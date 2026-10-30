 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

Τράπεζες 30.10.2026, 09:48
Σχολιάστε
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ως καλύτερα των προσδοκιών χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Alpha Bank η Citi, καθώς η ισχυρή δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και η πειθαρχία στο κόστος αντιστάθμισαν την ήπια αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank ανήλθαν σε 269 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% σε τριμηνιαία βάση, αλλά αυξημένα κατά 46% σε ετήσια. Τα υποκείμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 283 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και 31% σε ετήσια βάση.

Όπως επισημαίνει η Citi, τα συνολικά έσοδα της τράπεζας υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 2% και τις δικές της προβλέψεις κατά 3%. Τα κέρδη προ προβλέψεων (PPOP) ήταν υψηλότερα κατά 5% από το consensus και κατά 7% από τις εκτιμήσεις της Citi, δημιουργώντας περιθώρια για ήπιες ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την κερδοφορία.

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων

Κεντρικός μοχλός της θετικής έκπληξης ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8% σε τριμηνιαία και 17% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 472 εκατ. ευρώ. Η επίδοση ήταν κατά 6% υψηλότερη τόσο από τις εκτιμήσεις της αγοράς όσο και από τις προβλέψεις της Citi.

Η αύξηση των δανείων, τα έσοδα από τίτλους και η ανθεκτικότητα των περιθωρίων στις συναλλαγές με πελάτες υπεραντιστάθμισαν τις πιέσεις από την αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μέσου ενεργητικού διευρύνθηκε κατά 11 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 2,28%.

Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες υποχώρησαν κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της απουσίας του μερίσματος ύψους 39,6 εκατ. ευρώ από την PRODEA, το οποίο είχε καταγραφεί στο δεύτερο τρίμηνο. Παρά τη μείωση, τα έσοδα από προμήθειες υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 2% και της Citi κατά 8%. Εξαιρουμένης της επίδρασης του συγκεκριμένου μερίσματος, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση.

Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές δραστηριότητες παρέμειναν αδύναμα, στα 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν 3%-4% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενίσχυσε την κερδοφορία. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε στο 36,4%, από 38,2% το δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη θετική λειτουργική μόχλευση.

Ήπια επιδείνωση στην ποιότητα ενεργητικού

Στο μέτωπο της ποιότητας του ενεργητικού, η εικόνα εμφάνισε μικρή επιδείνωση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης, στο 3,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των NPEs υποχώρησε στο 52%, από 55% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τη Citi, η αύξηση του δείκτη NPE συνδέεται με μία κοινοπρακτική χρηματοδότηση ευρωπαϊκής επιχείρησης, η οποία αναδιαρθρώθηκε, καθώς και με περαιτέρω αναπροσαρμογές των όρων αποπληρωμής στεγαστικών δανείων.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε στις 42 μονάδες βάσης, από 39 μονάδες βάσης το δεύτερο τρίμηνο. Οι απομειώσεις δανείων ανήλθαν σε 49 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε τριμηνιαία βάση, παρέμειναν ωστόσο κατά 1% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και κατά 4% χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Citi.

Παρά την ήπια επιδείνωση των επιμέρους δεικτών, η διοίκηση δεν διαπιστώνει ουσιαστική επιδείνωση στη συμπεριφορά των δανειοληπτών, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού εξακολουθεί να κινείται σε γενικές γραμμές εντός των μεσοπρόθεσμων στόχων της τράπεζας.

Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

Η πιστωτική επέκταση εξακολούθησε να στηρίζει την ανάπτυξη του ισολογισμού. Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία και 11% σε ετήσια βάση, στα 46,3 δισ. ευρώ, με την εταιρική χρηματοδότηση να διατηρεί τη δυναμική της και τη ροή νέων εκταμιεύσεων να παραμένει ισχυρή.

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία και 13% σε ετήσια βάση, στα 59,9 δισ. ευρώ, συμβαδίζοντας με την αύξηση του ενεργητικού και διατηρώντας ισχυρή τη ρευστότητα της τράπεζας.

Παράλληλα, ο πλήρως ενσωματωμένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αυξήθηκε στο 14,1%, από 14% το δεύτερο τρίμηνο, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της Citi. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ενισχύθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία και 4% σε ετήσια βάση.

Η Alpha Bank συνεχίζει να υπολογίζει τη διανομή κερδών με ποσοστό 55% επί των κερδών, ενώ έχει προαναγγείλει την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 124 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Περιθώρια για αναθεώρηση των εκτιμήσεων

Η διοίκηση επανέλαβε την εμπιστοσύνη της στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών στόχων, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική στις χορηγήσεις, τα έσοδα από προμήθειες και την παραγωγή κεφαλαίου. Δεν ανακοινώθηκαν επίσημες αλλαγές στις προβλέψεις πριν από την προσεχή Ημέρα Επενδυτών (Investor Day).

Κατά την εκτίμηση της Citi, ο συνδυασμός της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, της θετικής λειτουργικής μόχλευσης και της καλύτερης του αναμενομένου δημιουργίας κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ήπιες ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς τόσο για τα κέρδη όσο και για τις κεφαλαιακές διανομές.

Τα αποτελέσματα, καταλήγει η Citi, ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της Alpha Bank, το οποίο στηρίζεται στη διατήρηση διψήφιων αποδόσεων, στην παραγωγή πλεονάζοντος κεφαλαίου και στις ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους.

Jefferies: Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων – Στο 16% το περιθώριο ανόδου

Θετική και η Jefferies για τις επιδόσεις της Alpha Bank το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αποτελούν το βασικό σημείο υπεροχής των αποτελεσμάτων. Η Jefferies χαρακτηρίζει θετική την εικόνα της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι τόσο τα έσοδα από τόκους όσο και οι προμήθειες κινήθηκαν καλύτερα από τις εκτιμήσεις, ενώ το κόστος παρέμεινε υπό έλεγχο.

Σε αυτό το πλαίσιο διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή της Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 5,25 ευρώ, έναντι 4,52 ευρώ στο χρηματιστηριακό ταμπλό, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 16%.

Τα καθαρά έσοδα τόκων στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017

Κεντρικό θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Ξεπέρασαν κατά 6% τις εκτιμήσεις της Jefferies και αυξήθηκαν κατά 8% σε τριμηνιαία βάση και κατά 17% σε ετήσια.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των όγκων δανείων και τίτλων, που συνεισέφεραν επιπλέον 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) ενισχύθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 2,30%.

Την ίδια ώρα, τα περιθώρια στα δάνεια του ομίλου υποχώρησαν κατά 6 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα περιθώρια καταθέσεων μειώθηκαν κατά μία μονάδα βάσης. Στην Ελλάδα, ο δείκτης μετακύλισης των επιτοκιακών μεταβολών στις καταθέσεις παρέμεινε σταθερός στο 20%. Σύμφωνα με την ανάλυση, κάθε μεταβολή των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης επηρεάζει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Διψήφια αύξηση δανείων και ισχυρότερες προμήθειες

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με τα υπόλοιπα δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες να αυξάνονται κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 13% σε ετήσια. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις εταιρικές χορηγήσεις στην Ελλάδα, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στο τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 400 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν και η εικόνα των προμηθειών, οι οποίες ξεπέρασαν κατά 2% τις εκτιμήσεις και αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση. Η Jefferies αποδίδει την επίδοση στην ενισχυμένη συνεισφορά των καρτών και των υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων.

Ενίσχυση κεφαλαίων και το βλέμμα στην 5η Νοεμβρίου

Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 σε πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας διαμορφώθηκε στο 14,1%, ενώ με τη σταδιακή εφαρμογή των κανόνων ανήλθε στο 14,5%. Ο δείκτης πλήρους εφαρμογής αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, αλλά ήταν κατά 20 μονάδες βάσης χαμηλότερος από την εκτίμηση της Jefferies.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφτασε τις 50 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο, ενώ επιπλέον 17 μονάδες βάσης προήλθαν από νέα συναλλαγή μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου (SRT).

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ημέρα ενημέρωσης των επενδυτών στις 5 Νοεμβρίου, όταν η διοίκηση της Alpha Bank αναμένεται να παρουσιάσει τους στόχους της έως το 2030.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Χωρίς λευκό καπνό η σύνοδος των 27 υπουργών
Ενέργεια

Ενεργειακή κρίση: Τα νοικοκυριά πληρώνουν, η Ευρώπη διαφωνεί

Το φυσικό αέριο σπάει το φράγμα των 100 ευρώ και εκατομμύρια πολίτες να δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους

Μάχη Τράτσα
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τράπεζες
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

Alpha Bank: Στα 779 εκατ. τα κέρδη εννεαμήνου – Το μήνυμα Ψάλτη
Τράπεζες

Κέρδη 779 εκατ. το 9μηνο για την Alpha - Το μήνυμα Ψάλτη

Στα 421 εκατ. η διανομή μερίσματος στους μετόχους - Τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση ανήλθαν σε 472,2 εκατ το 9μηνο

Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Pizza Fan: Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών
Economy

Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών

Για συμφέροντα που επιδιώκουν την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών με «νέα συστήματα» με αφορμή τη φοροδιαφυγή της Pizza Fan κάνει λόγο ο ΣΕΚΤ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Έντονη νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρά τις πιέσεις, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο

Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών
Ασία

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
AGRO

Διευκρινίσεις για τα «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies