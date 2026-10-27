Reuters: Ο υψηλός πληθωρισμός θα συνεχιστεί διεθνώς και το επόμενο έτος

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Ο υψηλός πληθωρισμός θα συνεχιστεί στην παγκόσμια οικονομία μέχρι και το επόμενο έτος, σύμφωνα με εκατοντάδες οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι εκφράζουν πλέον αυξανόμενη ανησυχία ότι οι πιέσεις στις τιμές θα εδραιωθούν πέρα από την αύξηση του κόστους της ενέργειας που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και οι αναλυτές που δεν προέβλεπαν ⁠γρήγορο τέλος στον πόλεμο εκφράζουν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού, ιδίως δεδομένης της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ανάπτυξης

Οι επενδύσεις ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο από πέρυσι έχουν καταστήσει ορισμένες οικονομίες πιο ανθεκτικές, σε μια εποχή που οι πιέσεις στο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και διαμορφώνουν την εθνική πολιτική.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τα επιτόκια μόνο λίγες φορές ή καθόλου, αλλά ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις αν οι πληθωριστικές πιέσεις διευρυνθούν. Η παγκόσμια πτώση στις αγορές ομολόγων τους τελευταίους μήνες έχει επίσης σφίξει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες μέσω υψηλότερων αποδόσεων.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου, ​οι οποίες παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από τις 7 Οκτωβρίου, έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, πάνω από τα 117 δολάρια, και έχουν σημειώσει άνοδο ​άνω του 60% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πριν από σχεδόν οκτώ μήνες.

Ακόμη και οι αναλυτές που δεν προέβλεπαν ⁠γρήγορο τέλος στον πόλεμο εκφράζουν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού, ιδίως δεδομένης της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Tι βλέπουν οι οικονομολόγοι στην έρευνα του Reuters

Περισσότεροι από 500 οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε παγκόσμια έρευνα του Reuters αυτό το μήνα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό το 2027 σε 31 από τις 50 οικονομίες που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη σε 23 από αυτές.

«Αρχίζω να ανησυχώ και πάλι πολύ περισσότερο για τον πληθωρισμό», δήλωσε η Τζάνετ Χένρι, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται και κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όσο αυξάνεται η συνολική πίεση στις τιμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο υψηλότερο, αλλά και πιο επίμονο πληθωρισμό».

Οι οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2027 για 15 από τις 21 ανεπτυγμένες οικονομίες που καλύπτονται.

Εξαπλώνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Αυτό υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξαπλώνονται και επηρεάζουν οικονομίες που συνήθως αντιμετωπίζουν χαμηλές πιέσεις στις τιμές.

Συνολικά, οι μέσες προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2027, όπως προκύπτουν από τις τρεις τελευταίες τριμηνιαίες έρευνες, έχουν αυξηθεί κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες για τη Βρετανία, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για τη ζώνη του ευρώ και, μέχρι στιγμής, μόνο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΗΠΑ. Έχουν αυξηθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες για την Ινδία και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για τη Βραζιλία.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, αλλά η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική, υποστηριζόμενη από τον επενδυτικό κύκλο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και από την ισχυρότερη από το αναμενόμενο δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές», ανέφερε σε σημείωμά του ο Seth Carpenter, επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για παγκόσμια θέματα.

«Η εικόνα του πληθωρισμού έχει γίνει πιο περίπλοκη, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις μετακύλισης των ενεργειακών τιμών στους βασικούς δείκτες πληθωρισμού».

Οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα σε διάφορες πολιτικές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου απασχολούνται έντονα με αυτά τα ζητήματα, ενώ και οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, οι οποίες εξασφάλισαν στον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία του, διεξήχθησαν με κεντρικό θέμα το κόστος διαβίωσης.

Νέο σενάριο για ανάπτυξη και τιμές

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες δημοσκοπήσεις τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, οι οποίες σκιαγράφησαν ένα σενάριο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, οι τελευταίες προβλέψεις τείνουν προς ένα σενάριο όπου οι πιέσεις στις τιμές συνοδεύονται από πιο ισχυρή οικονομική απόδοση.

Οι οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το επόμενο, σε 3,0% και 3,2% αντίστοιχα, από 2,9% και 3,1% που είχαν προβλέψει στην έρευνα του Ιουλίου, αν και η πρόβλεψη για το 2027 είναι χαμηλότερη από το 3,4% που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες πρωτοστατούν στις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη —οι οποίες έχουν πλέον καταστεί ο κύριος μοχλός της εγχώριας ανάπτυξης—, προβλέπεται να σημειώσουν ανάπτυξη 2,3% φέτος και 2,1% το 2027.