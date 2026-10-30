Binance: Το «χακάρισμα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων και οι συνέπειές του

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Παγκόσμια αίσθηση έχει προκαλέσει η πρωτοφανής στα ιστορικά παραβίαση ασφαλείας στη Binance – το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων όσον αφορά τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων- με εκτιμώμενη ζημιά ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που θέτει ερωτήματα σχετικά με την ανάκτηση των κλεμμένων κεφαλαίων και τις ευρύτερες επιπτώσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επίθεση κατά της Binance, ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται να συνδέεται με μια ομάδα χάκερ που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με την TRM Labs.

Το χρηματιστήριο δεσμεύτηκε να καλύψει όλες τις απώλειες, ενώ ερευνητές του blockchain συνέδεσαν την επίθεση με τη Βόρεια Κορέα και αναλυτές αξιολόγησαν τους πιθανούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

To CNBC επιχειρεί να αξιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς, εάν μπορούν να ανακτηθούν τα δεσμευμένα κεφάλαια, ποιες θα ειναι οι επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς και τι σημαίνει αυτή η παραβίαση για την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων.

Μπορούν να ανακτηθούν τα δεσμευμένα κεφάλαια;

Η δέσμευση κρυπτονομισμάτων εμποδίζει τη μεταφορά τους, αλλά η ανάκτηση των κεφαλαίων απαιτεί ξεχωριστή νομική διαδικασία, σύμφωνα με τον Άρι Ρέντμπορντ, παγκόσμιο επικεφαλής πολιτικής στην εταιρεία πληροφοριών blockchain TRM Labs και πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ και αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών.

«Η δέσμευση εμποδίζει τη μετακίνηση των χρημάτων, ενώ η ανάκτηση πραγματοποιείται μέσω νομικής διαδικασίας», δήλωσε ο Ρέντμπορντ στο CNBC.

Ο Ρέντμπορντ ανέφερε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου συνήθως λαμβάνουν δικαστική απόφαση ή ένταλμα κατάσχεσης πριν συνεργαστούν με τους εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) για την αποδέσμευση ή την επανέκδοση των περιουσιακών στοιχείων και την επιστροφή τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

«Τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins) αποτελούν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάκτησης στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, επειδή ο εκδότης ελέγχει τη σύμβαση του token», είπε. «Οι εταιρείες Tether και Circle μπορούν να παγώσουν, να καταστρέψουν και να επανεκδώσουν τα token, γεγονός που επιτρέπει την επιστροφή των παγωμένων USDT και USDC στα θύματα.»

Ωστόσο, η ανάκτηση bitcoin και ether είναι πιο δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει εκδότης που να μπορεί να παγώσει άμεσα τα περιουσιακά στοιχεία. Αντ’ αυτού, οι ερευνητές πρέπει να εντοπίσουν τα κεφάλαια μέσω των ανταλλακτηρίων και άλλων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, όπου ενδέχεται να υποκλαπούν, πρόσθεσε ο Ρέντμπορντ.

Ο Έρικ Ζαρντίν, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, δήλωσε ότι η επιστροφή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί συντονισμό μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των ανταλλακτηρίων και των εκδοτών token.

«Δεν υπάρχει τυποποιημένο χρονοδιάγραμμα ανάκτησης. Μια τεχνική δέσμευση μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, ενώ η επιστροφή των κεφαλαίων μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια», δήλωσε ο Jardine στο CNBC.

Ο Jardine πρόσθεσε ότι, αν και το bitcoin και το ether δεν μπορούν να δεσμευτούν από έναν εκδότη, μπορούν ωστόσο να εντοπιστούν και ενδεχομένως να ανακτηθούν. Οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τα κεφάλαια σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ και να παρέμβουν όταν αυτά φτάσουν σε ένα συνεργαζόμενο χρηματιστήριο ή σε άλλη κεντρική πλατφόρμα, ανέφερε.

Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό;

Η TRM Labs απέδωσε την επίθεση με μεγάλη βεβαιότητα στην «TraderTraitor», μια ομάδα χάκερ που χρηματοδοτείται από το κράτος της Βόρειας Κορέας, βάσει πληροφοριών τόσο εντός όσο και εκτός του blockchain.

Το FBI είχε προηγουμένως προσδιορίσει την ίδια ομάδα ως υπεύθυνη για την επίθεση κατά της Bybit ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Η TRM Labs ανέφερε ότι η επίθεση κατά της Binance παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά με προηγούμενα περιστατικά που συνδέονταν με τη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών που έγιναν πολύ πριν από την κλοπή και των υπογραφών συναλλαγών που είχαν ληφθεί εκ των προτέρων.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκαν από πορτοφόλια της Binance σε 10 blockchain, με τα περισσότερα να μεταφέρονται μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Η TRM Labs ανέφερε ότι οι προετοιμασίες για την επίθεση ξεκίνησαν τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την κλοπή, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν το Tornado Cash, μια υπηρεσία ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, για να τροφοδοτήσουν τα πορτοφόλια τους πριν από την παραβίαση.

Η Chainalysis έδειξε επίσης προς τη Βόρεια Κορέα, με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Jonathan Levin να δηλώνει ότι η εταιρεία εκτίμησε ότι η επίθεση κατά της Binance ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από τον TraderTraitor, αναφέροντας συνδέσμους με προηγούμενες επιθέσεις.

Αυτό ενέχει οικονομικούς κινδύνους;

Η επίθεση δεν φαίνεται προς το παρόν να ενέχει σημαντικό κίνδυνο φερεγγυότητας για την Binance, σύμφωνα με τον Σιν Φαρέλ, επικεφαλής στρατηγικής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη Fundstrat Global Advisors.

«Το πιο σημαντικό συμπέρασμα για τις αγορές είναι ότι αυτό δεν φαίνεται προς το παρόν να δημιουργεί ουσιαστικό κίνδυνο φερεγγυότητας για την Binance», δήλωσε ο Φαρέλ.

Ο Φαρέλ εκτίμησε ότι περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παρέμειναν μη δεσμευμένα. Υποθέτοντας ότι τα δεσμευμένα stablecoins θα επιστραφούν τελικά, το ταμείο έκτακτης ανάγκης SAFU της Binance, αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να καλύψει περίπου το ένα τρίτο των υπόλοιπων ζημιών, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του χρηματιστηρίου.

Ο Φαρέλl ανέφερε ότι οι βασικοί δείκτες που πρέπει να παρακολουθηθούν είναι το πόσο γρήγορα θα επαναλάβει η Binance τις αναλήψεις και αν οι εκροές θα παραμείνουν ομαλές. Πρόσθεσε ότι μια έλλειψη στα περιουσιακά στοιχεία των πελατών θα μπορούσε να αναγκάσει το χρηματιστήριο να πουλήσει αποθέματα, πράγμα που ενδεχομένως θα προκαλούσε ευρύτερες πωλήσεις σε όλες τις αγορές κρυπτονομισμάτων.

«Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση με την οποία έχουμε να κάνουμε, αλλά το βασικό σημείο αναφοράς θα είναι το πόσο γρήγορα θα επαναληφθούν οι αναλήψεις και αν οι εκροές θα παραμείνουν ομαλές», δήλωσε ο Farrell.

Τι σημαίνει η παραβίαση για την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων;

Η παραβίαση της Binance υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερα πρότυπα κυβερνοασφάλειας και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κυβερνήσεων, σύμφωνα με τον Κρις Πέρκινς, επικεφαλής της Franklin Crypto στη Franklin Templeton.

Μιλώντας στο CNBC, ο Πέρκινς δήλωσε ότι ο κλάδος πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, ζητώντας ισχυρότερες άμυνες και πολιτικές για τη λογοδοσία των κυβερνοεγκληματιών.