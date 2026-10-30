BASF: Η Evonik απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της – Στα 11 δισ. ευρώ το τίμημα

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Σε νέα εμπλοκή οδηγείται η προσπάθεια της BASF να εξαγοράσει την Evonik, καθώς η γερμανική εταιρεία ειδικών χημικών φέρεται να θεωρεί ανεπαρκή τη βελτιωμένη προσφορά των 11 δισ. ευρώ που κατέθεσε η μεγαλύτερη, βάσει εσόδων, χημική βιομηχανία παγκοσμίως. Η διοίκηση της Evonik εκτιμά ότι το προτεινόμενο τίμημα των 24 ευρώ ανά μετοχή δεν αποτυπώνει επαρκώς την αξία της εταιρείας και εξετάζει το ενδεχόμενο να εκφράσει επίσημα την αντίθεσή της τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, η απόρριψη δεν φαίνεται να κλείνει οριστικά την πόρτα σε μια συμφωνία. Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η Evonik θα μπορούσε να εξετάσει εκ νέου την πρόταση, εφόσον η BASF προσφέρει υψηλότερο τίμημα και παρουσιάσει σαφέστερα τα στρατηγικά οφέλη μιας συγχώνευσης. Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ισχυρού γερμανικού ομίλου με διεθνή εμβέλεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χημικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Η νέα πρόταση των 24 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε premium σχεδόν 40% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Evonik πριν από τις πρώτες πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο, για πιθανό ενδιαφέρον εξαγοράς. Η αρχική προσφορά της BASF, ύψους 22,15 ευρώ ανά μετοχή, είχε απορριφθεί από την Evonik τον ίδιο μήνα. Παρά τη βελτίωση του τιμήματος, η μικρότερη εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει επαρκή ανταμοιβή για τους μετόχους της.

Οι πολιτικές διαστάσεις του deal BASF – Evonik

Ο διευθύνων σύμβουλος της BASF, Μάρκους Κάμιετ, επιχείρησε την προηγούμενη εβδομάδα να ενισχύσει την ελκυστικότητα της πρότασης, δεσμευόμενος ότι θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες εγγυήσεις απασχόλησης της Evonik έως το 2032. Υποστήριξε επίσης ότι η συνένωση των δύο επιχειρήσεων θα ενίσχυε την ανταγωνιστική τους θέση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η BASF δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συγχώνευση «με οποιοδήποτε τίμημα», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το ανώτατο ποσό που θα ήταν διατεθειμένη να καταβάλει.

Η Evonik, με έδρα το Έσσεν, φαίνεται προς το παρόν να προτιμά την αυτόνομη στρατηγική της. Το σχέδιο περιλαμβάνει πιθανές εξαγορές, αλλά και περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εγκαταστάσεων, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την εξαγορά της αμερικανικής Ashland, η οποία εξετάζει την πώλησή της έπειτα από πιέσεις ακτιβιστή επενδυτή. Μια τέτοια συμφωνία, ωστόσο, ενέχει κινδύνους λόγω ανταγωνιστικών προσφορών και παλαιών νομικών εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με αξιώσεις για αμίαντο.

Καθοριστικό ρόλο σε οποιαδήποτε συμφωνία BASF–Evonik θα έχει το ίδρυμα RAG-Stiftung, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Evonik. Η διοίκησή του περιλαμβάνει τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέντρικ Βιστ, ο οποίος αντιμετωπίζει περιφερειακές εκλογές τον Απρίλιο. Έτσι, η απόφαση δεν έχει μόνο επιχειρηματική διάσταση, αλλά ενδέχεται να αποκτήσει και πολιτικό βάρος.

Στο τραπέζι βρίσκεται η προοπτική δημιουργίας ενός γερμανικού ομίλου με ετήσια έσοδα περίπου 74 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή θέση της γερμανικής χημικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, οι μέτοχοι, οι διοικήσεις και οι πολιτικοί παράγοντες θα πρέπει να σταθμίσουν τα πιθανά οφέλη απέναντι στην πολυπλοκότητα μιας συγχώνευσης και στον κίνδυνο περικοπών κόστους. Η έκβαση της διαπραγμάτευσης θα εξαρτηθεί τελικά τόσο από το ύψος της προσφοράς όσο και από το κατά πόσο οι δύο πλευρές μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο.