 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(22) "Entertainment Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Arts & Entertainment"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Οι ταινίες που παράγονται εξ ολοκλήρου με AI φέρνουν το Χόλιγουντ μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η τεχνολογία να αναπαράγει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την αληθινή ανθρώπινη ερμηνεία;

Tέχνη και Ζωή 24.10.2026, 22:15
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Μη φοβάστε τους νεκρούς — και μη φοβάστε εμένα». Με αυτή τη φράση, μια ψηφιακή εκδοχή του νεαρού Βαλ Κίλμερ εμφανίζεται στο τρέιλερ της ταινίας As Deep as the Grave. Ο ηθοποιός, που πέθανε το 2025, δεν γύρισε ποτέ τις σκηνές του έργου. Οι δημιουργοί, ωστόσο, χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν την εικόνα και τη φωνή του, με τη συναίνεση της οικογένειάς του.

Η απόφαση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το μέλλον της υποκριτικής. «Μπορεί ένας αλγόριθμος να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό ή να αναπαράγει μόνο την εξωτερική όψη μιας ερμηνείας, χωρίς την εσωτερική διεργασία που της δίνει ζωή;», αναρωτιέται ο Guardian.

Η επιστροφή του Βαλ Κίλμερ μέσω AI

YouTube thumbnail

Η οικογένεια του Κίλμερ ενέκρινε τη χρήση της ψηφιακής του αναπαράστασης, επικαλούμενη τη θετική στάση που είχε ο ίδιος απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στις δυνατότητές τους για την αφήγηση ιστοριών. Οι αντιδράσεις, ωστόσο, ήταν ανάμεικτες. Για ορισμένους θεατές, η ψηφιακή εκδοχή του ηθοποιού μοιάζει άκαμπτη και αφύσικη, χωρίς τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και τη λεπτή ειρωνεία που διέκριναν τις ερμηνείες του.

Η περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Η εμφάνιση της ψηφιακής «ηθοποιού» Τίλι Νόργουντ είχε προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις, ενώ η προοπτική της συμμετοχής της σε ταινία μεγάλου μήκους ενίσχυσε τους φόβους ότι οι συνθετικοί ερμηνευτές μπορεί να διεκδικήσουν θέσεις που σήμερα καλύπτουν άνθρωποι. Η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ είχε χαρακτηρίσει την ιδέα ιδιαίτερα ανατριχιαστική, εκφράζοντας μια ευρύτερη ανησυχία για την κατεύθυνση που παίρνει η βιομηχανία.

Η συνδικαλιστική οργάνωση SAG-AFTRA έχει επισημάνει ότι η χρήση ψηφιακών αντιγράφων νεκρών ηθοποιών προϋποθέτει συναίνεση της περιουσίας τους και συμμόρφωση με τις σχετικές συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις. Η συναίνεση, η αμοιβή και η συνεργασία με τους δικαιούχους αποτελούν βασικά ζητήματα στη συζήτηση για τη νομιμότητα και την ηθική της ψηφιακής αναπαραγωγής.

AI

Η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόργουντ

Από την εικόνα στο συναίσθημα

Παρά τις αντιρρήσεις, οι δυνατότητες της τεχνολογίας εξελίσσονται γρήγορα. Η εταιρεία Higgsfield AI υποστηρίζει ότι έχει περιορίσει σημαντικά το λεγόμενο «uncanny valley» — την αίσθηση δυσφορίας που προκαλεί μια ψηφιακή μορφή όταν μοιάζει σχεδόν ανθρώπινη, αλλά όχι αρκετά ώστε να φαίνεται φυσική.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 δύο ταινίες μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη: το Hell Grind, μια περιπέτεια φαντασίας διάρκειας 95 λεπτών, και το The Cully Hill Boys, μια κωμωδία δράσης διάρκειας 115 λεπτών. Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγή τους ολοκληρώθηκε σε χρονικά διαστήματα πολύ μικρότερα από εκείνα μιας παραδοσιακής κινηματογραφικής διαδικασίας.

Για τον Αντίλ Αλιμζάνοφ, υπεύθυνο περιεχομένου της Higgsfield, τα εργαλεία αυτά δίνουν στους δημιουργούς περισσότερη ελευθερία και μειώνουν την εξάρτησή τους από τις δαπανηρές δομές του Χόλιγουντ. Όπως υποστήριξε μιλώντας στον Guardian, η αντίσταση σε μια νέα τεχνολογία μόνο και μόνο επειδή αλλάζει έναν κλάδο δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή.

Ωστόσο, η παραγωγή μιας ψηφιακής σκηνής δεν είναι απλώς υπόθεση μιας εντολής προς τον υπολογιστή. Οι δημιουργοί κατασκευάζουν αρχικά λεπτομερή οπτικά πρότυπα για κάθε χαρακτήρα και στη συνέχεια γράφουν εκτενείς οδηγίες που καθορίζουν τη δράση, τον φωτισμό, την κίνηση της κάμερας και τα συναισθήματα που πρέπει να αποδοθούν. Οι σκηνές συχνά παράγονται ξανά και ξανά, μέχρι το αποτέλεσμα να πλησιάσει το επιθυμητό.

Ο ηθοποιός ως μαριονέτα

Αυτή η διαδικασία αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει ορατές εκφράσεις, αλλά δυσκολεύεται να αποδώσει τις λεπτές εσωτερικές διεργασίες που γεννούν μια πειστική ερμηνεία.

Ο δημιουργός ψηφιακών ταινιών Ζακ Λόντον περιγράφει τη διαδικασία σαν τον χειρισμό μιας μαριονέτας. Αντί να καθοδηγεί έναν ηθοποιό μέσα από το συναίσθημα, ο δημιουργός πρέπει να περιγράψει συγκεκριμένες κινήσεις: ένα ανεπαίσθητο τρέμουλο στα χείλη, ένα βλέμμα που χαμηλώνει ή ένα στιγμιαίο ανοιγοκλείσιμο των ματιών.

Για τον Λόντον, οι σημερινές δυνατότητες ταιριάζουν περισσότερο σε χαρακτήρες με έντονες, υπερβολικές αντιδράσεις παρά σε ερμηνείες που βασίζονται στη λεπτότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να βελτιωθεί, αλλά ότι η μίμηση της εξωτερικής συμπεριφοράς δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με την απόδοση ενός ανθρώπινου βιώματος.

Ο Τι Σέρινταν, ηθοποιός και συνιδρυτής της Wonder Dynamics, αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τον κινηματογράφο φθηνότερο και πιο προσιτό. Επιμένει, όμως, πως ο ανθρώπινος πυρήνας μιας ερμηνείας πρέπει να παραμείνει. Συχνά, εξηγεί, η πιο δυνατή στιγμή μιας σκηνής βρίσκεται σε ένα ανεπαίσθητο βλέμμα ή σε μια κίνηση που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει με ακρίβεια.

Το μέλλον ίσως είναι υβριδικό με AI και ανθρώπους

Μια ενδιάμεση λύση είναι η συνδυαστική παραγωγή: πραγματικοί ηθοποιοί δίνουν τις ερμηνείες και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το οπτικό αποτέλεσμα. Ορισμένα εργαλεία επιτρέπουν ήδη την ενσωμάτωση ψηφιακών χαρακτήρων και περιβαλλόντων πάνω σε γυρισμένο υλικό, μειώνοντας το κόστος χωρίς να καταργούν την ανθρώπινη παρουσία.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το οικονομικό ερώτημα. Η δυνατότητα παραγωγής μιας ταινίας σε λίγες εβδομάδες δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αντίστοιχη ζήτηση από το κοινό. Επίσης, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ένα ευρέως αναγνωρισμένο κινηματογραφικό έργο που να αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια ιστορία με την ίδια συναισθηματική δύναμη που είχαν ταινίες όπως το The Matrix για την ψηφιακή εικόνα.

Η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την παραγωγή, να διευρύνει τις δυνατότητες ανεξάρτητων δημιουργών και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές αναπαραστάσεις ηθοποιών. Το αν θα καταφέρει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη υποκριτική είναι διαφορετικό ζήτημα. Προς το παρόν, η εικόνα και η φωνή μπορούν να αναπαραχθούν με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια· η αυθεντικότητα μιας ερμηνείας, όμως, παραμένει πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα
Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων
World

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε για την πολυτέλεια και οι απώλειες 250 δισ.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς για τα είδη πολυτελείας

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικός τουρισμός: Οι 8 μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη μέρα
Τουρισμός

Οι οκτώ μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού - Ο ρόλος της ΑΙ και της κλιματικής αλλαγής

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα
Business

Με πόσο «τρέχει» ο τζίρος της Decathlon - Το επόμενο βήμα

Νέο υποκατάστημα έχει στα σκαριά η ελληνική θυγατρική της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon - Τι μέρισμα θα δώσει από τα κέρδη του 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Σαουδική Αραβία: Το Ράλι Ντακάρ «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης – Αλλάζει τοποθεσία το 2027
Business of Sport

Το Ράλι Ντακάρ νέο «θύμα» της γεωπολιτικής κρίσης

Η τοποθεσία να αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η διοργανώτρια αρχή Amaury Sport Organisation (ASO)

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;
Tέχνη και Ζωή

Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Οι ταινίες που παράγονται εξ ολοκλήρου με AI φέρνουν το Χόλιγουντ μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η τεχνολογία να αναπαράγει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την αληθινή ανθρώπινη ερμηνεία;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
Executive

Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η AI πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο επιμέλειας και όχι ως συντάκτης του βιογραφικού, ώστε να διατηρείται το προσωπικό προφίλ του υποψηφίου

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Κοινωνία

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

Το θέμα της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, με τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», έχει επιλεγεί από τους διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια της διοργάνωσης

Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»
Business of Sport

SUPERBET: Παρουσίασε το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER»

Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την έμπρακτη προσφορά παρουσίασε η Superbet

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές
Business of Sport

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές

Παραπάνω από το διπλάσιο τα κέρδη του Κριστιάνο Ρονάλντο έναντι του αυτών του Λιονέλ Μέσι, σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν οι υπόλοιποι…

Latest News
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα

Αντιμετωπίζοντας μια στεγαστική κρίση, η Πράγα δρομολογεί διάφορα έργα με τη στήριξη ιδιωτών επενδυτών, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών σε νέες κατοικίες και πάρκα

Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της

Παρά το σερί κερδών τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Deckers αναθεώρησε προς τα κάτω το ετήσιο guidance επηρεάζοντας έτσι την τιμή της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πέρα από την αύξηση του κόστους μεταφοράς και θέρμανσης, η ενεργειακή κρίση ασκεί επιπλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ένδυσης, των συσκευασιών

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

Περισσότερα ξόδεψαν το 2025 οι τουρίστες - Σε ποιές περιοχές του κόσμου τουρισμός είχε θετικό πρόσημο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά

Διατηρεί τη θετική της στάση η UBS για τις μετοχές της Ευρωζώνης η ελβετική τράπεζα – Στις 7.100 μονάδες ο στόχος για τον Euro Stoxx 50 τον Ιούνιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ
Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

Όποια και να είναι η μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, θα έχει ο προϋπόθεση την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ.

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ
World

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Η εμφάνιση του CEO της Audi σε προεκλογική συγκέντρωση δίπλα στον Τραμπ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων
World

Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, αρκετοί ηγέτες έχουν ζητήσει ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου της ΕΕ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μόνο μικρές και επιφανειακές αλλαγές

Νατάσα Ρουγγέρη
Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
World

Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
World

Πώς ο πόλεμος του Ιράν άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies