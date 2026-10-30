Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

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Στα 893 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο του 2026 της τράπεζας Πειραιώς αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ενώ τα βασικά λειτουργικά κέρδη έφτασαν σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 930 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14%.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου:

€39,6 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. στο εννεάμηνο, σε τροχιά επίτευξης του στόχου άνω των €3 δισ. για το 2026

Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή αύξηση ύψους €135 εκατ. στο εννεάμηνο και €0,6 δισ. εκταμιεύσεις, αυξημένες κατά 37% ετησίως

Ισχυρή άνοδος στις καταθέσεις πελατών 9% σε ετήσια βάση, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €69,2 δισ., και με συνολικό κόστος 0,39%

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 19% ετησίως, στα €16,9 δισ., με καθαρές εισροές €1,3 δισ. στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική διαμορφώθηκε στα €666 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένη κατά 4% ετησίως

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους

Ρεκόρ βασικής λειτουργικής κερδοφορίας στα €930 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένης κατά 14% ετησίως. Τα βασικά κέρδη του 3ου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 10% ετησίως, στα €301 εκατ.

• Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €893 εκατ., +9% ετησίως. Η ισχυρή βασική λειτουργική επίδοση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών στα μη βασικά έσοδα

• €0,68 κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο, +10% ετησίως, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για περίπου €0,9 κέρδη ανά μετοχή

• Η εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα €542 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, +7% σε τριμηνιαία βάση, οδηγούμενα κυρίως από τα επιτόκια και την πειθαρχία στα περιθώρια. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εννεαμήνου στο 2,2%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο του 2026

• Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα €679 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 39% ετησίως, με την Εθνική Ασφαλιστική να συμβάλλει κυρίως στην αύξηση

• Λειτουργική αποτελεσματικότητα στο κορυφαίο επίπεδο της αγοράς, με δείκτη κόστους προς έσοδα στο 33% στο εννεάμηνο, και 32% στο 3ο τρίμηνο

• Προμέρισμα περίπου €124 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2026, το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους της Πειραιώς τον Δεκέμβριο του 2026, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων. Πρόβλεψη για διανομή σε μετρητά ύψους €650 εκατ. από τα κέρδη του 2026

Ισχυρός ισολογισμός που υποστηρίζει την ανάπτυξη, διατηρώντας προφίλ χαμηλού κινδύνου

Δείκτης NPE στο 2,0%, από 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο, από πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων

Οργανικό κόστος κινδύνου στις 57 μονάδες βάσης, σε ευθυγράμμιση με τον αναθεωρημένο στόχο των 60 μονάδων βάσης για το 2026

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 65%, υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης

Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 212%, με επαρκές περιθώριο ρευστότητας

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

Δείκτης CET1 στο 12,9%, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για >13%

Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,6%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G

Ο CEO της τράπεζας Πειραιώς

«Τα αποτελέσματα εννεάμηνου 2026 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Πειραιώς. Oικοδομούμε έναν Όμιλο διαφοροποιημένων υψηλών αποδόσεων, που συνδυάζει ανάπτυξη κορυφαίου επιπέδου με υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και ισολογισμό χαμηλού ρίσκου. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10% στα €0,68, και βρίσκονται σε πλήρη τροχιά

επίτευξης του στόχου μας για κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,90 το 2026, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%.

Η ανάπτυξη του Ομίλου έχει εύρος και βάθος, και στηρίζεται στη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και αυξανόμενη συνεισφορά από τον τομέα υπηρεσιών, την ασφάλιση και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση στα €40 δισ., με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, καταγράφοντας καθαρή

πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. στο εννεάμηνο. Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω τη διαφοροποίηση των εσόδων μας: τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 39% ετησίως στο εννεάμηνο και αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% των συνολικών εσόδων, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είχε παραγωγή ασφαλίστρων €666 εκατ. στο εννεάμηνο, και από τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, όπου υπήρξαν καθαρές εισροές €1,3 δισ. κατά την ίδια περίοδο.

Η καινοτομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Η Snappi, η ψηφιακή μας τράπεζα, έφθασε τους 260 χιλ. χρήστες και €130 εκατ. καταθέσεις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, προσελκύοντας περίπου €1 εκατ. καταθέσεις την ημέρα, με την κυκλοφορία επτά νέων προϊόντων από τον Ιούλιο. Η δυναμική αυτή μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για τη Snappi. Η πειθαρχία παραμένει στον πυρήνα του μοντέλου λειτουργίας μας.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, ανάμεσα στους καλύτερους στην Ευρώπη, το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης και ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 2,0%. Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου συνεχίζει να υποστηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις διανομές προς τους μετόχους: ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 12,9%,

ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή σε μετρητά ύψους €650 εκατ. από τα κέρδη του 2026, ενώ θα καταβληθεί προμέρισμα €10 σεντς ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων. Η αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης επικυρώνει αυτή την πρόοδο.

Η συνεχιζόμενη διαμάχη στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρώπη εντείνουν την αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτικό, με δημοσιονομική σταθερότητα, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρηθεί σε θετική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τις διαρκείς επενδύσεις.

Η ισχυρή μας επίδοση ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων του 2026, με περιθώριο υπέρβασης στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες. Παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για την αναβάθμιση των στόχων μας για το 2027.

Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο >2,4%, έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού περίπου 0,9%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για την πιστοποίησή μας ως Top Employer Greece για το 2026 από το Top Employers Institute, η μόνη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει την συγκεκριμένη αναγνώριση.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία, να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»