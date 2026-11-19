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Στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PAPERPACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.». θα προχωρήσει άμεσα η γερμανική εταιρεία με την επωνυμία “August Faller International GmbH”, θυγατρική εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία “August Faller GmbH & Co. KG” (Faller Packaging), όπως γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 13.11.2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Faller Packaging δραστηριοποιείται στην αγορά προμήθειας δευτερογενούς συσκευασίας για τον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων πτυσσόμενων κυτίων από χαρτόνι καθώς και φύλλων οδηγιών χρήσης και αυτοκόλλητων ετικετών.

Από την πλευρά της, η PAPERPACK δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά προμήθειας δευτερογενούς συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων πτυσσόμενων κυτίων από χαρτόνι καθώς και φύλλων οδηγιών χρήσης με κύριο τελικό κλάδο τα φαρμακευτικά προϊόντα, και, δευτερευόντως, τους κλάδους των τροφίμων, των ποτών, των ειδών προσωπικής υγιεινής και του καπνού.