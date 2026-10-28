 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(7) "History"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα που ξεκίνησε το έπος του ’40, και ο αντιφασιστικός αγώνας που ακολούθησε, αποδεικνύουν ότι όταν χρειαστεί, οι λαοί είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά

Opinion 28.10.2026, 10:44
Σχολιάστε
Απέναντι στον φασισμό – και τότε και τώρα και πάντα
Άποψη Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από τις 28 Οκτωβρίου η χώρα μας επί της ουσίας δεν βρέθηκε απλώς να πολεμάει τους Ιταλούς εισβολείς. Βρέθηκε να πολεμάει τον φασισμό και τον ναζισμό, όπως τον εκπροσωπούσαν οι δυνάμεις του Άξονα. Η επίθεση της Ιταλίας δεν ήταν απλώς μια επιθετική ιμπεριαλιστική ενέργεια. Ήταν και τμήμα της προσπάθειας των φασιστικών δυνάμεων να φτιάξουν μια Ευρώπη και έναν κόσμο όπως τον ήθελαν: ολοκληρωτικό, αυταρχικό, ρατσιστικό, κατά των Εβραίων, των Ρομά, όλων των «κατώτερων λαών», αλλά και των κομμουνιστών και όσων ήθελαν δημοκρατία και ελευθερία. Αυτή η ιδεολογία οδηγούσε στην εδαφική επεκτατικότητα, αυτή οδήγησε τον Χίτλερ στο να επιτεθεί στην Πολωνία και να βάλει σε κίνηση τη μηχανή του πολέμου, αυτή έκανε τον Μουσολίνι να επιτεθεί στην Ελλάδα.

Δεν είναι μόνο ότι ο ελληνικός λαός έβαλε απέναντί του τον φασισμό. Ο ίδιος ο τρόπος που αγωνίστηκε, ο ενθουσιασμός που έδειξε, τα όνειρα που έκανε για το τι θα σήμαινε η νίκη, πήγαιναν πολύ πέρα από τα πεδία των μαχών και αφορούσαν το όραμα μιας χώρας με δημοκρατία και δικαιοσύνη. Γι’ αυτό αγωνίστηκαν και όχι γιατί τους ενέπνευσε η κυβέρνηση Μεταξά, μια στυγνή δικτατορία που στην πραγματικότητα οραματιζόταν μια ελληνική εκδοχή φασισμού.

Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τον πόλεμο στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και όλον τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνολικά. Έναν πόλεμο στο οποίο οι φιλελεύθερες δημοκρατίες συμμάχησαν με την κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και τα κινήματα αντίστασης για να νικήσουν τον φασισμό και τον ναζισμό. Και μπορεί σήμερα, με όλο το κύμα ιστορικού αναθεωρητισμού, πρώτα και κύρια στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την εξίσωση ναζισμού και κομμουνισμού, όλα αυτά να γίνεται προσπάθεια να ξεχαστούν, όμως η ιστορία δεν διαγράφεται. Ο πόλεμος εκείνος είχε μια σαφή διαχωριστική γραμμή που από τη μια είχε τον φασισμό και τον ναζισμό και από την άλλη τις αντιφασιστικές δυνάμεις.

Στις μέρες μας ο φασισμός σηκώνει κεφάλι ξανά. Με διάφορες μορφές αλλά το ίδιο επικίνδυνος, αντιδραστικός και αποκρουστικός. Ακόμη χειρότερα: σε αρκετές περιπτώσεις τον δρόμο για την επιστροφή του τον στρώνουν «συστημικές» ακόμη και «κεντρώες» δυνάμεις. Και μπορεί οι σημερινοί φασίστες να φοράνε κουστούμι και να μην αρέσκονται να περπατάνε με «βήμα χήνας», όμως δεν είναι λιγότερο επικίνδυνοι.

Και όπως έδειξε το έπος του 1940, αλλά και η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης που ακολούθησε, η αποτελεσματικότερη απάντηση στον φασισμό είναι αυτή που έρχεται από τον ίδιο τον λαό, τη δική του κινητοποίηση. Αυτή ήταν που έκανε τη διαφορά στην Αλβανία, απέναντι σε έναν ισχυρό στρατό, αυτή ήταν που στη διάρκεια της Κατοχής έκανε τον λαό να αντέξει στην πείνα και να αντισταθεί πολύμορφα στις δυνάμεις κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Αυτό το πνεύμα της αντίστασης, της συλλογικότητας και της ελπίδας καταγράφηκε ξανά αρκετές φορές: στη «Χαμένη Άνοιξη» των αγώνων της δεκαετίας του 1960, στο Πολυτεχνείο του 1973, στους αγώνες της Μεταπολίτευσης, στην αλληλεγγύη και τη διαμαρτυρία ενάντια στα Μνημόνια. Αρκετές άλλες στιγμές φαινόταν να υποχωρεί, οι άνθρωποι να είναι κουρασμένοι, να κυριαρχεί ο ατομισμός. Όμως, την κρίσιμη στιγμή, εμφανιζόταν ξανά.

Αυτό ακριβώς το πνεύμα χρειαζόμαστε τώρα ξανά. Όχι μόνο γιατί σε όλη την Ευρώπη ο φασισμός σηκώνει κεφάλι, αλλά και γιατί η χώρα είναι σε μια καμπή. Τα χρόνια μετά το 2019 αποδείχτηκαν χαμένα χρόνια και αυτό εξηγεί τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όμως, υπάρχει ο κίνδυνος αυτή να μετατραπεί σε κυνισμό και απάθεια. Χρειάζεται η δυσαρέσκεια και γίνει μαζική κινητοποίηση και μια νέα ελπίδα ότι η συλλογική προσπάθεια θα βγάλει τη χώρα από τη σημερινή κρίση.

Οι άνθρωποι τότε δεν ήταν υπεράνθρωποι. Την ησυχία τους ήθελαν, τις μικρές απολαύσεις της ζωής, την ασφάλεια και τη σιγουριά έψαχναν. Όμως, έτρεξαν στο μέτωπο όπως και μετά μπήκαν στην αντίσταση και βγήκαν στα βουνά παρά τους θανάσιμους κινδύνους.

Η πραγματική αντίσταση και οι βαθιές σημαντικές αλλαγές δεν ξεκινούν από «υπεράνθρωπους», αλλά από καθημερινούς  απλούς πολίτες όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες και τους μιλά αλλιώς η ιστορία. Γι’ αυτό και σήμερα όταν χρειαστεί, θα αποδείξουν ότι μπορούν να φέρουν την αλλαγή.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Inside Stories

Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών
Business

Αναψυκτικά: Η «συνταγή» ανάπτυξης για τα local brands
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Google: Ανατροπή στρατηγικής στο cloud – Πώς θα πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανατροπές Google στο cloud για να πουλήσει περισσότερα τσιπ ΑΙ

Η Alphabet, ανακοίνωσε ότι η Oracle θα προσφέρει τις μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, τα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που αναπτύσσει από το 2013

Δημήτρης Σταμούλης
Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά
Τεχνολογία

Η κρίση μνήμης «παγώνει» την αγορά smartphones

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος σε μια αγορά smartphones που χάνει το 22% του όγκου της - Η IDC εκτιμά ότι το κόστος μνήμης έχει αυξηθεί κατά 350% σε ετήσια βάση

Γιώργος Πολύζος
Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Economy

Μειώσεις τιμών με το βλέμμα στο καλάθι των Χριστουγέννων

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Δημήτρης Χαροντάκης
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή: Από την παραγωγική κατάρρευση στον υπερπληθωρισμό
World

Η ελληνική οικονομία στην Κατοχή

Η περίοδος που η Ελλάδα έζησε ατην Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα υπήρξε καταστροφική για την ελληνική οικονομία και το νόμισμά της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις επιχειρήσεις
World

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού πιέζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η πίεση από το χρέος στην Ευρώπη επηρεάζει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων - Η Goldman επισημαίνει ποιες είναι ευάλωτες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος – Ανησυχία για τον πληθωρισμό
World

Οριακή υποχώρηση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία

Οι πολίτες στη Γερμανία παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά το πορτοφόλι τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Opinion
Ράλι δίχως τέλος
Opinion

Ράλι δίχως τέλος

Οι πιέσεις, τα αγκάθια και οι τιμές που... ζαλίζουν

Ο δείκτης χρέους βελτιώνεται, η δημοσιονομική ασφάλεια όμως;
Opinion

Χρέος και ασφάλεια

Το κράτος μπορεί να έχει πρωτογενές πλεόνασμα και ταυτόχρονα να χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση

Κωνσταντίνος Γάτσιος
H Pizza Fan και ο λογαριασμός
Opinion

H Pizza Fan και ο λογαριασμός

Γιατί το μεγάλο «κέρασμα» της φοροδιαφυγής δεν είναι ποτέ δωρεάν

Αθανασία Ακρίβου
Αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται να καυχιέται για την καταπολέμηση της διαφθοράς – ιδίως όταν μετρά τόσα σκάνδαλα
Opinion

Αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται να καυχιέται για την καταπολέμηση της διαφθοράς – ιδίως όταν μετρά τόσα σκάνδαλα

Η κυβέρνηση της ΝΔ ας αναλάβει πρώτα την ευθύνη για τα δικά της σκάνδαλα πριν μιλήσει για «καταπολέμηση της διαφθοράς»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ζωτική η τόνωση της νέας επιχειρηματικότητας
Opinion

AI και εργασία

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μας, είναι η είσοδος της και πετυχημένη μονιμοποίηση της σε έναν νέο και ανατρεπτικό διεθνή καταμερισμό της εργασίας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Δηλητηριαστική έλλειψη προοπτικής
Opinion

Ελλειψη προοπτικής

Η διάψευση προσδοκιών που επιδέξια είχε οικοδομηθεί πάει βαθύτερα, στο Quo Vadis Europa

Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
Όσοι κάνουν ότι δεν βλέπουν την κοινωνία στο τέλος θα ζήσουν δυσάρεστες εκπλήξεις
Opinion

Όσοι κάνουν ότι δεν βλέπουν την κοινωνία στο τέλος θα ζήσουν δυσάρεστες εκπλήξεις

Ένα μέρος του πολιτικού και μηντιακού συστήματος κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις της κοινωνίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου
Inside Stories

Μετά τη Fed… η ΕΚΤ, το ανάχωμα των τραπεζών στα σενάρια, το «ελληνοτουρκικό» webinar, το στοίχημα της ΕΥΔΑΠ, το «φάντασμα» του Μαρινόπουλου

Στάση αναμονής με τον πληθωρισμό να επιμένει

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας

Μειώθηκε πράγματι το γενικότερο διοικητικό βάρος πολιτών και οργανισμών ή απλώς έλαβε ψηφιακή μορφή;

Γεώργιος Μπάλτας
Αναψυκτικά: Επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμός συνθέτουν τη στρατηγική των περιφερειακών παικτών
Business

Αναψυκτικά: Η «συνταγή» ανάπτυξης για τα local brands

Ενόσω ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, οι ελληνικές εταιρείες στα αναψυκτικά επενδύουν σε εγκαταστάσεις, «ψηφίζουν» τουρισμό και ενισχύουν την εξωστρέφεια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Ληστεία: Η μεγάλη ληστεία κοσμημάτων του 1964 στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης
World

Το ριφιφί του 1964 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Η διάσημη «ληστεία του αιώνα» πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν τρεις νεαροί άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν μερικούς από τους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μάχη Τράτσα
Ράλι δίχως τέλος
Opinion

Ράλι δίχως τέλος

Οι πιέσεις, τα αγκάθια και οι τιμές που... ζαλίζουν

ΕΚΤ: Νέα χρηματοπιστωτική αναταραχή φέρνει η γαλλική κρίση – Η επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική
World

ΕΚΤ: Η γαλλική κρίση ανατρέπει τους σχεδιασμούς για τα επιτόκια

Η εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων, ο φόβος μετάδοσης της κρίσης και το παρασκήνιο για την επόμενη αύξηση των επιτοκίων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ
World

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός για το 2027 της κυβέρνησης Μελόνι

«Ανανεώνουμε όλα τα μέτρα στήριξης που είχαμε υιοθετήσει πέρυσι», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας παρουσίασε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ύψους 26 δισ. ευρώ

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη
World

Χένα Βιρκούνεν: Θα οικοδομήσουμε τεχνολογική κυριαρχία για την Ευρώπη

Η ΕΕ δεν προτίθεται να υποκύψει στις αμερικανικές απειλές σχετικά με τις δορυφορικές συχνότητες, λέει η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βιρκούνεν

Μαρία Βασιλείου
Google: Μικρότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
World

Εσοδα 127,6 δισ. δολ. στο τριτο τρίμηνο για τη Google

Εσοδα 127,58 δισ. δολάρια για τη Google στο τρίτο τρίμηνο - Η εταιρεία σημείωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 2,12 δολαρίων όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,01 δολαρίων

Sanofi: Η νέα CEO αναζητά το επόμενο blockbuster πριν από τη λήξη της πατέντας του Dupixent
World

Sanofi: Η μάχη για νέα φάρμακα

Η Μπελέν Γκαρίχο αναδιοργανώνει την έρευνα και ανάπτυξη, περιορίζει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και στρέφεται σε εξαγορές, με στόχο να καλύψει το κενό που απειλεί τα μελλοντικά έσοδα της Sanofi

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ανοδικά οι μετοχές με φόντο την απόφαση της Fed να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια
Wall Street

Κέρδη στη Wall Street στη σκιά των αποφάσεων της Fed

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street -

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies