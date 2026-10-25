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Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Κοινωνία 25.10.2026, 21:00
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Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Λίγα 24ώρα μετά τον… σεισμό που προκάλεσε η σύλληψη του Mr Pizza Fan για φοροδιαφυγή μαμούθ με όχημα τα καταστήματα της αλυσίδας πίτσας που διατηρούσε, ήρθαν οι αποκαλύψεις για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Το Χωριάτικο» και η νέα υπόθεση φορολογικής εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου, ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ να ταράξουν ξανά τα νερά.

Στην τελευταία περίπτωση ωστόσο η αγορά δεν έπεσε από τα… σύννεφα. Και αυτό, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς οφείλεται στο ποινικό παρελθόν του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Ο κ. Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, με αποκορύφωμα την σύλληψή του, το 2008 ως φερόμενος επικεφαλής διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, ενώ το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, το κύκλωμα φερόταν να διοχετεύει έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του σε επενδύσεις στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Το 2018, πάντως, ο επιχειρηματίας αθωώθηκε σε ξεχωριστή δικογραφία που αφορούσε συναφείς κατηγορίες για trafficking και ξέπλυμα χρήματος. Τον Νοέμβριο του 2025 ωστόσο είχε συλληφθεί ξανά, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί Lamborghini με 216χλμ/την ώρα στην Αργυρούπολη.

Το κόλπο με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους αχυρανθρώπους

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο σύμφωνα με αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος», των «Νέων» και του in, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το κύκλωμα στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο κ. Γιαννακόπουλος εφάρμοζε ένα καλοστημένο σχέδιο: τοποθετούσε εικονικούς εκπροσώπους («αχυρανθρώπους») στην ηγεσία επιχειρήσεων, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίζονταν αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη προς το Δημόσιο.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν σε εταιρείες-σφραγίδες, με αποτέλεσμα οι φόροι να μην εισπράττονται ποτέ. Η έρευνα επεκτείνεται και στον e-ΕΦΚΑ, καθώς εξετάζεται εκτεταμένη απάτη που σχετίζεται με τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Μάλιστα, η υπόθεση φοροδιαφυγής στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Το Χωριάτικο» και η οποία οδήγησε στην σύλληψή του εκτιμάται ότι ξεπερνά κατά πολύ εκείνης της Pizza Fan, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διαφυγόντα έσοδα που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Από τα σπριπτιτζάδικα στους φούρνους

Πριν από την αρτοποιία, στη διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου υπήρχε η νυχτερινή διασκέδαση. Το όνομά του είχε συνδεθεί με το «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού, ένα από τα στριπτιζάδικα που είχαν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές. Ο ίδιος, σε δικαστική απολογία του, είχε αναφέρει ότι το δημιούργησε μαζί με την τότε σύντροφό του και στη συνέχεια το πούλησε.

Στις παλιές δικογραφίες εμφανιζόταν επίσης το «Star» στη Μεταμόρφωση, μέσω εταιρικού σχήματος που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Στην αρτοποιία μεταπήδησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τότε, άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην οδό Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας. Αντί για τον παραδοσιακό φούρνο που ζυμώνει και ψήνει επί τόπου από το μηδέν, το «Χωριάτικο» εισήγαγε σε μεγάλη κλίμακα το μοντέλο των προψημένων / κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων που τελειοποιούνταν σε ειδικούς φούρνους εντός του καταστήματος. Αυτό επέτρεψε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ταχύτητα και τεράστια ποικιλία προϊόντων.

Η αλυσίδα επένδυσε συστηματικά σε γωνιακά καταστήματα μεγάλης προβολής (corner stores) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κοντά σε σταθμούς Μετρό και συγκοινωνιακούς κόμβους, λειτουργώντας ουσιαστικά ως convenience stores (καταστήματα ευκολίας) που συνδύαζαν καφέ, σνακ και ψωμί 24 ώρες το 24ωρο.

Η κρίση δεν εμπόδισε την ανάπτυξή του, καθώς σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία διέθετε δίκτυο 19 καταστημάτων. Στην κορύφωση της ανάπτυξής της, η αλυσίδα κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους ισχυρούς παίκτες της Αττικής, ανταγωνιζόμενη άλλες μεγάλες επώνυμες αλυσίδες.

Τον δρόμο της αρτοποιίας ακολούθησε και ο γιος του, Γιώργος Γιαννακόπουλος, αναπτύσσοντας τους «Αττικούς Φούρνους». Με αφετηρία τον Πειραιά το 2012, η αλυσίδα άνοιξε σταδιακά καταστήματα σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη και το Κολωνάκι, φθάνοντας μέχρι τη Μύκονο.

Σήμερα, πάντως, η εικόνα των δύο δικτύων απέχει από την περίοδο της μεγάλης επέκτασής τους. Το «Χωριάτικο» εμφανίζει στην επίσημη ιστοσελίδα του εννέα καταστήματα, ενώ τα «Αττικά Αρτοποιεία», που αναπτύχθηκαν από τον Γιώργο Γιαννακόπουλο, διαθέτουν έξι σημεία στην Αττική.

Με αφετηρία τον Πειραιά το 2012, η αλυσίδα «Αττικοί Φούρνοι» άνοιξε σταδιακά καταστήματα σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη και το Κολωνάκι, φθάνοντας μέχρι τη Μύκονο

Η θολή εικόνα των τζίρων και το μπλόκο του κλάδου

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η πραγματική οικονομική εικόνα του «Χωριάτικου» υπήρξε ανέκαθεν ένα εξαιρετικά σύνθετο παζλ καθώς η αλυσίδα δεν λειτουργούσε υπό μία ενιαία, διαφανή εταιρική οντότητα. Η ανάπτυξη δεν αποτυπωνόταν σε έναν κεντρικό ισολογισμό, αλλά μοιραζόταν σε δεκάδες διαφορετικές μικρότερες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονταν ξεχωριστά καταστήματα ή τμήματα της τροφοδοσίας.

Για αυτό και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν υπήρξε ποτέ μέλος ή συνομιλητής των επίσημων φορέων του χώρου. Λέγεται πως υπήρχε, μάλιστα, ειδικός όρος που απαιτούσε ομόφωνη έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, ώστε να αποκλείεται η είσοδος τέτοιων brands.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η επιχειρηματική παρουσία του κ. Αγγελόπουλου ξεπερνούσε τα όρια της αρτοποιίας, και επεκτείνονταν σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη, με επίκεντρο τη Μύκονο όπου φέρεται να είχε σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις εστίασης.

Δραστηριότητα φέρεται να είχε και στη Ρόδο, όπου γίνεται λόγος για επιχειρηματική παρουσία σε έξι καταστήματα. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνεται στις παραχωρήσεις παραλιών: εταιρικά σχήματα που ενδέχεται να συνδέονται με αυτόν φέρονται να είχαν εξασφαλίσει, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα εκμετάλλευσης μεγάλου αριθμού παραλιών του νησιού.

Το ποσοστό ενδέχεται να έφτανε ακόμη και το 80% των παραλιών που είχαν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση, μεταξύ των οποίων και ορισμένες από τις δημοφιλέστερες της Ρόδου.

Η εμπλοκή με κύκλωμα μαστροπείας

Πέρα από τη φοροδιαφυγή μέσα από την αλυσίδα φούρνων, δδιαίτερα σοβαρή είναι και η παράλληλη πτυχή της υπόθεσης που εμπλέκεται ο κ. Γιαννακόπουλος που αφορά τη σωματεμπορία. Οι Αρχές διερευνούν τη λειτουργία εξειδικευμένων ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνταν για την προώθηση γυναικών, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει πρόσωπα με κομβικό ρόλο στο κύκλωμα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και γυναίκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος», των «Νέων» και του in, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι συλλήψεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 40, ενώ ο αριθμός των κατηγορουμένων υπολογίζεται ότι θα φτάσει περίπου τους 100 ή και περισσότερους.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες, λογιστές και άλλα πρόσωπα που εξετάζεται αν συμμετείχαν στη λειτουργία του μηχανισμού. Την έρευνα συντονίζει το ελληνικό FBI, με τις Αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των διασυνδέσεων και των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

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Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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