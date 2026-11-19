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Εκτός διοικητικού σχήματος της εταιρείας που «τρέχει» την αλυσίδα Coffee Island βρίσκεται πλέον ο Βαγγέλης Λιόλιος. Τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, όπως προκύπτει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συγκεκριμένη αλλαγή πραγματοποιήθηκε με σκοπό της διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, λόγω των συνθηκών που δεν επιτρέπουν την παρουσία του Βαγγέλη Λιόλιου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, το νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 13 Νοεμβρίου 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η σχετική καταχώριση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Νοεμβρίου.

Το νέο ΔΣ της Coffee Island

Πέραν της αντικατάστασης του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η υπόλοιπη σύνθεση της διοίκησης παραμένει ίδια.

Αυτό σημαίνει πως στη θέση της αντιπροέδρου παραμένει η Βασιλική Λιόλιου, αδελφή του ιδρυτή της Coffee Island, ενώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί να είναι ο γιος του, Παναγιώτης Λιόλιος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, «το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως εξής: Την εταιρεία εκπροσωπεί για όλες τις εταιρικές υποθέσεις είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, είτε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Λιόλιος χωριστά ο καθένας εξ αυτών. Η δε εταιρεία θα δεσμεύεται δια μιας υπογραφής είτε αυτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου, είτε αυτής του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Λιόλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ειδικώς ο Πρόεδρος Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτουν αυτοδικαίως το δικαίωμα της περαιτέρω εξουσιοδότησης (υποκατάστασης) προς άλλα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, όπως ιδίως για τις πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές».

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2032.

Η διοικητική αλλαγή δεν συνεπάγεται αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τη μετοχική σύνθεση της Coffee Island, ενώ από τη σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ δεν προκύπτει μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.