα καταστήματα των οίκων μόδας και πολυτελών ειδών στη λεωφόρο των Ηλισίων Πεδίων και της γύρω περιοχής, τα οποία λειτουργούν και ως «τουριστική ατραξιόν» της πρωτεύουσας.

Στόχος επίσης των γαλλικών αρχών είναι να μην κατευθυνθεί ο κόσμος προς το Καρτιέ Λατέν και τα Πανεπιστήμια στην Αριστερή Όχθη του Σηκουάνα. Βεβαίως βιτρίνες για σπάσιμο υπάρχουν πάμπολλες και στην περιοχή του 11ου Διαμερίσματος του Παρισιού, που προβλέπεται να διασχίσουν απ’ άκρη σ’ άκρη οι διαδηλωτές. Είναι όμως καταστήματα τοπικά.

Φούρνοι, εστιατόρια και εμπορικά μαγαζιά της γειτονιάς που ελπίζεται ότι οι διαδηλωτές θα προσπεράσουν μέχρι να φθάσουν στη Πλατεία του Έθνους και να διαλυθούν προωθούμενοι προς το 20ό Διαμέρισμα και τον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού ή να πάρουν μια από τις πολλές γραμμές του μετρό που διασταυρώνονται κάτω από τη «Νασιόν» για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σε κάθε περίπτωση η Αστυνομική Περιφέρεια έχει συμβουλεύσει τους καταστηματάρχες να προσλάβουν ιδιωτική ασφάλεια για να προστατευθούν. Αυτή η «παραδοχή αδυναμίας» ήταν κάτι που ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, «προσπάθησε να αντικρούσει», γράφει ο Γκρεγκουάρ Πουσιέλγκ στη «Les Echos». «Η προστασία των καταστηματαρχών και των εγκαταστάσεών τους είναι ευθύνη του Κράτους. Δεν θα αποποιηθούμε των ευθυνών μας. Τα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα που συνιστώνται στους καταστηματάρχες συμπληρώνουν αυτή τη δράση, δεν την αντικαθιστούν», έγραψε στο δίκτυο X ο Πατρίς Φορ.

Ταμπουρώνονται

«Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι καταστηματάρχες δεν περίμεναν αυτές τις συστάσεις και εξοπλίστηκαν εφοδιαζόμενοι ακόμα και με εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ», αναφέρει ο ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας. Ο Πουσιέλγκ σημειώνει ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να περιορίσει τον αριθμό των διαδηλώσεων όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αποφύγει να δώσει ευκαιρίες σε λεηλάτες και βανδάλους. Εξάλλου ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δήλωσε ότι «η γενική σύσταση είναι να μην υπάρξουν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες».

Όντως, οι διαδηλώσεις έχουν απαγορευτεί σε αρκετές πόλεις, όπως η Μασσαλία, η Λυών, η Νίκαια, η Τουλόν και η Γκρενόμπλ. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη όμως στην Ορλεάνη, όπου επίσης έχουν απαγορευτεί όλες οι συγκεντρώσεις, αλλά διεξάγεται το Συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης (RN), του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Η ίδια η υποψήφια (και φαβορί) για τη διαδοχή του Μακρόν έχει διοργανώσει συγκεντρώσεις των οπαδών της στην πόλη, όπου αναμένεται η παρουσία χιλιάδων αντιπάλων της Ακροδεξιάς που θα διοργανώσουν αντιδιαδηλώσεις, όπως σημειώνει η «Les Echos».

Η αντιπολίτευση

Δεν εκπλήσσουν τα βέλη της κριτικής που συγκεντρώνει εκ δεξιών και εξ ευωνύμων η κετροδεξιά κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απερχόμενος πρόεδρος Μακρόν. Η Αριστερά καταγγέλλει ως πολύ αυστηρά και παράνομα τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Και δεν μιλάμε μόνο για την Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, αλλά και για το μετριοπαθέστερο Σοσιαλιστικό Κόμμα. «Το να λέμε ότι μόνο τα συνδικάτα έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν συγκεντρώσεις, είναι εντελώς αντίθετο με το κράτος δικαίου», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ο σοσιαλιστής βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ.

Από την πλευρά της η Δεξιά καταγγέλλει ως «ανεπαρκή» την απάντηση της κυβέρνησης στη βία. «Για άλλη μια φορά, δεν καταφέρνουμε να δώσουμε μια πραγματικά αυστηρή απάντηση. Σαφώς ο Εμανουέλ Μακρόν πασχίζει να υιοθετήσει μια σταθερή πολιτική και, πάνω απ’ όλα, να δεσμευτεί πλήρως ότι η πολιτική αυτή θα τηρηθεί», δήλωσε ο Μπρουνό Ρεταγιό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος προτείνει να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Ρεταγιό, που είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές της επόμενης άνοιξης, συμμετείχε μαζί με άλλους πολιτικούς ηγέτες και κομματικούς εκπροσώπους σε διάσκεψη που διοργάνωσε την Πέμπτη στην πρωθυπουργική κατοικία του Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο Μέγαρο Ματινιόν.

Απογοήτευση

Η διακομματική διάσκεψη, στην οποία συζητήθηκαν θέματα δημόσιας ασφάλειας αλλά και θέματα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, κύλησε πολύ ήρεμα. «Η συνάντηση αναμενόταν να είναι θυελλώδης – ο Ζαν-Λικ Μελανσόν είχε προειδοποιήσει ότι οι εκπρόσωποί του θα την ‘κατέστρεφαν’ – αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο», γράφει ο ρεπόρτερ της «Les Echos».

Ο εθνικός συντονιστής των Ανυπότακτων, Μανουέλ Μπομπάρ, «δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα», όπως σημείωσε ένας συμμετέχων. Εξερχόμενος από τη διάσκεψη ο Μπομπάρ δήλωσε απογοητευμένος επειδή ο Λεκορνί «σπαταλά χρόνο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και δεν ενδιαφέρεται για τις απαιτήσεις των μαθητών Λυκείου και για το υψηλό κόστος ζωής».

Ο Λεκορνί κατάφερε να συγκεντρώσει στο Μέγαρο Ματινιόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις (πέρα από τον Μπομπάρ στη διακομματική συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Μαρίν Λεπέν και επίσης ο κεντροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία, πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ). Απογοητευμένοι όμως δήλωσαν απαξάπαντες: Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Κομμουνιστές, Κεντρώοι, Δεξιοί και Ακροδεξιοί.

«Ο Πρωθυπουργός δεν έπεισε πραγματικά τους συνομιλητές του. ‘Δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τη δημόσια τάξη’, δήλωσε μετά τη συνάντηση ένας συμμετέχων από το κεντρώο μπλοκ», γράφει χαρακτηριστικά η «Les Echos».

Συμπληγάδες

Είναι όντως δεινή η θέση του Σεμπαστιάν Λεκορνί και της κυβέρνησής του, που βρίσκονται στις Συμπληγάδες της εκρηκτικής εσωτερικής δυσαρέσκειας απ’ τη μια και της έντονης αμφισβήτησης των αγορών απ’ την άλλη, με τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας να φθάνουν σε υψηλά 25ετίας. «Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται», παρατήρησε στη «Les Echos» ο πρόεδρος μιας γαλλικής τράπεζας που δεν κατονομάζεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μακρόν και η κυβέρνηση του Παρισιού δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουν εύκολα με την κοινωνική αναταραχή. Αφού περάσουν τη δοκιμασία κι αυτού του Σαββάτου, θα πρέπει να προετοιμάζονται για μια ακόμα «ημέρα δράσης», που προγραμματίζουν τα γαλλικά συνδικάτα για τις 5 Νοεμβρίου.