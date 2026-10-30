Institute of Chartered Shipbrokers: Η Ναταλία Μαργιώλη εξελέγη πρόεδρος

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Η Ναταλία Μαργιώλη εξελέγη Πρόεδρος του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), κατά τη συνεδρίαση του Controlling Council στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 29 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα και την πρώτη Ελληνίδα που αναλαμβάνει το αξίωμα στα 115 χρόνια ιστορίας του Ινστιτούτου.

Η εκλογή της αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τον διεθνή θεσμό και αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της Ελλάδας στον χώρο της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην προαγωγή υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο.

Η κυρία Μαργιώλη, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Hellenic Management Centre από το 1999, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή εκπαίδευση. Η σχέση της με το ICS μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ πριν από την εκλογή της στην Προεδρία διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου.

Μέσα από τη δραστηριότητά της στο Hellenic Management Centre και στο ελληνικό παράρτημα του ICS, έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη χιλιάδων στελεχών της ναυτιλίας, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ICS Greek Branch σε ένα από τα πλέον δραστήρια και επιτυχημένα παραρτήματα του διεθνούς δικτύου του Ινστιτούτου.

Διαδεχόμενη τον απερχόμενο Πρόεδρο Punit Oza, η κ. Μαργιώλη δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και προνόμιο να αναλαμβάνω την Προεδρία του Institute of Chartered Shipbrokers, ενός θεσμού που αποτελεί σημαντικό μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής μου διαδρομής για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Punit Oza για την ηγεσία του και την πολύτιμη συνεισφορά του στο Ινστιτούτο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και για τις ισχυρές βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε.

Το γεγονός ότι γίνομαι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ελληνίδα Πρόεδρος στα 115 χρόνια ιστορίας του Ινστιτούτου αποτελεί ένα ορόσημο για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη.

Προτεραιότητά μου είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την αριστεία στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, την αξία της ιδιότητας του μέλους του ICS, τη συνεργασία μεταξύ των διεθνών παραρτημάτων μας και τους δεσμούς μας με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πάνω απ’ όλα, πιστεύω στη δύναμη του να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά και προσβλέπω στη συνεργασία με τα μέλη, τα παραρτήματα και τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο, ώστε να κάνουμε το Ινστιτούτο μας ακόμη πιο ισχυρό».

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Punit Oza καλωσόρισε τη νέα Πρόεδρο, υπογραμμίζοντας την πολυετή συμμετοχή της στο έργο του ICS και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη θητεία της.

Η εκλογή της Ναταλίας Μαργιώλη στην Προεδρία του ICS σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Ινστιτούτο, με επίκεντρο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την εξέλιξη της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και την περαιτέρω σύνδεση του θεσμού με τις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Σχετικά με το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS)

Το Institute of Chartered Shipbrokers ιδρύθηκε το 1911 και έλαβε Royal Charter το 1920. Με 27 παραρτήματα και περισσότερα από 4.000 μέλη διεθνώς, αποτελεί έναν αναγνωρισμένο επαγγελματικό θεσμό στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας, προάγοντας τη ναυτιλιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική πιστοποίηση, τη γνώση, τη δεοντολογία και τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα στον κλάδο.

Σχετικά με το Hellenic Management Centre (HMC)

Το Hellenic Management Centre (HMC) αποτελεί έναν καταξιωμένο εκπαιδευτικό οργανισμό με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων.

Ως επίσημος εκπαιδευτικός φορέας του Institute of Chartered Shipbrokers στην Ελλάδα, το HMC έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά προγράμματα, εξειδικευμένα σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης για στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας και χιλιάδες αποφοίτους, το HMC συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την επαγγελματική αριστεία και τη διαρκή σύνδεση της εκπαίδευσης με τις εξελισσόμενες ανάγκες της ναυτιλιακής αγοράς.