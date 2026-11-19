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Η Meta ανέστειλε τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή επενδυτών που αμφισβητούν τη νομιμότητα και τους όρους της συμφωνίας. Η απόφαση σημαίνει ότι η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στην έκδοση των λεγόμενων μετοχών Class C όσο εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία στο Ντέλαγουερ.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, η Meta δεσμεύτηκε ότι δεν θα εκδώσει τις νέες μετοχές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να αρχίσει τον Απρίλιο και θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου και το κατά πόσο η σχεδιαζόμενη αλλαγή στη μετοχική δομή έθετε σε μειονεκτική θέση τους κοινούς μετόχους.

Το σχέδιο, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, προέβλεπε τη δημιουργία μη ψηφοφόρων μετοχών μέσω διαχωρισμού δύο προς μία (stock split), με διανομή τους στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του Ζάκερμπεργκ. Η νέα κατηγορία επρόκειτο να αρχίσει να διαπραγματεύεται τον Ιανουάριο. Η δομή θα επέτρεπε στη Meta να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά, χωρίς να μειωθεί η επιρροή του ιδρυτή της στη λήψη αποφάσεων.

Η Meta παγώνει οποιαδήποτε σχέδια για μετοχές μέχρι το τέλος της δίκης

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόγραμμα πώλησης μετοχών Class C ύψους 60 δισ. δολαρίων μέσω της αγοράς, το οποίο θα ενεργοποιούνταν όταν οι νέοι τίτλοι ξεκινούσαν να διαπραγματεύονται. Παράλληλα, η συγκεκριμένη δομή θα έδινε στον Ζάκερμπεργκ τη δυνατότητα να ρευστοποιεί μέρος της συμμετοχής του, χωρίς να περιορίζεται ο έλεγχός του. Σήμερα κατέχει περίπου το 61% των δικαιωμάτων ψήφου της Meta, κυρίως μέσω των προνομιούχων μετοχών Class B.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των τεράστιων κεφαλαιακών αναγκών που συνεπάγεται η στρατηγική της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσωτερικές προβλέψεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δείχνουν ότι θα χρειαστεί να αντλήσει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» μέσα στα επόμενα χρόνια, με τις ανάγκες χρηματοδότησης να ξεκινούν ήδη από το φθινόπωρο.

Η σχεδιαζόμενη αλλαγή συνδέθηκε επίσης με τη συζήτηση για έναν προτεινόμενο έκτακτο φόρο περιουσίας στην Καλιφόρνια. Το μέτρο προέβλεπε εφάπαξ επιβάρυνση 5% για κατοίκους με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά τελικά δεν εξασφάλισε την υποστήριξη των ψηφοφόρων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Με τη νέα μετοχική δομή, ο Ζάκερμπεργκ θα μπορούσε να πουλήσει μετοχές για να καλύψει ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση, διατηρώντας τον έλεγχο της εταιρείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Meta επιχειρεί μια τέτοια αλλαγή. Το 2017 είχε εγκαταλείψει παρόμοιο σχέδιο λίγο πριν από προγραμματισμένη δίκη στο Ντέλαγουερ, έπειτα από αντιδράσεις μετόχων μειοψηφίας. Η νέα αγωγή στρέφεται κατά του Ζάκερμπεργκ και μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι η συμφωνία προέκυψε υπό αθέμιτη πίεση και παραβιάζει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους μετόχους.