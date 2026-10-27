 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Reuters: Ο υψηλός πληθωρισμός θα συνεχιστεί διεθνώς και το επόμενο έτος

Ακόμη και οι αναλυτές που δεν προέβλεπαν ⁠γρήγορο τέλος στον πόλεμο εκφράζουν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού

World 27.10.2026, 20:00
Σχολιάστε
Reuters: Ο υψηλός πληθωρισμός θα συνεχιστεί διεθνώς και το επόμενο έτος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο υψηλός πληθωρισμός θα συνεχιστεί στην παγκόσμια οικονομία μέχρι και το επόμενο έτος, σύμφωνα με εκατοντάδες οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, οι οποίοι εκφράζουν πλέον αυξανόμενη ανησυχία ότι οι πιέσεις στις τιμές θα εδραιωθούν πέρα από την αύξηση του κόστους της ενέργειας που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και οι αναλυτές που δεν προέβλεπαν ⁠γρήγορο τέλος στον πόλεμο εκφράζουν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού, ιδίως δεδομένης της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ανάπτυξης

Οι επενδύσεις ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο από πέρυσι έχουν καταστήσει ορισμένες οικονομίες πιο ανθεκτικές, σε μια εποχή που οι πιέσεις στο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και διαμορφώνουν την εθνική πολιτική.

Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τα επιτόκια μόνο λίγες φορές ή καθόλου, αλλά ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις αν οι πληθωριστικές πιέσεις διευρυνθούν. Η παγκόσμια πτώση στις αγορές ομολόγων τους τελευταίους μήνες έχει επίσης σφίξει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες μέσω υψηλότερων αποδόσεων.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου, ​οι οποίες παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από τις 7 Οκτωβρίου, έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, πάνω από τα 117 δολάρια, και έχουν σημειώσει άνοδο ​άνω του 60% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πριν από σχεδόν οκτώ μήνες.

Ακόμη και οι αναλυτές που δεν προέβλεπαν ⁠γρήγορο τέλος στον πόλεμο εκφράζουν πλέον μεγαλύτερη ανησυχία για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού, ιδίως δεδομένης της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Tι βλέπουν οι οικονομολόγοι στην έρευνα του Reuters

Περισσότεροι από 500 οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε παγκόσμια έρευνα του Reuters αυτό το μήνα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό το 2027 σε 31 από τις 50 οικονομίες που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη σε 23 από αυτές.

«Αρχίζω να ανησυχώ και πάλι πολύ περισσότερο για τον πληθωρισμό», δήλωσε η Τζάνετ Χένρι, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται και κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όσο αυξάνεται η συνολική πίεση στις τιμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο υψηλότερο, αλλά και πιο επίμονο πληθωρισμό».

Σύμφωνα με έρευνες του Reuters, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2027 αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 31 από τις 50 οικονομίες, ενώ οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε 23.

Οι οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2027 για 15 από τις 21 ανεπτυγμένες οικονομίες που καλύπτονται.

Εξαπλώνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Αυτό υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εξαπλώνονται και επηρεάζουν οικονομίες που συνήθως αντιμετωπίζουν χαμηλές πιέσεις στις τιμές.

Συνολικά, οι μέσες προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2027, όπως προκύπτουν από τις τρεις τελευταίες τριμηνιαίες έρευνες, έχουν αυξηθεί κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες για τη Βρετανία, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για τη ζώνη του ευρώ και, μέχρι στιγμής, μόνο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για τις ΗΠΑ. Έχουν αυξηθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες για την Ινδία και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για τη Βραζιλία.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, αλλά η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική, υποστηριζόμενη από τον επενδυτικό κύκλο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και από την ισχυρότερη από το αναμενόμενο δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές», ανέφερε σε σημείωμά του ο Seth Carpenter, επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για παγκόσμια θέματα.

«Η εικόνα του πληθωρισμού έχει γίνει πιο περίπλοκη, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις μετακύλισης των ενεργειακών τιμών στους βασικούς δείκτες πληθωρισμού».

Οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα σε διάφορες πολιτικές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου απασχολούνται έντονα με αυτά τα ζητήματα, ενώ και οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, οι οποίες εξασφάλισαν στον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία του, διεξήχθησαν με κεντρικό θέμα το κόστος διαβίωσης.

Νέο σενάριο για ανάπτυξη και τιμές

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες δημοσκοπήσεις τον Απρίλιο και τον Ιούλιο, οι οποίες σκιαγράφησαν ένα σενάριο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, οι τελευταίες προβλέψεις τείνουν προς ένα σενάριο όπου οι πιέσεις στις τιμές συνοδεύονται από πιο ισχυρή οικονομική απόδοση.

Οι οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το επόμενο, σε 3,0% και 3,2% αντίστοιχα, από 2,9% και 3,1% που είχαν προβλέψει στην έρευνα του Ιουλίου, αν και η πρόβλεψη για το 2027 είναι χαμηλότερη από το 3,4% που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες πρωτοστατούν στις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη —οι οποίες έχουν πλέον καταστεί ο κύριος μοχλός της εγχώριας ανάπτυξης—, προβλέπεται να σημειώσουν ανάπτυξη 2,3% φέτος και 2,1% το 2027.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γαλλία – Γερμανία: Δεν αρκεί μια συμφωνία για το αυτοκίνητο
World

Δεν αρκεί η γαλλο-γερμανική συμφωνία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Καναδάς: Ο Τραμπ ποθεί το αλουμίνιο του και οι δασμοί το αποδεικνύουν
World

Ο Τραμπ ποθεί το αλουμίνιο του Καναδά
Anthropic: Η Broadcom της εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Broadcom εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων για την Anthropic
ΗΠΑ-Ρωσία: Σε συζητήσεις για επιστροφή των αμερικανών στη ρωσική αγορά πετρελαίου
World

Σχεδιασμοί ΗΠΑ-Ρωσίας για συνεργασία στον πετρελαϊκό τομέα
Microsoft: Ξεφορτώνεται υπαλλήλους, αλλά δεν μιλάει για απολύσεις
World

Πώς «ξεφορτώνεται» υπαλλήλους η Microsoft
ΕΕ: Έρχεται «τέλος ταξινόμησης» για Shein, Temu και λοιπούς – Πώς θα επιβληθεί και ποιος θα πληρώσει
World

Νέο τέλος επιβάλλει η ΕΕ στα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pizza Fan: Πόσο εφικτή είναι η είσοδος επενδυτή; – Τα ερωτήματα
Business

Pizza Fan: Ο Γεωργάτος, ο «λευκός ιππότης» και ο ρόλος της κυβέρνησης

Η κρούση στον επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτο για εξαγορά της Pizza Fan και τα ερωτήματα που εγείρονται – Η κυβέρνηση, οι Franchisees και η αγωνία των 2.500 εργαζομένων

Γιώργος Μανέττας
Ξινό Νερό: Η διψήφια αύξηση στα κέρδη, το νέο εργοστάσιο και μια δικαστική διαμάχη που χρονίζει
Business

Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… πηγές της Ξινό Νερό

Οι επιδόσεις του 2025 και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό - Πότε θα ανοίξει η νέα μονάδα και τι συμβαίνει με τις απαιτήσεις από την «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ - ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικό: Οι προκλήσεις μετά την αποχώρηση Αθανασίου από τη Lamda
Business

Ελληνικό: Τα στοιχήματα για τη νέα CEO της Lamda

Τι ανέφερε ο Οδυσσέας Αθανασίου για τις προκλήσεις στο Ελληνικό - Η νέα φάση και η προίκα στην νέα CEO της Lamda

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικές τράπεζες: Τι επιδόσεις περιμένει η JPMorgan
Τράπεζες

JP Morgan: Πού βάζει τώρα τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή η λειτουργική δυναμική, αλλά με ομαλοποίηση των επιδόσεων το γ’ τρίμηνο προβλέπει η JPMorgan για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο βλέπει η AXIA Alpha Finance – Τι περιμένει για μετοχές
Τράπεζες

AXIA Alpha: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες - Αύξηση 19% στα κέρδη

Γιατί η ΑΧΙΑ Alpha παραμένει επιφυλακτική βραχυπρόθεσμα για τις ελληνικές τράπεζες, παρά τις ελκυστικότερες αποτιμήσεις και τις προοπτικές διανομών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φυσικό αέριο: Σε υψηλό 4ετίας, πιέσεις στα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Σε νέα υψηλά αέριο και ρεύμα: Πίεση στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη - Ανεβαίνουν αέριο και ρεύμα, ανησυχία για τον χειμώνα. - Αυξημένες πιέσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου στην Ελλάδα

Μάχη Τράτσα
Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028 – Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028

Η Israel Canada Hotels (IC Hotels), η οποία απέκτησε τις δραστηριότητες της Brown Hotels τον Απρίλιο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ και η νέα δυναμική στο εμπόριο του Ατλαντικού
Ναυτιλία

Η επιστροφή του ρωσικού ντίζελ αλλάζει το εμπόριο στον Ατλαντικό

Οι τελευταίες εξελίξεις στις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ακόμη ένα σημείο καμπής για την αγορά των δεξαμενόπλοιων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Γαλλία – Γερμανία: Δεν αρκεί μια συμφωνία για το αυτοκίνητο
World

Δεν αρκεί η γαλλο-γερμανική συμφωνία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η συμφωνία θα εξοργίσει τους εμπορικούς εταίρους και θα υπονομεύσει κι άλλον την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών

Anthropic: Η Broadcom της εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Broadcom εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων για την Anthropic

Η συμφωνία Anthropic - Broadcom που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ-Ρωσία: Σε συζητήσεις για επιστροφή των αμερικανών στη ρωσική αγορά πετρελαίου
World

Σχεδιασμοί ΗΠΑ-Ρωσίας για συνεργασία στον πετρελαϊκό τομέα

Η πιθανή εκεχειρία ή ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, ανοίγει δρόμους συνεργασίας για ΗΠΑ-Ρωσία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Microsoft: Ξεφορτώνεται υπαλλήλους, αλλά δεν μιλάει για απολύσεις
World

Πώς «ξεφορτώνεται» υπαλλήλους η Microsoft

Η Microsoft προσφέρει πακέτα εθελούσιας αποχώρησης σε 60.000 υπαλλήλους, την ώρα που και η Skydance αναζητά επίσης εθελοντές για έξοδο

ΕΕ: Έρχεται «τέλος ταξινόμησης» για Shein, Temu και λοιπούς – Πώς θα επιβληθεί και ποιος θα πληρώσει
World

Νέο τέλος επιβάλλει η ΕΕ στα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες

Στο φόρο των 3 ευρώ που επιβάλλεται στα μικρά δέματα προστίθενται στην ΕΕ 2 ευρώ για την «ταξινόμησή» τους

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική κρίση: Το «διπλό όφελος» που αποκομίζουν οι υπερπλούσιοι
World

Το «διπλό όφελος» των υπερπλούσιων από την κλιματική αλλαγή

Η Oxfam υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των πλουσίων στην αποκατάσταση μετά από καταστροφές διευρύνουν τις ανισότητες και δημιουργούν κίνητρα για την καθυστέρηση της δράσης για το κλίμα

Δημήτρης Σταμούλης
Βρετανία: Κρίσιμο τεστ για τους Εργατικούς του Μπέρναμ η συζήτηση για τον προϋπολογισμό
World

Τεστ προϋπολογισμού για τον Αντι Μπέρναμ

Ο καγκελάριος των Οικονομικών Τζον Χίλι θέλει να υποστηρίξει τα νοικοκυριά στη Βρετανία αλλά έχει να σκεφτεί και το κόστος του χρέους απο τα ομόλογα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Latest News
Γαλλία – Γερμανία: Δεν αρκεί μια συμφωνία για το αυτοκίνητο
World

Δεν αρκεί η γαλλο-γερμανική συμφωνία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η συμφωνία θα εξοργίσει τους εμπορικούς εταίρους και θα υπονομεύσει κι άλλον την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών

Καναδάς: Ο Τραμπ ποθεί το αλουμίνιο του και οι δασμοί το αποδεικνύουν
World

Ο Τραμπ ποθεί το αλουμίνιο του Καναδά

Πώς μια βιομηχανική υποδομή για αλουμίνιο που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις πολεμικές ανάγκες των ΗΠΑ μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ δύο στενά συνδεδεμένων οικονομιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Anthropic: Η Broadcom της εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Broadcom εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων για την Anthropic

Η συμφωνία Anthropic - Broadcom που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ-Ρωσία: Σε συζητήσεις για επιστροφή των αμερικανών στη ρωσική αγορά πετρελαίου
World

Σχεδιασμοί ΗΠΑ-Ρωσίας για συνεργασία στον πετρελαϊκό τομέα

Η πιθανή εκεχειρία ή ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, ανοίγει δρόμους συνεργασίας για ΗΠΑ-Ρωσία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τον τομέα της τεχνολογίας
Wall Street

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τον τομέα της τεχνολογίας

Ο S&P 500 καταγράφει δύο συνεχόμενες ημέρες κερδών στη Wall Street, καθώς ο τομέας των ημιαγωγών σημειώνει άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν

Microsoft: Ξεφορτώνεται υπαλλήλους, αλλά δεν μιλάει για απολύσεις
World

Πώς «ξεφορτώνεται» υπαλλήλους η Microsoft

Η Microsoft προσφέρει πακέτα εθελούσιας αποχώρησης σε 60.000 υπαλλήλους, την ώρα που και η Skydance αναζητά επίσης εθελοντές για έξοδο

Τεχνητή νοημοσύνη: Στην Κίνα έσκασε ήδη η «φούσκα»
Tεχνητή νοημοσύνη

Στην Κίνα έσκασε ήδη η «φούσκα» της AI

Ενώ οι μετοχές τεχνολογίας βρίσκονται σε αναταραχή, παγκοσμίως, στην Κίνα έχουν ήδη καταρρεύσει, καθώς οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις υποχωρούν υπό το βάρος των ανησυχιών για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης και τους περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές. Η κατάρρευση, η οποία έχει οδηγήσει σε πτώση κατά 40% σε λιγότερο από τέσσερις μήνες του δείκτη STAR50 της Κίνας, […]

ΕΕ: Έρχεται «τέλος ταξινόμησης» για Shein, Temu και λοιπούς – Πώς θα επιβληθεί και ποιος θα πληρώσει
World

Νέο τέλος επιβάλλει η ΕΕ στα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες

Στο φόρο των 3 ευρώ που επιβάλλεται στα μικρά δέματα προστίθενται στην ΕΕ 2 ευρώ για την «ταξινόμησή» τους

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική κρίση: Το «διπλό όφελος» που αποκομίζουν οι υπερπλούσιοι
World

Το «διπλό όφελος» των υπερπλούσιων από την κλιματική αλλαγή

Η Oxfam υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις των πλουσίων στην αποκατάσταση μετά από καταστροφές διευρύνουν τις ανισότητες και δημιουργούν κίνητρα για την καθυστέρηση της δράσης για το κλίμα

Δημήτρης Σταμούλης
Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση
Economy

Η ενεργειακή ακρίβεια «φουσκώνει» τον λογαριασμό για την κυβέρνηση

Οι ανακοινώσεις της εβδομάδας, το σχέδιο στήριξης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και τα στενά περιθώρια της κυβέρνησης απέναντι σε μια κρίση που επιμένει

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βρετανία: Κρίσιμο τεστ για τους Εργατικούς του Μπέρναμ η συζήτηση για τον προϋπολογισμό
World

Τεστ προϋπολογισμού για τον Αντι Μπέρναμ

Ο καγκελάριος των Οικονομικών Τζον Χίλι θέλει να υποστηρίξει τα νοικοκυριά στη Βρετανία αλλά έχει να σκεφτεί και το κόστος του χρέους απο τα ομόλογα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Greece’s Market Pass Could Reach €1,000 Before Christmas
English Edition

Greece’s Market Pass Could Reach €1,000 Before Christmas

The new food assistance program is expected to provide eligible households with vouchers averaging €60 per month, with the first payment potentially reaching €1,000 because of retroactive payments. The €400 million program will allow recipients to choose where to buy groceries

Τράπεζα Χανίων: Κάθε μήνα ένας τυχερός κερδίζει 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ
Business

Η Τράπεζα Χανίων στη νέα προωθητική ενέργεια IRIS Payments

Στην προωθητική ενέργεια της ΔΙΑΣ, με διάρκεια τριών μηνών, συμμετέχει και η Τράπεζα Χανίων

Θεσσαλονίκη: Απόδοση του νέου φωτισμού του Λευκού Πύργου
Εταιρική ευθύνη

Απόδοση του νέου φωτισμού του Λευκού Πύργου

Το έργο του νέου φωτισμού του του Λευκού Πύργου υλοποιήθηκε με δωρεά της Metlen, η οποία καλύπτει το σύνολο της παρέμβασης

Greece Faces Higher Electricity Bills as Gas Prices Surge
English Edition

Greece Faces Higher Electricity Bills as Gas Prices Surge

European natural gas prices have reached their highest level in nearly four years, driving up Greece's wholesale electricity costs ahead of November's household tariff announcements

Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες
Πετρέλαιο

Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες

Τo πετρέλαιο με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν από την Saudi Aramco με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies