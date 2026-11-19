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Κύμα αγορών ειδών έκτακτης ανάγκης καταγράφεται στην Costco, καθώς οι διαδοχικές τεχνολογικές διακοπές που σημειώθηκαν στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα εντείνουν την ανησυχία των καταναλωτών. Σύμφωνα με έκθεση της επενδυτικής εταιρείας Mizuho Securities, οι Αμερικανοί σπεύδουν να προμηθευτούν γεννήτριες, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο νέων διαταραχών στην καθημερινότητά τους.

«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αμερικανικών πτήσεων στο έδαφος και τις αποκαλυπτικές ανησυχίες που ενισχύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης προετοιμασίας στην Costco», ανέφερε so CBS ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλινγκερ.

Όπως σημείωσε, οι καταναλωτές γεμίζουν τα ντουλάπια και τα αποθέματα των νοικοκυριών τους, ενώ από τις 26 γεννήτριες υψηλής αξίας που διαθέτει η Costco στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, οι 21 εμφανίζονταν εξαντλημένες το βράδυ της Κυριακής. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνει την προσπάθεια των νοικοκυριών να περιορίσουν την εξάρτησή τους από υπηρεσίες και υποδομές που ενδέχεται να παρουσιάσουν ξανά προβλήματα.

Οι διακοπές που ενίσχυσαν την ανησυχία

Τις τελευταίες ημέρες, τεχνικά προβλήματα επηρέασαν διαφορετικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας. Διακοπές στη λειτουργία εφαρμογών της Microsoft δυσχέραναν την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, προβλήματα στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας οδήγησαν σε πανεθνική καθήλωση πτήσεων, ενώ τεχνικές δυσλειτουργίες επηρέασαν και τραπεζικές συναλλαγές.

Η χρονική εγγύτητα των περιστατικών τροφοδότησε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης κυβερνοεπίθεσης. Ωστόσο, οι εταιρείες που επηρεάστηκαν απέδωσαν τα προβλήματα σε τεχνικά ζητήματα, όπως εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), ειδικότερα, απέδωσε την καθήλωση των πτήσεων σε ενημέρωση του συστήματος πτήσεων από εξωτερικό συνεργάτη.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής ανταποκριτής του CBS News, Ματ Γκάτμαν, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί αρνήθηκαν ότι οι διακοπές προκλήθηκαν από κυβερνοεπιθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλεπάλληλες αστοχίες ενίσχυσαν τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν υπάρχουν «απολύτως καθόλου στοιχεία» που να συνδέουν μεταξύ τους τα περιστατικά. Τόνισε ότι το πρόβλημα της Microsoft δεν σχετίζεται με εκείνο της FAA, ούτε τα προβλήματα της αεροπορίας συνδέονται με τις τραπεζικές διακοπές.

Ευκαιρία για την Costco και το λιανεμπόριο

Η αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να αποδειχθεί θετική για τις πωλήσεις της Costco. Ο Μπέλινγκερ αναθεώρησε προς τα πάνω την τιμή-στόχο της μετοχής της εταιρείας, στα 1.150 δολάρια από 1.100 δολάρια προηγουμένως. Εκτίμησε, επίσης, ότι ανάλογη ενίσχυση των πωλήσεων μπορεί να καταγράψουν και άλλες μεγάλες αλυσίδες, όπως η Walmart και η Sam’s Club.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, τα περιστατικά αναδεικνύουν την αυξανόμενη εξάρτηση της καθημερινότητας από σύνθετα και αλληλοσυνδεόμενα τεχνολογικά συστήματα. Όπως εξήγησε στο CBS ο Τζον Ντ’Άρσι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Temple με ειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια και στις τεχνολογικές αστοχίες, ακόμη και μία μεμονωμένη βλάβη μπορεί πλέον να προκαλέσει πολύ ευρύτερες συνέπειες, ακριβώς επειδή οι υποδομές είναι πιο περίπλοκες και διασυνδεδεμένες από ποτέ.