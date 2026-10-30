Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο – Στο 0,4% το ΑΕΠ

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Επιβράδυνση της ανάπτυξης τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το γ’ τρίμηνο καταγράφουν τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6% και κατά 0,7% αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 1,2% στη ζώνη του ευρώ και 1,4% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο του 2026, η Ιρλανδία (+5,5%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και ακολουθούν η Εσθονία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες (όλες με +0,6%).

Μειώσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-1,0%) και στη Γαλλία (-0,1%). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν θετικός για δεκατέσσερις χώρες και αρνητικός για μία χώρα.

Οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για το ΑΕΠ

Μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ όπου αποφασίστηκε η διατήρηση προς το παρόν των επιτοκίων στα προηγούμενα επίπεδα, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικοί. Αυτό, είπε, οφείλεται, ιδίως, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις πρόσφατες εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η δημοσιονομική αβεβαιότητα ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση των όρων χρηματοδότησης και να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων.

Μια αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των μεγάλων οικονομιών θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσει τις εξαγωγές και να αποδυναμώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Αντίθετα, η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί υψηλότερη εάν η οικονομία και οι αγορές ενέργειας προσαρμοστούν ταχύτερα από το αναμενόμενο στις διαταραχές που προκαλούνται από τις εν εξελίξει συγκρούσεις ή εάν αυτές επιλυθούν με βιώσιμο τρόπο.

Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ και οι δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη.