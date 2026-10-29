Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

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Περισσότερες πωλήσεις, ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία, αλλά μόλις 42.770 ευρώ καθαρά κέρδη για την Κορρές. Αυτή είναι η εταιρεία που παίρνει πίσω ο ιδρυτής της, Γιώργος Κορρές με την κεφαλαιακή στήριξη της Halcyon Equity Partners. Μια επιχείρηση με προϊόντα σε 52 χώρες και τζίρο που αυξήθηκε κατά 5,3%, στα 64,59 εκατ. ευρώ το 2025, η οποία έχει επιστρέψει από τις ζημιές σε θετικό αποτέλεσμα, -έστω και οριακό- αλλά εξακολουθεί να βλέπει μεγάλο μέρος της λειτουργικής της κερδοφορίας να απορροφάται από το κόστος χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η… «γεωγραφία» ανάπτυξης της Κορρές, με τις πωλήσεις στην Ελλάδα να ενισχύονται κατά 15% και την Ευρώπη κατά 21%

Χαρακτηριστικό της προόδου που έχει επιτευχθεί είναι το μικτό κέρδος, το οποίο ανήλθε σε 36,18 εκατ. ευρώ από 34,18 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 56,02%, έναντι 55,73%. Επιπλέον, Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 9,90 εκατ. ευρώ από 8,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,1%. Στον αντίποδα, ο δανεισμός αυξήθηκε στα 47,36 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 71,90 εκατ. ευρώ ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρήση προτείνεται μη διανομή μερίσματος. Σημειώνεται ακόμη ότι μέσα στη χρήση εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ, καλυμμένο από την Alpha Bank, για κεφάλαιο κίνησης.

Η γεωγραφία ανάπτυξης της Κορρές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η… «γεωγραφία» της ανάπτυξης. Η Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 15%, με υποστήριξη της περιποίησης και των αρωμάτων στα φαρμακεία και στην επιλεκτική διανομή ενώ η Ευρώπη κατέγραψε άνοδο 21%. Ειδικότερα, στο εξωτερικό οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 44% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 24% στη Γαλλία και 15% στη Γερμανία ενώ στο δίκτυο εξαγωγών, – πρόκειται για πωλήσεις της ελληνικής εταιρείας, που περιλαμβάνουν προμήθειες προς εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό- η Τσεχία κινήθηκε με 89%, η Πολωνία με 22% και η Αυστραλία με 5%. Σημαντικό έδαφος κερδίζουν και τα διαδικτυακά κανάλια. Αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των πωλήσεων των εταιρειών Κορρές παγκοσμίως και μοιραία αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό.

Λιγότεροι αδύναμοι κωδικοί, περισσότερη στόχευση

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον δημοσιευμένο ισολογισμό, η εταιρεία επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας, περιορίζοντας ή καταργώντας μη κερδοφόρους κωδικούς, αναπροσαρμόζει τις προωθητικές ενέργειες, ενισχύει πρόσωπο και αρώματα και βελτιώνει το κόστος σε σώμα και αντηλιακά. Η υποστήριξη δεν υποχωρεί: οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης διατηρήθηκαν στο 13% των πωλήσεων, σύμφωνα με την έκθεση.

Στο μέτωπο της διεθνούς επέκτασης, η Κορρές αυτή εστιάζει σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, με παράλληλη υποστήριξη Αυστραλίας και Λατινικής Αμερικής

Για το 2026, η αντιγήρανση στηρίζεται στη Black Pine Primus, ενώ το επαναλανσάρισμα του Greek Yoghurt στο δεύτερο εξάμηνο στοχεύει στην ευαίσθητη επιδερμίδα και στα αρώματα προβλέπονται ειδικοί χώροι προβολής, τα Fragrance corners. Στο μακιγιάζ, η συλλογή Conscious Color περιλαμβάνει 68 προϊόντα και υποστηρίζεται με προβολή στα σημεία πώλησης ενώ στα αντηλιακά προστίθενται δύο κωδικοί Aegean Bronze, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία με τη Stefania Frangista.

Όσον αφορά στη διεθνή επέκταση, αυτή εστιάζει σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, με παράλληλη υποστήριξη Αυστραλίας και Λατινικής Αμερικής. Στα ψηφιακά κανάλια προβλέπεται ανάπτυξη προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, μετά τη βελτιστοποίηση της πλατφόρμας διανομής στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό τεστ

Η διοίκηση εξηγεί ότι οι δασμοί αύξησαν τις τελικές τιμές λιανικής στις ΗΠΑ, δυσκολεύοντας τον ανταγωνισμό με αμερικανικά και μη ευρωπαϊκά σήματα με την πίεση να αφορά ιδιαίτερα την περιποίηση δέρματος και τα φυσικά προϊόντα. Η εταιρεία επανεξετάζει την τιμολόγηση, απορροφά μέρος του πρόσθετου κόστους και επιταχύνει την αναζήτηση εναλλακτικών καναλιών πώλησης, επιδιώκοντας να προστατεύσει το μικτό περιθώριο και την παρουσία της.

Η εταιρεία επισημαίνει την αβεβαιότητα που δημιουρογύν οι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, κυρίως μέσω της ενέργειας και της επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής

Παράλληλα, εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την αμερικανική δραστηριότητα, χωρίς να μπορεί να ποσοτικοποιήσει τις επιπτώσεις ενώ όσον αφορά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, επισημαίνει ότι προσθέτουν αβεβαιότητα, κυρίως μέσω της ενέργειας και της επιβάρυνσης του κόστους παραγωγής.

Έκλεισε ο κύκλος της Morgan Stanley

Υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα άλλαξε η μετοχική ισορροπία στην Κορρές σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο της North Haven Private Equity Asia IV, ενός επενδυτικού κεφαλαίου υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley, καθώς και της κινεζικής Profex. Εκείνη την περίοδο στήθηκε η Nissos Holdings, όπου η Morgan Stanley απέκτησε το 56%, η Profex το 14%, ενώ η Κορρέ κράτησε το 30%.

Για τη Morgan Stanley, η αποεπένδυση ήταν για καιρό στο τραπέζι, αφού ήδη από πέρσι η εταιρεία έξεταζε τις επιλογές της για την πώληση της συμμετοχής της

Aκολούθησε η έξοδος της Κορρές από το Χρηματιστήριο Αθηνών – ωστόσο ο Γιώργος Κορρές παρέμεινε στο τιμόνι της εταιρείας. Για τη Morgan Stanley, η αποεπένδυση ήταν για καιρό στο τραπέζι, αφού ήδη από πέρσι η εταιρεία έξεταζε τις επιλογές της για την πώληση της συμμετοχής της. Εν τέλει, η λύση που προτάθηκε βάζει ξανά στο επίκεντρο τον ιδρυτή της Κορρές, αυτή τη φορά με χρηματοοικονομικό εταίρο τη Halcyon, το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη, μαζί με τους Λυκούργο Γαλανόπουλο και Ιωάννη Μπαθιανάκη.