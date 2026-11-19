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Ο ψηλότερος ουρανοξύστης στην Σαουδική Αραβία έγινε στόχος επίθεσης των Χούθι την Πέμπτη, όταν βλήμα που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε τον πύργο του Public Investment Fund (PIF) στο Ριάντ. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε αρκετούς ορόφους του 80ώροφου κτιρίου, το οποίο δεσπόζει στην οικονομική συνοικία King Abdullah Financial District και στεγάζει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, οι ζημιές επεκτάθηκαν σε πολλούς ορόφους του κτιρίου, ύψους περίπου 385 μέτρων. Δεν έγινε άμεσα γνωστό εάν ο ουρανοξύστης είχε εκκενωθεί πριν από την επίθεση. Εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, στρατηγός Τουρκί αλ Μάλικι, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «πυραυλική απειλή» από τους Χούθι με στόχο το Ριάντ. Ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές από θραύσματα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η σαουδαραβική κυβέρνηση και το PIF δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ οι Χούθι δεν είχαν αναλάβει αμέσως την ευθύνη.

Η επίθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία στην προσπάθειά του να οργανώσει τις δυνάμεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες στην Υεμένη. Οι Χούθι ελέγχουν πλέον περιοχές με στρατηγική σημασία κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν. Πρόκειται για κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες του διεθνούς εμπορίου, μέσω των οποίων διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης.

Η Σαουδική Αραβία σε στρατηγικό δίλημμα

Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και είχε συναντηθεί με την ηγεσία της χώρας, μεταξύ άλλων και με τον διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Οι Χούθι πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων τις τελευταίες εβδομάδες.

Το χτύπημα στον πύργο του PIF είναι το δεύτερο σημαντικό πλήγμα σε εμβληματικό κτίριο της οικονομικής συνοικίας του Ριάντ μέσα σε λίγες ημέρες. Στις 8 Νοεμβρίου είχε προηγηθεί επίθεση στον πύργο της Saudi Aramco, γνωστό και ως «Villas in the Sky», η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε αρκετούς ορόφους.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία για το PIF. Μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση, τα μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία είχαν προβάλει τη θέση του ταμείου μεταξύ των μεγαλύτερων κρατικών επενδυτικών οργανισμών παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,2 τρισ. δολαρίων. Το PIF αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα του σχεδίου Vision 2030 του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας και στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, και ο σαουδαραβικός συνασπισμός παρενέβη το 2015. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει περισσότερους από 150.000 θανάτους και έχουν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στον εκτοπισμό. Μετά από χρόνια σχετικής εκεχειρίας, οι μάχες αναζωπυρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες κατέλαβαν νέες περιοχές στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Έκτοτε έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, σαουδαραβικών αεροδρομίων και στόχων στο εσωτερικό του βασιλείου, μεταξύ των οποίων και το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.