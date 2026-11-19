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Οι gamers σε όλο τον κόσμο πήραν άδεια από τη δουλειά την Πέμπτη για να παίξουν το Grand Theft Auto VI (GTA VI), το οποίο χαρακτηρίζεται ως η πιο πολυαναμενόμενη κυκλοφορία στην ιστορία της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, οι μάλλον συντηρητικοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως είναι πολύ απασχολημένοι για να το προσέξουν, σχολιάζει το Politico, προσθέτοντας ότι, κι όμως, ακόμη και ένας ευσυνείδητος γραφειοκράτης στις Βρυξέλλες έχει λόγο να προετοιμαστεί για την άφιξη της νέας έκδοσης της σειράς Grand Theft Auto.

Πρόκειται για το πρώτο νέο παιχνίδι της σειράς έπειτα από 13 χρόνια, καθώς η προηγούμενη έκδοση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφού καλεί τους παίκτες να επιδοθούν σε εγκληματικές δραστηριότητες και ανεξέλεγκτες εξάρσεις βίας σε πόλεις των ΗΠΑ, υπό τους ήχους ενός πολυσυλλεκτικού μουσικού σάουντρακ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Sensor Tower, το GTA VI έχει ήδη καταγράψει τη μεγαλύτερη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της ψυχαγωγίας, με 17 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πωληθεί, αποφέροντας συνολικά 1,6 δισ. δολάρια (1,46 δισ. ευρώ), προτού καν κυκλοφορήσει επίσημα.

Το νέο παιχνίδι κυκλοφορεί σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από εκείνον στον οποίο έκανε την εμφάνισή της η προηγούμενη έκδοση, το 2013.

Έναν κόσμο όπου οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ επιχειρούν να προστατεύσουν τα παιδιά από επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο και να διαχειριστούν τη ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ακολουθούν έξι λόγοι για τους οποίους ένας ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να δώσει προσοχή σε αυτό το παιχνίδι και σε όσα το περιβάλλουν:

1. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι

Η σειρά Grand Theft Auto δημιουργήθηκε αρχικά από δύο Σκωτσέζους προγραμματιστές, τον David Jones και τον Mike Dailly, σε ένα στούντιο ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών στο Νταντί της Σκωτίας, με την ονομασία DMA Design.

Τα δικαιώματα της σειράς πωλήθηκαν αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην αμερικανική εταιρεία Take-Two Interactive, αν και η θυγατρική της, Rockstar Games, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική παρουσία και μεγάλα γραφεία στο Εδιμβούργο.

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα της ΕΕ να διεκδικεί ως δική της μια επιτυχημένη σκωτσέζικη δημιουργία έπαψε να υφίσταται με τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το 2020.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ανησυχώντας για τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, στρέφονται σε μια σειρά από μέτρα πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τόσο νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης όσο και αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Οι κανόνες της ΕΕ ενδέχεται να λειτουργήσουν προς όφελος των gamers

Πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, πολλοί gamers εξέφραζαν ανησυχίες ότι η διαδικτυακή έκδοση του GTA VI θα περιλάμβανε τις ίδιες μικροσυναλλαγές (microtransactions) και το ίδιο σύστημα εικονικού νομίσματος που, σύμφωνα με τους φίλους της σειράς, κάνουν τα παιχνίδια «μονότονα και επαναλαμβανόμενα».

Η έκδοση που κυκλοφορεί σήμερα δεν θα διαθέτει τέτοιες λειτουργίες, αν και ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε μια μεταγενέστερη διαδικτυακή έκδοση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των πρακτικών από τα παιδιά ή, τουλάχιστον, για την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από αυτές, καθώς, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, ενθαρρύνουν τις υπερβολικές δαπάνες.

Από την πλευρά της, η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες, στο πλαίσιο της «Πράξης για τη Δίκαιη Ψηφιακή Αγορά (Digital Fairness Act)», θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις του κλάδου στην ΕΕ.

3. Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να παίζουν GTA

Το GTA VI έχει λάβει την ηλικιακή κατάταξη 18+ από το σύστημα PEGI (Pan-European Game Information), το πανευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η ενασχόληση ανηλίκων με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το σύστημα PEGI αποτελεί μηχανισμό αυτορρύθμισης, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Η ηλικιακή κατάταξη βασίζεται στην παρουσία στοιχείων όπως η χυδαία γλώσσα, τα ναρκωτικά, η βία και το σεξ, χαρακτηριστικά που αποτελούν διαχρονικά γνωρίσματα της σειράς GTA.

Τα παιχνίδια που λαμβάνουν ηλικιακή κατάταξη 12+ αξιολογούνται από τη βρετανική Αρχή Κατάταξης Βιντεοπαιχνιδιών (Games Rating Authority), οι αξιολογητές της οποίας παίζουν οι ίδιοι το παιχνίδι προτού αποφασίσουν σε ποια ηλικιακή κατηγορία θα ενταχθεί.

4. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να τους εμποδίσουν

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγοραστές υποχρεούνται να επιδεικνύουν αποδεικτικό της ηλικίας τους όταν αγοράζουν ένα φυσικό αντίτυπο του παιχνιδιού.

Αντίστοιχους ελέγχους ηλικίας πραγματοποιούν και ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως το PlayStation Store, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ανήλικοι, για παράδειγμα 13 ετών, δεν αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους.

Ωστόσο, κανένα μέτρο δεν μπορεί να εμποδίσει έναν γονέα ή έναν μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή να δώσει το παιχνίδι σε ένα μικρότερο παιδί.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του PEGI, Dirk Bosmans, «στο επίκεντρο της λειτουργίας του PEGI βρίσκεται η υποστήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές».

Εάν ένας γονέας επιθυμεί να επιτρέψει στον έφηβο γιο ή την κόρη του να παίξει το GTA VI, το σύστημα PEGI τού παρέχει τη δυνατότητα να το κάνει γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει σκηνές βίας, αναφορές σε ναρκωτικά και σεξουαλικό περιεχόμενο.

«Μας ανησυχεί περισσότερο το ενδεχόμενο οι γονείς να λένε στα παιδιά τους: “Ορίστε, πάρε χρήματα και αγόρασε ό,τι θέλεις”», δήλωσε ο Bosmans.

5. Ίσως είναι το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι που δεν θα έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, έχει δηλώσει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) δεν έχει «καμία απολύτως συμμετοχή» στη δημιουργία του GTA VI.

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία νέων τίτλων. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση *State of the Game Industry*, το 40% των δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών χρησιμοποιεί εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία ανάπτυξης παιχνιδιών, ακόμη και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παραγωγές του κλάδου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το παιχνίδι δράσης και βολών (shooter) **Call of Duty**, αλλά και τίτλοι που έχουν αποσπάσει την αναγνώριση των κριτικών, όπως το γαλλικό **Clair Obscur: Expedition 33**.

Παράλληλα, ο κλάδος έχει βιώσει χιλιάδες απολύσεις, ενώ ένας στους τρεις εργαζομένους στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών στις ΗΠΑ δηλώνει ότι έχασε τη δουλειά του τα τελευταία δύο χρόνια.

6. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου προτεραιότητα έχει η ασφάλεια

Καθώς η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχει περάσει πλέον στην ευρεία εμπορική αγορά, με υπερπαραγωγές όπως το GTA VI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στο στόχαστρό της τη θέσπιση των πρώτων ειδικών κανόνων για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Αυτό επιχειρείται μέσω της Πράξης για τη Δίκαιη Ψηφιακή Αγορά (Digital Fairness Act – DFA), αλλά και μέσω ευρύτερων ρυθμίσεων για την προστασία των ανηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης για τα Παιδιά (Kids Act).

Η άποψη ότι τα βίαια βιντεοπαιχνίδια συμβάλλουν στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς στην πραγματική ζωή είχε σε μεγάλο βαθμό καταρριφθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, περίπου την περίοδο που κυκλοφόρησε η προηγούμενη έκδοση του GTA, αναφέρει ο Bosmans.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο των βιντεοπαιχνιδιών έχει μετατοπιστεί: το επίκεντρο δεν είναι πλέον τόσο το τι θεωρείται «επιβλαβές» όσο το τι κρίνεται «ακατάλληλο».

Όπως εξηγεί, το σύστημα PEGI βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες, αλλά παράλληλα αντανακλά και τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από το τι θεωρείται «κατάλληλο». Ενδεικτικά, ακόμη και η χρήση μίας και μόνο υβριστικής λέξης μπορεί να οδηγήσει στην κατάταξη ενός ολόκληρου παιχνιδιού στην ηλικιακή κατηγορία 16+.

Καθώς οι ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν ολοένα και περισσότερα μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ο Bosmans εκτιμά ότι «φαίνεται πως έχουμε φτάσει πλέον σε ένα στάδιο όπου ίσως έχουμε ξεχάσει ορισμένα ιστορικά δεδομένα» και, κυρίως, τη διαφορά ανάμεσα σε ό,τι είναι επιβλαβές, σε ό,τι απαγορεύεται και σε ό,τι απλώς θεωρείται ακατάλληλο.