Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εν αναμονή της NAVTEX και μίας «ενημέρωσης»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έκδοση της ελληνικής NAVTEX που θα αφορά τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», το οποίο θα διεξαγάγει τις έρευνες για λογαριασμό της Nexans για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Αρμόδιες πηγές λένε στο in πως οι κρίσιμες ημερομηνίες ξεκινούν από το τέλος Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο άτυπος διάλογος Γεραπετρίτη – Φιντάν για το καλώδιο

Με τον τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, απαντώντας στα «ΝΕΑ» τις προηγούμενες μέρες να ξεφεύγει από την επίσημα εκπεφρασμένη θέση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που υποστηρίζει ότι η Άγκυρα πρέπει να αδειοδοτήσει το έργο και να δηλώνει πως «προηγουμένως, τα σκάφη που διεξήγαν έρευνα μάς ενημέρωναν γραπτώς, όχι προφορικώς, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα ασκούσαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και τις συντεταγμένες της. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε».

Αντίστοιχα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του MegaNEWS πως «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από την οποία θα ζητηθεί άδεια και έχει ήδη ζητηθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κατά τούτο, εφόσον υπάρξει η αδειοδότηση εκ μέρους της Ελλάδος, η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν, με την σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία».

Θα κοπεί ο «Γόρδιος Δεσμός»;

Το αν τελικά η Αθήνα θα αποφασίσει να παράσχει την ενημέρωση που θα κόψει το «Γόρδιο Δεσμό» των τουρκικών απειλών για ένα έργο το οποίο έχει τη στήριξη της ΕΕ, δεν είναι σαφές, αφού οι δηλώσεις Φιντάν αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Τουρκικές πηγές επέμεναν στο in ότι μεν «η Τουρκία δεν αντιτίθεται στα έργα υποβρύχιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να εμποδίσει την ανάπτυξη της υποδομής διεθνούς συνδεσιμότητας» τονίζοντας ωστόσο ότι «η θέση της είναι ότι, όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή τοποθέτησης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος σημαίας των σχετικών σκαφών θα πρέπει, πριν από την έναρξη των εν λόγω δραστηριοτήτων, να επικοινωνήσει με την Τουρκία μέσω διπλωματικών διαύλων, με σκοπό τη διασφάλιση της απαραίτητης συνεργασίας, συντονισμού και αποφυγής συγκρούσεων. Η Τουρκία θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι πλήρως συμβατή με το διεθνές δίκαιο και την κρατική πρακτική».

Συνδέουν δηλαδή άμεσα την ενημέρωση με τις αιτιάσεις της Άγκυρας περί κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας, κατά το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τι συνιστά ενημέρωση τελικά;

Η Ελλάδα φέρεται να εξετάζει διάφορα σενάρια περί «ενημέρωσης», όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά όλων των παράκτιων κρατών, όπως η Συρία, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, όπως έχει ήδη αναφέρει το in, προκειμένου να αποφύγει και ένα προηγούμενο που θα δημιουργούσε η αποκλειστική ενημέρωση της Άγκυρας.

Με το ενδεχόμενα που «παίζουν» ισχυρά να είναι είτε μία ρηματική διακοίνωση από την πλευρά της Γαλλίας, είτε μία ανακοίνωση χωρίς απεύθυνση από την πλευρά της Ελλάδας. Αν και για ορισμένους αναλυτές μία γαλλική ενημέρωση προς την Τουρκία δεν στέκει αφού το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα.

Ενημέρωση θα μπορούσε να θεωρηθεί βεβαίως και η έκδοση των σχετικών NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για το έργο.

Αν βρεθεί η φόρμουλα πάντως για την «ενημέρωση» της Τουρκίας, θα πρέπει η Άγκυρα να μην απαντήσει σε αυτή με τρόπο που να υπονοεί ότι της ζητήθηκε άδεια, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα και αυτό μπορεί να λυθεί μόνο μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί μέσω της διπλωματίας. Με το ΥΠΕΞ να καλείται να δώσει λύση και στο πώς η ενημέρωση, δύο χρόνια μετά τις πρώτες έρευνες για το έργο και την προηγούμενη απαίτηση της Άγκυρας για αδειοδότηση, δεν θα δώσει την εντύπωση πως η Αθήνα μέσω της ενημέρωσης ζήτησε εμμέσως την άδεια της Τουρκίας.

Απαιτούνται λεπτοί διπλωματικοί χειρισμοί

Ως εκ τούτου οι χειρισμοί θα πρέπει να είναι εξαιρετικά λεπτοί. Και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο, που τα εθνικά έχουν γίνει ένα από τα πρώτα θέμα αξιοποίησης στο κυνήγι της ψήφου.

Και μάλιστα αυτή η «ενημέρωση» να μην συνιστά ένα απαραβίαστο προηγούμενο που δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα να θεωρεί ότι έστω και έτσι αδειοδοτεί τέτοιου είδους έργα.

Αυτό το σενάριο δίνει λύση στο γεωπολιτικό «ζήτημα» του καλωδίου, που εμφανίστηκε να προκαλεί ανησυχίες και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η Αθήνα καταγράφει τις δηλώσεις και από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης, όπως αυτές του κύπριου υπουργού ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, πως «αν δεν έρθει ρεύμα στην Κύπρο, δεν θα πληρώσουμε», με σκεπτικισμό.

Πηγή: in.gr