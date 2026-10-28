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Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει όποτε θέλω – Βυθίζεται η δημοτικότητά του

H δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας

Κόσμος 28.10.2026, 08:02
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Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει όποτε θέλω – Βυθίζεται η δημοτικότητά του
Newsroom

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Τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει όποτε εκείνος το θελήσει επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λάμποκ του Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε: «Κάποιος με ρώτησε προηγουμένως: “Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν;”. Εγώ απάντησα: “Όποτε θελήσω να τελειώσει”».

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα», αλλά πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σωστό τέλος, με μια «σαφή και οριστική δήλωση» ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Στη δήλωση αυτή προχώρησε την ώρα που η δημοτικότητά του βυθίζεται. Βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos τη Δευτέρα, το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ ανέρχεται σήμερα στο 32%.

Το κόστος του πολέμου

Ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics, δήλωσε στις 12 Οκτωβρίου ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις αμερικανικές οικογένειες κατά μέσο όρο 2.000 δολάρια. Από αυτό το ποσό, τα 1.100 δολάρια οφείλονται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, τα 540 δολάρια στο υψηλότερο κόστος των επιτοκίων και τα 360 δολάρια στις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

Ο πόλεμος με το Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τον Τραμπ να έχει δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ότι σύντομα θα αποφασίσει αν θα «κλείσει συμφωνία» με το Ιράν ή αν θα «το τελειώσει οριστικά».

Εκτίμηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hill, αποκάλυψε επίσης ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν είχε εκτοξευθεί στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών φέρεται να αφορά την αναπλήρωση πυρομαχικών, με το σχετικό κόστος να ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια δολάρια. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει «ελλείψεις» στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ, στις 3 Σεπτεμβρίου, ότι η χώρα διαθέτει «ουσιαστικά απεριόριστες» ποσότητες πυρομαχικών.

Σημειωτέον ότι το τεράστιο κόστος του πολέμου δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες για τις ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες εκτιμώνται σε 184 εκατομμύρια δολάρια έως τις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με έκθεση του επικεφαλής γενικού επιθεωρητή προς το Κογκρέσο.

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