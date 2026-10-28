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Konica Minolta: Aναβαθμισμένες λύσεις για την προστασία ζωής και περιουσίας

Ο Video Solution Services Manager της Konica Minolta κ. Γιάννης Λαγογιάννης ανέδειξε στην 90η ΔΕΘ πώς οι τεχνολογίες της εταιρείας μετατρέπουν το οπτικό υλικό σε αξιοποιήσιμη πληροφορία

90η ΔΕΘ 28.10.2026, 10:10
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Konica Minolta: Aναβαθμισμένες λύσεις για την προστασία ζωής και περιουσίας
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Προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, έξυπνης ανάλυσης εικόνας και Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιούν οι Video Solution Services της Konica Minolta, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Οι επισκέπτες του Περιπτέρου της εταιρείας μέσα από διαδραστικά demos και πραγματικά σενάρια εφαρμογής, μπόρεσαν να δουν στην πράξη πώς οι λύσεις Video Solution Services μετατρέπουν το οπτικό υλικό σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, συμβάλλοντας στην προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων, στην πρόληψη συμβάντων και στη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Αναβαθμισμένες λύσεις φυσικής ασφάλειας

Όπως ανέφερε ο Video Solution Services Manager της Konica Minolta κ. Γιάννης Λαγογιάννης παρουσιάστηκε η πρόταση της εταιρείας για την αναβάθμιση υφιστάμενων λύσεων φυσικής ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει safety και security ταυτόχρονα, με σκοπό την αποτροπή δυσάρεστων καταστάσεων και κατά συνέπεια την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Ο κ. Γιάννης Λαγογιάννης εξήγησε πώς μετατρέπεται σήμερα μια κάμερα από απλό μέσο καταγραφής σε ένα έξυπνο επιχειρησιακό εργαλείο.

«Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε», είπε, «βασίζεται σε αλγόριθμους από την OpenAI και από τη Meta. Βασικός μας σκοπός είναι να ψηφιοποιήσουμε την εικόνα με ένα και μόνο σκοπό, να συγκεντρώσουμε δεδομένα για να μπορέσουμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις για τις εγκαταστάσεις και τους πελάτες μας».

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Περαιτέρω αναφέρθηκε στο πώς αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη και το video analytics στις προτεινόμενες από την Konica Minolta λύσεις.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξασφαλίζει ότι τα συστήματά μας θα μπορέσουν να μετατρέψουνε την απλή εικόνα από απλά συστήματα σε μαθηματικά διανύσματα, τα οποία θα γεμίσουνε εξαιρετικά μεγάλες βάσεις δεδομένων» σημείωσε και προσέθεσε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο  «μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και τι καταλαβαίνει ο αλγόριθμος και μετά να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τεχνικές προστασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη μας».

Τέλος, αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν τη μεγαλύτερη ήταν ξεκάθαρος λέγοντας χαρακτηριστικά: «μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνολογία μας σε οποιαδήποτε κάθετη αγορά. Δεν έχουμε κανέναν απολύτως περιορισμό, διότι οι λύσεις είναι εντελώς customized».

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