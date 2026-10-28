Airbus: Διατηρεί τον στόχο – ρεκόρ για παράδοση 870 αεροσκαφών το 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σταθερές διατήρησε η Airbus τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και τα σχέδια παραγωγής της την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να επικεντρώνονται στο αν θα καταφέρει να επιτύχει τον ετήσιο στόχο της για τις παραδόσεις αεροσκαφών.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανέρχονται σε 1,77 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα μειώνονται κατά 2% στα 17,47 δισ. ευρώ

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο του να παραδώσει περίπου 870 αεροσκάφη φέτος, αριθμός που θα αποτελέσει το υψηλότερο ρεκόρ στην ιστορία της εταιρείας, και άφησε τους στόχους παραγωγής αμετάβλητους. Θα χρειαστεί ένα ρεκόρ στο τέταρτο τρίμηνο για να φτάσει σε αυτό το όριο.

«Όλοι θα παρακολουθούν για να δουν αν θα καταφέρουν να φτάσουν στον αριθμό των 870, ή αν κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο θα χρειαστεί να δηλώσουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτόν τον αριθμό», δήλωσε ο Ronan Murphy, διευθυντής της Alton Aviation Consultancy. «Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν ακόμα να πλησιάσουν αυτόν τον αριθμό».

Η Airbus ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1,77 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, ανταποκρινόμενα σε γενικές γραμμές στις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία σε σχετική έρευνα. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2% στα 17,47 δισ. ευρώ, κάτω από την εκτίμηση των 17,91 δισ. ευρώ.

Τα αμερικανικά αποθετήρια πιστοποιητικά (ADR) της Airbus σημείωσαν άνοδο 1% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Αύξηση σκεπτικισμού για τους στόχους της Airbus

Η Airbus παραδίδει παραδοσιακά περισσότερα αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες του έτους, αλλά στο παρελθόν έχει αναγκαστεί να μειώσει τους στόχους παράδοσης προς το τέλος του έτους, καθώς η έλλειψη κινητήρων και άλλοι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού διακόπταν την παραγωγή.

Η Airbus αναφέρει ότι αυτές οι πιέσεις έχουν αρχίσει πρόσφατα να μειώνονται.

«Πριν από δύο χρόνια αναβάλαμε μέρος της αύξησης της παραγωγής και προχωρήσαμε με πιο αργό ρυθμό προς την αύξηση της παραγωγής για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και οι κινητήρες. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Guillaume Faury στους δημοσιογράφους.

Τα δύο ξεχωριστά προβλήματα ποιότητας που εντοπίστηκαν σε ορισμένα αεροσκάφη των τύπων A321neo και A330 έχουν προσδιοριστεί και αντιμετωπιστεί, ενώ οι παραδόσεις συνεχίζονται κανονικά, πρόσθεσε ο Faury.

Ο Murphy προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί.

«Οι καθυστερήσεις έχουν επιβραδυνθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Murphy.

Υψηλά αποθέματα

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από τη χρηματοδότηση πελατών από τον Ιανουάριο ήταν αρνητικές κατά 1,27 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τα αυξημένα αποθέματα, καθώς η Airbus προετοιμαζόταν για καλύτερες επιδόσεις στις παραδόσεις αργότερα μέσα στο έτος και αύξησε την παραγωγή για τις παραδόσεις στο τέλος του έτους.

«Πλησιάζουμε στο τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε υψηλό επίπεδο αποθεμάτων», δήλωσε ο Faury, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η Airbus θα επιτύχει τον στόχο παραδόσεων της φέτος.

Η ανταγωνίστρια Boeing επισήμανε την Τρίτη τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κέλι Όρτμπεργκ να δηλώνει ότι ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών δεν θα επιτύχει τους βασικούς στόχους παραγωγής και παράδοσης αεροσκαφών φέτος.

Η Airbus παραμένει μπροστά από τον αμερικανικό ανταγωνιστή της στις παραδόσεις φέτος, έχοντας παραδώσει 547 αεροσκάφη μέχρι στιγμής το 2026, σε σύγκριση με τα 475 της Boeing.

«Με τους τρέχοντες ρυθμούς παραγωγής και την Boeing να επιβραδύνει το ρυθμό αύξησης της παραγωγής του MAX, πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξανόμενος σκεπτικισμός σχετικά με την ικανότητα των κατασκευαστών αεροσκαφών να επιτύχουν τους στόχους παραγωγής τα επόμενα 2 χρόνια», δήλωσαν αναλυτές της RBC.