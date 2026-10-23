Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο

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Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, καταγράφοντας οργανική αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά το Γ’ τρίμηνο, οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,5% σε ελβετικά φράγκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε 2,414 δισ. ελβετικά φράγκα, σημειώνοντας οργανική αύξηση 11,8% σε ετήσια βάση. Κατά το Γ’ τρίμηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,8% σε ελβετικά φράγκα.

Το περιθώριο επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) για το εννεάμηνο ενισχύθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 19,2%, με τη θετική δυναμική του τρίτου τριμήνου να συμβάλλει στη βελτίωση της κερδοφορίας από την αρχή του έτους.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 50.000 εργαζομένους μας σε όλο τον κόσμο για τη συμβολή τους στις ισχυρές επιδόσεις που καταγράψαμε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Μαζί, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας NextGen Growth 2030, με συνέπεια, πειθαρχία και ταχύτητα», δήλωσε ο Miljan Gutovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Holcim.

» Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, επιτύχαμε ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη, με περιθώριο επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) που μας τοποθετεί στην κορυφή του κλάδου. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση των πελατών για τις λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουμε, στην αυστηρή διαχείριση του κόστους και στην επιχειρησιακή μας αριστεία. Η αναπτυξιακή μας δυναμική ενισχύθηκε περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο, με τις καθαρές πωλήσεις και τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBIT) να καταγράφουν διψήφια ποσοστιαία αύξηση σε ελβετικά φράγκα.

» Η συμφωνία για την εξαγορά της Fermacell, που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, θα διευρύνει το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της Holcim στους τομείς των λύσεων για προϊόντα τοιχοποιίας, δάπεδα και πυροπροστασία, ενισχύοντας παράλληλα τις ολοκληρωμένες λύσεις δομικών συστημάτων και προκατασκευασμένων κατασκευών. Κατά το πρώτο εννεάμηνο, η Holcim ολοκλήρωσε 11 συναλλαγές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, εκ των οποίων 10 εξαγορές και μία αποεπένδυση.

» Με βάση τις ισχυρές αυτές επιδόσεις, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την οργανική αύξηση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών (EBIT) στο 10%–12% για το σύνολο του 2026. Παράλληλα, αναμένουμε οργανική αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά περίπου 5%, περαιτέρω ενίσχυση του περιθωρίου επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών και ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 2 δισ. ελβετικών φράγκων».