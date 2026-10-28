ΒΑΠ: Πτώση στα κέρδη αλλά ευκαιρία σε μπύρα και γαλακτοκομικά – Το στοίχημα της επόμενης 5ετίας

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Οριακή υποχώρηση στον τζίρο και πτώση στα κέρδη κατέγραψε το 2025 η Βιομηχανία Αεριούχων Ποτών (ΒΑΠ) Παντελής Κούγιος Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει έδρα στη Ρόδο και δραστηριοποιείται στην παρασκευή και συσκευασία αναψυκτικών, μπίρας και εμφιαλωμένων νερών, ενώ παράγει και διανέμει τα προϊόντα Pepsi στην ελληνική αγορά.

Σε ένα κλάδο όπου επικρατεί υψηλός ανταγωνισμός, η ροδιακή εταιρεία θέλει να αυξήσει το μερίδιο στην Ελλάδα ποντάροντας στη ζήτηση για μπύρα και γαλακτοκομικά.

«Άντεξε» οριακά ο τζίρος – Έπεσε η κερδοφορία

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της ΒΑΠ στη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε 29,12 εκατ. ευρώ, ήτοι μειωμένες κατά 363.777 χιλ. ευρώ (1,23%) έναντι 29,48 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, τα EBITDA υποχώρησαν στα 7,84 εκατ. ευρώ έναντι 9,56 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν σε 5,60 εκατ. ευρώ έναντι 7,12 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 41,33% σε 40,77%.

Αύξηση κατά 11,49% παρουσίασαν τα έξοδα διοίκησης της ΒΑΠ, τα οποία ανήλθαν σε 1,40 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2024, όπως και τα έξοδα διάθεσης, που ανήλθαν σε 5,02 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 4,17 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της χρήσης 2025 διαμορφώνονται σε 4,57 εκατ. ευρώ έναντι 6,48 εκατ. ευρώ.

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 2,25 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 2,80 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου μέρους των μακροπρόθεσμων δανείων) σε 553.902 χιλ. ευρώ το 2025 έναντι 1,11 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο αστερίσκος του ορκωτού

Στον έλεγχο του ορκωτού λογιστή προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2021 έως και 2025, οπότε τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Έπειτα, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση, συνεχίζει ο ορκωτός.

Καταλήγοντας, ο ορκωτός λογιστής σημειώνει ότι από τον έλεγχο δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Δικαστικές διαμάχες με Δημόσιο και πελάτες

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, στις 21/06/2022 κατατέθηκε η υπ’ αριθμόν ΑΡΠ9269/2022 αίτηση αναίρεσης, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο της Επικρατείας με σκοπό την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 82/20.06.2019 καταλογιστικής πράξης του Τελωνείου Ρόδου, με την οποία καταλογίστηκαν στην ΒΑΠ φορολογικές επιβαρύνσεις, που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ κανονικού και μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. μικρού ζυθοποιού, ύψους 657.122,03 χιλ. ευρώ καθώς και διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.240 ευρώ.

Σημειώνεται η Εταιρεία κατέβαλε ολοσχερώς το ποσό που καταλογίστηκε από το Τελωνείο Ρόδου.

Η αίτηση αναίρεσης που συζητήθηκε τον Νοέμβριο 2024 απορρίφθηκε και ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης στο τμήμα Β του ΣΤΕ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η ΒΑΠ έχει επίσης ασκήσει αγωγές κατά πελάτη της για οφειλή του συνολικού ποσού 364 χιλ. ευρώ, ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις ερήμην του πελάτη της και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Επίσης, η εταιρεία έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής κατά πελάτη της συνολικού ποσού ευρώ 20 χιλ. ευρώ.

Το άνοιγμα στην αγορά ζύθου και γαλακτοκομικών

Στη μπύρα και τα γαλακτοκομικά στρέφεται σταδιακά η ΒΑΠ, έχοντας διαγνώσει αυξητική τάση στην κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών, νερού, ζύθου και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η εταιρεία έχει βάλει στο «στόχαστρο» την Κεντρική Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης των καναλιών διανομής και των συνεργασιών με νέους αντιπροσώπους.

Παράλληλα, η ΒΑΠ προγραμματίζει τον εμπλουτισμό της προϊοντικής της γκάμας, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για την αγορά «στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή για κάθε κανάλι διανομής», όπως εξηγεί η διοίκηση.

Τι σχεδιάζει η ΒΑΠ την επόμενη 5ετία

Την προσεχή πενταετία η ΒΑΠ στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στην υπόλοιπη Ελλάδα με παροχή σταθερά ποιοτικών προϊόντων και δυνατοτήτων συνεπούς εξυπηρέτησης.

Επίσης, η εταιρεία προγραμματίζει την ενίσχυση των πωλήσεων, με ενδυνάμωση της βάσης προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη της κερδοφορίας της μέσω της παραγωγής προϊόντων με υψηλότερα ποσοστά κέρδους.