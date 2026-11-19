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Η Nvidia δεν αναζητά μόνο τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της. Μετά την παραίτηση του συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, στις 12 Νοεμβρίου, ο αμερικανικός όμιλος καλείται να διατηρήσει στις τάξεις του τους μηχανικούς που σχεδιάζουν τα τσιπ και το λογισμικό στα οποία στηρίζεται η θέση του στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνει άρθρο του Business Insider, ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα ένα μαζικό κύμα παραιτήσεων: η αποχώρηση λίγων στελεχών με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη προϊόντων θα μπορούσε να έχει δυσανάλογες συνέπειες.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει αναθέσει προσωρινά τη διεύθυνση στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες και εξετάζει υποψηφίους τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι θα δεχόταν να επιστρέψει εφόσον το συμβούλιο το έκρινε προς το συμφέρον της Nvidia. Ο πρόεδρος του ΔΣ, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις 17 Νοεμβρίου ότι το συμβούλιο δεν προτίθεται να τον επαναφέρει στη θέση του CEO.

Γιατί ακόμη και λίγες αποχωρήσεις έχουν σημασία

Ο Μπεν Ρίτζες, αναλυτής της Melius Research, θέτει στο επίκεντρο το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των επόμενων προϊόντων. Για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η Nvidia θα τηρήσει τις ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει, αλλά και αν θα διατηρήσει τις ομάδες που μπορούν να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό της.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Nvidia δεν βασίζεται σε ένα μεμονωμένο τσιπ. Στηρίζεται στον συνδυασμό επεξεργαστών, λογισμικού και άλλων τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μαζί. Αυτό, κατά τον Κρίστοφερ Μπράουν της Synovus, συγκεντρώνει και τον κίνδυνο: αν αποχωρήσουν άνθρωποι που γνωρίζουν πώς συνδέονται αυτά τα επιμέρους συστήματα, η αντικατάστασή τους δεν είναι απλώς ζήτημα κάλυψης κενών θέσεων.

Ο Μπραντ Γκέιστγουϊρθ, επικεφαλής έρευνας στην Circular Technology, εκτιμά ότι ακόμη και η αποχώρηση πέντε έως δέκα τεχνικών στελεχών θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο, εφόσον πρόκειται για ανθρώπους που λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις για την αρχιτεκτονική των συστημάτων ή συντονίζουν τη μετάβαση από τη μία γενιά προϊόντων στην επόμενη. Ο ίδιος αναμένει ότι η AMD, η Broadcom, οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικού νέφους και οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης θα επιδιώξουν να προσελκύσουν μηχανικούς της Nvidia. Πρόκειται προφανώς βέβαια για εκτίμηση, όχι για ένδειξη ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μαζική αποχώρηση.

Οι αυξήσεις έρχονται νωρίτερα — αλλά αρκούν;

Σύμφωνα με το Business Insider, η Κρες ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι πρόσθετες χορηγήσεις μετοχών θα δοθούν τον Δεκέμβριο, νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η διοίκηση επιχείρησε επίσης να καθησυχάσει το προσωπικό ότι ο τεχνολογικός σχεδιασμός και οι σχέσεις με τους πελάτες παραμένουν ανεπηρέαστα.

Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα. Εργαζόμενος που μίλησε στο Business Insider αμφισβήτησε, ωστόσο, αν αρκούν για να κρατήσουν μακροπρόθεσμα στελέχη που έχουν ήδη ωφεληθεί σημαντικά από την άνοδο της μετοχής. Ο Ντάρελ Ντέι, ερευνητής ρομποτικής που παραιτήθηκε μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, ανέδειξε έναν διαφορετικό λόγο για τον οποίο οι μηχανικοί επέλεγαν να μείνουν: τη δυνατότητα να πειραματίζονται και να δουλεύουν πάνω σε ιδέες προτού γίνει σαφές αν έχουν εμπορική προοπτική.

Τα ισχυρά αποτελέσματα δεν απαντούν στο ερώτημα της διαδοχής

Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα 115,8 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 25 Οκτωβρίου, αυξημένα κατά 103% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ισχύ της επιχείρησης πριν από την αλλαγή ηγεσίας. Δεν δείχνουν, όμως, πώς θα επηρεάσει η μετάβαση τις ομάδες που αναπτύσσουν τα επόμενα προϊόντα. Η Κρες διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι ο σχεδιασμός προχωρά βάσει προγράμματος.

Η πρώτη δοκιμασία για τη νέα διοίκηση είναι να κρατήσει τις ομάδες που μπορούν να παραδώσουν όσα έχει ήδη υποσχεθεί η Nvidia στους πελάτες της. Η δυσκολότερη θα φανεί αργότερα: αν, χωρίς τον Χουάνγκ, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εντοπίζει έγκαιρα τις τεχνολογίες στις οποίες αξίζει να επενδύσει, προτού η εμπορική τους αξία γίνει προφανής και στους ανταγωνιστές της.