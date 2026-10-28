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Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου

Περισσότερες από 60 εταιρείες συμμετέχουν έως τώρα στη νέα πρωτοβουλία, με στόχο οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ να ξεπεράσουν τους 1.000

Economy 28.10.2026, 07:33
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Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 700 κωδικοί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 2 Νοεμβρίου
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Σε «παιχνίδι» με το χρόνο βρίσκεται η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, δεδομένου ότι από την προσεχή Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα «τρέχει» η συνέχεια της «Πρωτοβουλίας» μείωσης των τιμών.

Στόχος είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες και να «δώσουν» κατά το δυνατόν όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς. Η διάρκεια θα είναι από τις 2 Νοεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου. Αν και, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα ποσοστά των μειώσεων που έχουν «παραχωρήσει» οι προμηθευτικές επιχειρήσεις προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ κινούνται οριακά στις … επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης – δηλαδή στο 5% ως 6%, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων – ωστόσο το σημαντικότερο για την κυβέρνηση και τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο ειδικότερα, είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός θετικού κλίματος στην αγορά. Και τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα, με τα καύσιμα να το πιέζουν ασφυκτικά.

Μειώσεις τιμών από προμηθευτές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΟΤ οι προμηθευτικές εταιρείες που έχουν συμμετάσχει ως τώρα είναι περισσότερες από 60 και δραστηριοποιούνται σε αρκετούς κλάδους. Ενώ τα προϊόντα που έχουν «προσφερθεί» είναι περισσότερα από 700 αν και ο στόχος που έχει τεθεί είναι να υπερβούν τα 1.000 – αυτό θα είναι γνωστό όμως την προσεχή Παρασκευή.

Βέβαια όπως έλεγαν πηγές της αγοράς, εκτός από την «πρωτοβουλία» των μειώσεων, οι εταιρεία ιδιαίτερα στο τελευταίο δίμηνο του χρόνου που θεωρείται και το πιο «ζεστό» από πλευρά πωλήσεων, έχουν «κρατήσει δυνάμεις» να ανταγωνιστούν στο γνωστό «πόλεμο» των προσφορών, που συνοδεύει αυτό το διάστημα. Αφού έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο κρίνονται οι στόχοι των πωλήσεων των προμηθευτικών εταιρειών – ελληνικών και πολυεθνικών. Όπως επίσης κρίνονται και οι επιδόσεις των μάνατζερ ανά εταιρεία.

Η κόπωση και οι προκλησεις

Αν και φέτος τα πράγματα είναι σαφώς πιο εύκολα για τις διοικήσεις των εταιρειών, οι οποίες ανέλπιστα διαπίστωσαν από τους πρώτους μήνες του χρόνου ότι οι πωλήσεις τόσο σε τζίρος όσο και κυρίως σε όγκο κινούνται σε υψηλά επίπεδα – στο περίπου 3,5% ο όγκος της κατανάλωσης και στο 5,5% με 6,5% ο τζίρος των εταιρειών – το τελευταίο διάστημα εμφανίζει μία σχετική κόπωση.

Εξάλλου, ο πληθωρισμός των τροφίμων, όπως έχει επισημάνει και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος προσφάτως, αλλά και όλοι οι παράγοντες της αγοράς κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ επί τρεις μήνες ήταν οριακά αρνητικός. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το πρόβλημα «σούπερ μάρκετ» στο διαθέσιμο εισόδημα είναι το μικρότερο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί ο Ιανουάριος θα είναι ένας διαφορετικός μήνας και άλλος χρόνος…

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