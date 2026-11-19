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Ανοδικά κινήθηκαν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου Lavipharm το εννεάμηνο του 2026 όπως και τα συνολιλά κέρδη μετά από φόρους.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσιάζουν αύξηση 12,5% από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο του 2026, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 10,71 εκατ. έναντι Ευρώ 9,52 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 10,71 εκατ. έναντι Ευρώ 10,47 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3%.

Υπενθυμίζεται ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του προηγούμενου έτους περιλαμβάνουν το ποσό των Ευρώ 0,94 εκατ. που αφορά στο κέρδος από την πώληση του δικτύου φαρμακείων.

Αύξηση κερδοφορίας και άνοδος εξαγωγών

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Clawback & Rebates ανήλθαν σε Ευρώ 61,10 εκατ. έναντι Ευρώ 47,74 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 28%.

Το μικτό κέρδος του Εννεαμήνου 2026 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 23,59 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 18,81 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,4%.

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 4,02 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 3,51 εκατ. κατά το Εννεάμηνο 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά τις 30/09/2026 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 38,04 εκατ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, ο τομέας των εξαγωγών παρουσιάζει αύξηση κατά 36,4%.

Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σημειώνουν άνοδο κατά 30% και των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) κατά 2,1%.

Προβλεπόμενη εξέλιξη για το τελευταίο τρίμηνο του 2026

Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης των πωλήσεων αναμένονται να διατηρηθούν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τόσο στον τομέα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά, όσο και στον τομέα των εξαγωγών.

Η εξαγωγική δραστηριότητα περιλαμβάνει πλέον και τις πωλήσεις του φαρμακευτικού προϊόντος DUROGESIC®, οι οποίες ξεκίνησαν στις 30/09/26 στην αγορά της Γαλλίας και συνεχίζονται με την προσθήκη νέων χωρών, καθώς η λήψη των αδειών κυκλοφορίας ανά χώρα συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Σχετικά με την Lavipharm

Η Lavipharm, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 (ΛΑΒΙ), είναι μια φαρμακευτική εταιρεία με πλούσια κληρονομιά στην προαγωγή της φροντίδας των ασθενών μέσω της παροχής πρωτοποριακών λύσεων υγείας.

Με αφετηρία το 1911 στην Ελλάδα, η Lavipharm έχει μια μακρά και επιτυχημένη ιστορία εμπορικών δραστηριοτήτων στην εγχώρια αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων και προϊόντων αυτοφροντίδας.